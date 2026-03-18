Announcement

Argumentaire

Le Sahara marocain connaît depuis plusieurs décennies une transformation progressive qui en fait l’un des nouveaux espaces touristiques émergents du Maroc et du monde. Longtemps perçu comme un espace périphérique marqué par l’aridité, l’isolement et de faibles densités humaines, il devient aujourd’hui un territoire attractif grâce à la richesse de ses paysages, à son patrimoine culturel et aux nouvelles dynamiques d’aménagement territorial.

Les reconnaissances diplomatiques du Sahara marocain (États‑Unis en 2020, puis élargissement du soutien au plan d’autonomie et consécration onusienne en 2025) ont agi comme un signal de réduction du risque politique, ce qui a catalysé et redirigé des investissements vers le tourisme saharien

Le Sahara marocain attire aujourd’hui différentes formes de tourisme : tourisme d’aventure, tourisme écologique, tourisme culturel, tourisme sportif et tourisme scientifique, etc. Cette évolution s’inscrit dans le cadre des politiques nationales de développement territorial et touristique. Le désert offre en effet des ressources touristiques exceptionnelles : paysages de dunes, oasis, falaises désertiques, littoraux atlantiques, patrimoine nomade et traditions culturelles sahariennes, etc.

Dans un contexte mondial marqué par la recherche de destinations alternatives et par l’essor du tourisme de nature et d’expérience, le Sahara marocain apparaît comme un espace stratégique pour repenser les modèles de développement touristique dans les régions arides.

Ce colloque vise ainsi à réunir chercheurs, doctorants, experts et acteurs institutionnels afin de réfléchir collectivement aux transformations touristiques du Sahara marocain, d’analyser leurs impacts territoriaux et d’identifier les conditions d’un développement touristique durable et inclusif.

Axes thématiques proposés

1. Le Sahara marocain comme nouveau territoire touristique

Analyse des dynamiques d’émergence du tourisme dans les régions sahariennes et de leur intégration dans les circuits touristiques nationaux et internationaux.

2. Aménagement du territoire et infrastructures touristiques dans les régions sahariennes

Politiques publiques, investissements touristiques, développement des infrastructures et stratégies territoriales.

3. Tourisme durable et protection des écosystèmes désertiques

Gestion des ressources naturelles, tourisme responsable et adaptation aux changements climatiques.

4. Patrimoine culturel saharien et valorisation touristique

Cultures nomades, patrimoine matériel et immatériel, festivals, artisanat et identité saharienne.

5. Tourisme sportif et nouvelles niches touristiques dans le Sahara

Kitesurf, tourisme astronomique, trekking désertique et tourisme d’aventure, notamment dans la région de Dakhla.

6. Tourisme archéologique, patrimoine géologique et géotourisme

7. Tourisme, populations locales et développement socio-économique

Création d’emplois, économie locale, participation communautaire et équité territoriale.

8. Effet « signal » des reconnaissances

La reconnaissance américaine de 2020, puis l’alignement de plusieurs pays européens sur le plan d’autonomie, ont créé une perception de convergence internationale autour de la souveraineté marocaine, réduisant l’incertitude pour les investisseurs.

9. Montée des investissements (publics et privés)

Objectifs du colloque

1. Analyser les dynamiques contemporaines du tourisme dans le Sahara marocain ;

2. Identifier les opportunités et les risques liés au développement touristique dans les milieux désertiques ;

3. Promouvoir une approche scientifique interdisciplinaire associant géographie, économie, sociologie, anthropologie et études environnementales ;

4. Proposer des pistes de réflexion pour un tourisme saharien durable et inclusif.

Ce colloque ambitionne ainsi de contribuer à une meilleure compréhension des transformations territoriales à l’œuvre dans le Sahara marocain et d’alimenter les débats scientifiques et politiques sur l’avenir du tourisme dans les régions désertiques.

Une Table ronde “Le tourisme saharien marocain à l'aune des nouvelles changements géopolitiques” sera organisée en marge du colloque.

La langue de travail du colloque sera le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent être envoyées en format Word à l’adresse : congrescs2026@gmail.com

La langue de travail du colloque sera le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Les propositions de communication comporteront :

Un titre

Un résumé (maximum 2800 signes)

Prénom et nom de l’auteur-e ou des auteur-e-s (avec l’indication de son/leur rattachement institutionnel ainsi que le statut et E-mail)

Mots-clés : 5 à 7 « mots-clés »

Les propositions seront évaluées en double aveugle.

Instructions aux auteurs

Pour les personnes dont la proposition de communication sera retenue, un article comprenant entre 25 000 et 50 000 signes sera attendu.

Il devra respecter les éléments suivants :

Le texte devra être précédé d ’un bref résumé en français et en anglais, d ’une série de mots-clefs (entre 5 et 8) en français et en anglais

Les articles sont rédigés en Times 12, interligne simple

Les auteurs doivent proposer des paragraphes qui ne sont ni trop courts (réduits à une seule phrase) ni trop longs (ce qui rend la lecture sur écran difficile).

Les guillemets utilisés sont les guillemets français (« »). Si des guillemets doivent être utilisés à l’intérieur d’un passage entre guillemets, il convient d’utiliser les guillemets anglais (“ ”).

La typographie utilisée est celle du français (ce qui suppose par exemple un espace avant ; ? ou !).

Les auteurs devront limiter le recours aux notes de bas de page

Les citations en langues étrangères sont traduites en français. S’il importe que le texte original soit présent, il est reproduit en note.

Seuls les références citées dans le texte sont incluses dans la bibliographie.

Images / Illustrations : les images en plus d’être insérées dans le texte, doivent aussi être numérotées et envoyées dans un fichier à part au format .jpeg.

Les figures et illustrations doivent avoir une résolution entre 400 et 500 dpi au minimum et être insérées dans le texte au format .jpeg

L’utilisation d’images peut entraîner des questions de droits de reproduction. Il incombe à l’auteur de s’assurer que les images ou figures sont libres de droits.

Les illustrations (figures, tableaux, schémas, etc.) doivent être numérotées et comporter un titre et la source

La référence à des articles ou ouvrages dans le texte doit être selon les normes APA ainsi que la bibliographie.

Le travail doit être inédit

Actes du colloque

Les meilleures communications feront l’objet d’une publication dans les actes du colloque, avec comité de lecture. Les frais de publications seront communiqués.

Calendrier

Limite de soumission des propositions : 25 mai 2026

Déroulement du colloque : 16 au 17 juin 2026

Frais de participation

Enseignants-chercheurs : (700 DH)

Étudiants : (600 DH)

Comité scientifique

Hassan FAOUZI, Université de Lorraine, Metz, France ; GEOFAO, cabinet d’études et d’ingénierie, Agadir, Maroc

Aziz SAIR, ENCG Dakhla, Université Ibn Zohr

Abdelhaq MOHTAJ, Institut supérieur international de tourisme (ISIT), Tanger

Abderrazzak BEN ATAYA, Institut supérieur international de tourisme (ISIT), Tanger

Hicham EL BAYED, Université Hassan Premier de Settat

Abdelaziz BEN ADI, Institut supérieur international de tourisme (ISIT), Tanger

Houda CHABBAK, faculté polydiscilinaire d’Es-Semara

Hassan RAMOU, Université Mohammed V– Rabat

Mohamed BEN ATTOU, Université Ibn Zohr, Agadir

Laila ARIF, Institut supérieur international de tourisme (ISIT), Tanger

Meryem WASSINI, Institut supérieur international de tourisme (ISIT), Tanger

Comité d'organisation