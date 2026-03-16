Lecture seriesMiddle Ages
Published on Wednesday, March 18, 2026
Abstract
Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la figure de grands officiers royaux au cœur du conflit de souveraineté qu’est la guerre de Cent ans qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).
Announcement
Description de l’événement
Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la figure de grands officiers royaux au cœur du conflit de souveraineté qu’est la guerre de Cent ans qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).
Cette matinée d’étude est la 3e rencontre d’un cycle consacré aux élites combattantes du Moyen Âge. Centrée sur des commentaires de documents inédits, elle portera sur trois figures de grands officiers royaux au temps de la guerre de Cent Ans.
- Les élites combattantes au Moyen Âge – matinée d’études organisée par Bruno Dumézil et Xavier Hélary le 16 mars 2024
- Les élites combattantes au Moyen Âge : autour des Xe et XIe s. – après-midi d’études du 4 avril 2025 organisée par Claire Lamy et Alexandre Giunta
- Les élites combattantes au temps de la guerre de Cent ans – matinée d’études du 18 avril 2026 organisée par Adrien Carbonnet
Programme
du 18 avril 2026
- 10h-10h15 : Adrien Carbonnet, introduction à la matinée d’études
- 10h15-11h : Line Bondetti, « Entre guerre et paix : le maréchal de France Jean Ier le Maingre, dit Boucicaut (v. 1310-1367), et la paix de Brétigny-Calais (1360) »
- 11h-11h45 : Laëtitia Barrou-Guichet, « Les campagnes de l’amiral Jean de Vienne dans la stratégie offensive des Valois (nord de la France, Angleterre et Écosse) »
11h45-12h : pause
- 12h-12h45 François Foulonneau, « À l’ombre du Bâtard de Bourbon : hiérarchies et opportunités sociales chez les écorcheurs (Bourgogne, 1438-1441) »
Informations pratiques
Inscription : adrien.carbonnet@sorbonne-universite.fr
Subjects
- Middle Ages (Main category)
- Society > Political studies > Political history
- Periods > Middle Ages > High and Late Middle Ages
- Zones and regions > Europe > France
- Zones and regions > Europe > British and Irish Isles
- Society > History > Social history
- Society > Political studies > Wars, conflicts, violence
Places
- Bibliothèque Boutruche, Escalier F, 2e étage - Sorbonne Université, 1, rue Victor Cousin, 75005
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Saturday, April 18, 2026
- Monday, March 16, 2026
- Saturday, April 04, 2026
Attached files
Keywords
- élites combattantes, guerre de cent ans, roi de France
Contact(s)
- Adrien Carbonnet
courriel : adrien [dot] carbonnet [at] sorbonne-universite [dot] fr
Information source
- Adrien Carbonnet
courriel : adrien [dot] carbonnet [at] sorbonne-universite [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Les élites combattantes au temps de la guerre de Cent ans », Lecture series, Calenda, Published on Wednesday, March 18, 2026, https://calenda.org/1373898