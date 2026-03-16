Announcement

Description de l’événement

Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la figure de grands officiers royaux au cœur du conflit de souveraineté qu’est la guerre de Cent ans qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).

Cette matinée d’étude est la 3e rencontre d’un cycle consacré aux élites combattantes du Moyen Âge. Centrée sur des commentaires de documents inédits, elle portera sur trois figures de grands officiers royaux au temps de la guerre de Cent Ans.

Les élites combattantes au Moyen Âge – matinée d’études organisée par Bruno Dumézil et Xavier Hélary le 16 mars 2024

Les élites combattantes au Moyen Âge : autour des Xe et XIe s. – après-midi d’études du 4 avril 2025 organisée par Claire Lamy et Alexandre Giunta

Les élites combattantes au temps de la guerre de Cent ans – matinée d’études du 18 avril 2026 organisée par Adrien Carbonnet

Programme

du 18 avril 2026

10h-10h15 : Adrien Carbonnet , introduction à la matinée d’études

, introduction à la matinée d’études 10h15-11h : Line Bondetti , « Entre guerre et paix : le maréchal de France Jean Ier le Maingre, dit Boucicaut (v. 1310-1367), et la paix de Brétigny-Calais (1360) »

, « Entre guerre et paix : le maréchal de France Jean Ier le Maingre, dit Boucicaut (v. 1310-1367), et la paix de Brétigny-Calais (1360) » 11h-11h45 : Laëtitia Barrou-Guichet, « Les campagnes de l’amiral Jean de Vienne dans la stratégie offensive des Valois (nord de la France, Angleterre et Écosse) »

11h45-12h : pause

12h-12h45 François Foulonneau, « À l’ombre du Bâtard de Bourbon : hiérarchies et opportunités sociales chez les écorcheurs (Bourgogne, 1438-1441) »

Informations pratiques

Inscription : adrien.carbonnet@sorbonne-universite.fr