Littérature et sport

Announcement

12-13 novembre 2026, Fès

Argumentaire

Le sport fascine depuis toujours de nombreux écrivains. La littérature sportive, « comme mouvement littéraire »[1] a réellement atteint son apogée durant la période de l’entre-deux- guerres [2] . De nombreux auteurs ont contribué à l’enrichir (Jean Giraudoux, Henry de Montherlant, Marthe Bertheaume, Paul Morand, Colette, Maurice Landay, Charles Torquet,…) et des critiques ont œuvré à défendre son existence, ses apports et sa spécificité sachant qu’elle a été impactée par la disparité des écrits qui y étaient regroupés et par l’accueil réticent d’une critique littéraire soucieuse de la préservation des délimitations établies entre littérature populaire et littérature savante. Par ailleurs, les concours d’art et de littérature à thématique sportive ont contribué à soutenir cette littérature (le concours littéraire de la Fédération Française de Football, le Grand prix littéraire de l’Aéro-Club de France,...). De même, les jeux olympiques de littérature (1912-1948) ont favorisé l’introduction de l’olympisme dans l’espace littéraire. Pierre de Coubertin a instauré et soutenu activement ces concours pour « infuser l’idéal sportif dans les arts et la littérature »[3] mais aussi, selon Louis Chevaillier, pour assurer la propagande de l’événement sportif grâce aux artistes et aux écrivains. Des auteurs se présentaient à ces concours convaincus, pour certains, du pouvoir qu’a la littérature d’inscrire les valeurs de l’olympisme que promeut Pierre de Coubertin (la tolérance, l’éducation par le sport, la fraternité par le sport,…) et de faire écho, au moyen de l’écriture, au mouvement harmonieux d’un idéal olympique.

Ces dernières années les écrivains investissent massivement la thématique sportive. Leurs œuvres donnent à lire autrement, à travers un projet esthétique, les représentations, les idéaux et les valeurs d’une époque sur le sport. Le sport peut être appréhendé comme objet à part entière ayant un langage et des spécificités propres mais aussi comme « fait social total » mettant en lumière l’organisation, les évolutions de la société, les styles de vie d’une époque, l’évolution de la conception de la cohésion sociale, …La littérature est un espace d’exploration privilégié du réel, elle ouvre, au moyen de mécanismes d’intensification, de condensation,… un champ de possibles, met en lumière les contradictions, accueille le singulier et le divers, …

On peut observer que de nombreux écrivains français et francophones contemporains témoignent d’une réelle fascination pour le vécu de l’individu sportif. Ils portent le lecteur, au moyen des détours de la fiction, au cœur du vécu d'un athlète en mêlant réel et imaginaire, ils privilégient des formes hybrides (biofiction, autofiction, récit de fiction historique, … ). Ils donnent à lire de « nouveaux réalismes » qui semblent participer, notamment, à ces formes de réparations symboliques qu’autorise la littérature. Jean Echenoz dans Courir explore une partie de l’histoire de l’athlète tchécoslovaque Emil Zátopek et met en lumière l’instrumentalisation du sportif par le parti au pouvoir en contexte de guerre tout en lui conférant, au moyen de l’écriture et de l’imaginaire, une autre vie, un devenir singulier. Lola Lafon dans La Petite communiste qui ne souriait jamais revisite le vécu de la gymnaste roumaine Nadia Comăneci en faisant dialoguer réel et imaginaire, elle donne voix à la « petite fée de Montréal » tout en préservant la part de mystère de l’athlète et en consacrant l’autorité charismatique de la championne au-delà des catégorisations émanant de systèmes de domination. François-Guillaume Lorrain dans Le Garçon qui courait met en lumière au moyen de la fiction le vécu du marathonien coréen Sohn Kee-Chung qui remporte la médaille d’or pour le Japon. Sylvain Coher dans Vaincre à Rome entraîne le lecteur au cœur du rythme exceptionnel de l’athlète légendaire Abebe Bikila, Mathieu Palain dans Ne t’arrête pas de courir donne à lire, à travers l’écriture, la connexion émotionnelle et engagée de l’auteur envers Toumany Coulibaly, un athlète de haut niveau, en proie aux difficultés du quotidien et à des conflits intérieurs. Les écrivains contemporains nous font également découvrir autrement l’univers du football, du rugby, … (Football de Jean-Philippe Toussaint, Jouer Juste de François Bégaudeau, Du bruit sous le silence de Pascal Dessaint, …).

Dans les œuvres de la littérature contemporaine, l’objet sportif est aussi un moyen d’explorer des traumatismes sociaux, des questions d’identité4. Des écrivains mettent en scène le sportif/la sportive, investiguent son quotidien, explorent, au moyen de diverses formes narratives les empêchements qu’il/elle rencontre. Yamina Benahmed Daho dans Poule D met à l’honneur le football féminin amateur et fait du récit un espace qui accueille l’ordinaire, l’intime de la pratique sportive. Elle en fait notamment un espace de réaménagements des autorités et de dénonciation des injustices vécues par les femmes dans un univers considéré à tort comme bastion du masculin. D’autres autrices choisissent une exploration autrement intimiste du parcours de l’athlète : Célia Poncelin dans Une si grande championne raconte la vie de sa mère, une athlète de haut niveau, marginalisée par les médias. La narratrice re-lit l’histoire de l’athlète et l’Histoire, confère à l’athlète une voix propre et singulière. L’écrivain saisit les enchevêtrements de la mémoire et les réseaux de la domination au cœur des dialogues entre le présent et le passé, entre le singulier et le collectif. Il est, dans ce sens, important de souligner que de nombreuses œuvres à thématique sportive convoquent dans le récit des pans de l’Histoire, elles mettent en exergue des débats qui concernent cette discipline, engagent des réflexions sur l’étendue territoriale de la littérature.

Certains athlètes portent la richesse de leur expérience sportive au cœur du récit. On découvre dans l’intimité d’un témoignage que le sport est une école de vie. Ils nous permettent notamment d’interroger les échanges entre une expérience singulière et les valeurs incarnées par certaines disciplines. Ils nous permettent de confronter un vécu singulier, porté sur la scène de l’écriture, avec les représentations, les fantasmes que génère la figure de l’athlète dans nos sociétés. Les témoignages des athlètes nous permettent aussi d’« explorer la portée métaphysique et existentielle » de la performance sportive. Dans Tout ce que je voulais c’était courir, Anaïs Quemer livre un témoignage émouvant sur sa passion pour la course, une pratique sportive qui l’aide à garder force et espoir face à la maladie. Alizé Cornet dans son carnet de bord autobiographique Sans compromis partage avec les lecteurs son expérience de joueuse de tennis de haut niveau, elle nous introduit, sans fard et de manière touchante, au cœur de son vécu.

L’écrivain invite parfois les lecteurs à suivre une foulée aérienne, « déterminée » mais aussi fragile, humaine d’un corps dynamisé par un désir de dé-passement. Dans Le Cœur du Pélican, Cécile Coulon raconte l’histoire d’Arthime, un athlète hors normes, particulièrement émouvant, il nous renvoie, notamment, à des interrogations sur notre condition humaine. Les fictions sportives donnent à lire la mise en mots d’un vécu sportif, exploitent, parfois, la structure narrative de la discipline sportive que met en scène le récit pour proposer aussi des réflexions sur des expériences humaines.

Ce colloque invite à explorer les représentations du sport dans les œuvres de la littérature française et francophone et le rôle que joue la littérature comme mode d’expression singulier, lieu de mise en scène et de partage spécifique des représentations sociales, culturelles sur le sport. Ce colloque invite également à interroger les modalités mais aussi les enjeux de cette recontextualisation littéraire.

Ce colloque invite à explorer les représentations du sport dans les œuvres de la littérature française et francophone et le rôle que joue la littérature comme mode d’expression singulier, lieu de mise en scène et de partage spécifique des représentations sociales, culturelles sur le sport. Ce colloque invite également à interroger les modalités mais aussi les enjeux de cette recontextualisation littéraire. Les questionnements, faisant office d’axes thématiques, à privilégier sont les suivants (A titre indicatif) :

Comment les écrivains représentent-ils les athlètes, les joueurs, les champions… ? Quels sont les différents enjeux de ces représentations littéraires ?

La pratique sportive, l’événement sportif …déploient une trame narrative que saisit l’écrivain. Comment l’écrivain raconte-il la pratique sportive ? Comment conçoit-il les réalités du sport (performance, compétition…)

Le sport est-il utilisé dans les œuvres comme pré-texte (prétexte) pour interroger des problématiques sociales, culturelles… ? Comment le fait sportif enrichit l’économie de l’œuvre ?...

Comment les formes romanesques confortent-elles ou contestent-elles certaines représentations sociales relatives à l’univers du sport ?

Peut-on considérer que les fictions à thématique sportive participent à ancrer autrement le réel quand elles se basent sur des événements factuels ?

Quelles formes, stratégies scripturaires adoptent les romanciers pour partager un vécu sportif, pour construire des contre-modèles, pour raconter le sport, pour dénoncer les empêchements que vivent les athlètes… ?

Propositions de communication

Les propositions de communication accompagnées d’une notice biobibliographique devront comporter des indications sur:

l’auteur [nom et prénom(s), rattachement institutionnel, email] ;

l’axe thématique choisi ;

le titre de l’article ;

un résumé de 200 à 250 mots ;

les mots clés (4 ou 5 mots au maximum).

Elles devront être envoyées aux adresses suivantes :

amal.bouchelta@yahoo.fr

elazouziab@yahoo.fr

Calendrier

Date limite de soumission des propositions de communications : 1er septembre 2026

Réponses du comité scientifique : 30 septembre 2026

Tenue du colloque : 12-13 novembre 2026

Coordination

Pr. Abdelmounïm EL AZOUZI (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès)

Pr. Amal BOUCHELTA (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Comité d’honneur

Pr. Mustapha IJJAALI (Président de l’USMBA de Fès)

Pr. Samir BOUZOUITA (Doyen de la FLSH-Saïs-Fès)

Pr. Mimoun BENALI (Directeur de l’ISSF)

Comité d’organisation

Pr. Abdelmounïm EL AZOUZI (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès)

Pr. Amal BOUCHELTA (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Pr. AMRANI JAI Sanae (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Pr. Faiza JAMALI (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Pr. Nidal CHEBBAK (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Pr. Mohamed ZAHIR (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès)

Pr. Mohamed EL FAKKOUSSI (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès)

Pr. Mohamed AMHARZI (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès)

Mme Meryem BELFKIH (Doctorante-Labo « LALIES » - FLSH-Saïs-Fès)

Mme Najlae AMMARI (Doctorante-Labo « LALIES » - FLSH-Saïs-Fès)

Mme Samira BAHEJ (Doctorante-Labo « LALIES » - FLSH-Saïs-Fès)

M. Abderrafie BELLACHQAR (Doctorant-Labo « LALIES » - FLSH-Saïs-Fès)

Comité scientifique

Pr. Bernoussi SALTANI (Mayence-Allemagne)

Pr. Amal BOUCHELTA (Institut des Sciences du Sport de Fès)

Pr. Abdelmounïm EL AZOUZI (FLSH Sais-Fès. Maroc)

Pr. Abdelghani EL HIMANI (FLSH Saïs-Fès. Maroc)

Pr. Mohammed BOUAZZAOUI (FLSH- Dhar El Mehrez-Fès. Maroc)

Pr. Jalal OURYA (Faculté Polydisciplinaire de Larache)

Pr. Mohamed LAKHDAR (Faculté Polydisciplinaire de Larache)

Pr. Abdelhak BOUAZZA (FLSH Saïs-Fès. Maroc)

Pr. Mohamed ZAHIR (FLSH Saïs-Fès. Maroc)

Notes

4 On peut consulter les travaux particulièrement éclairants de Julie Gaucher sur les modèles de masculinité(s) et de féminité (s) dans le cadre de la littérature à thématique sportive :

-Sport et genre : quand la littérature s’en mêle : féminités et masculinités dans l’écriture littéraire du sport, (1920-1955), Atelier national de reproduction des thèses, 2009.

-De la femme de sport à la sportive, une anthologie, éd. du volcan, 2019.

-L’écriture de la sportive : identité du personnage littéraire chez Paul Morand et Henry de Montherlant, L’Harmattan, 2004.