Réécrire l'histoire

Announcement

Argumentaire

Le Grand Programme de Recherche (GPR) « Les fabriques de l’antique » (FAn) organise, les 17 et 18 juin prochains, un colloque consacré aux thèmes de la concurrence mémorielle et de la colonisation du passé. L’événement explorera, sous l’éclairage comparatif caractéristique de FAn, des phénomènes de contestation, de « réécriture », de réinterprétation, voire de substitution, d’une tradition narrative et/ou d’un paradigme historiographique dominant par un groupe (etc.) aux intérêts divergents, notamment à des fins d’autolégitimation. Mythes étiologiques et autres histoires nationales alimentent assurément une partie de l’enquête, mais ne l’épuisent pas, puisque celle-ci s’étendra aussi bien aux religions, aux savoirs et aux techniques.

Pluridisciplinaire et multi-aréal, ce colloque donnera la parole à des spécialistes d’ores et déjà approchés du Japon, de la Mongolie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran et du monde méditerranéen ancien. Ses organisateurs souhaitent cependant l’ouvrir à toute la communauté FAn et invitent par conséquent ses membres à leur adresser des propositions de contributions relatives à ces thèmes sans limitation d’objets, d’aires culturelles et d’époques, modernité occidentale comprise. Des communications relatives aux Amériques, à l’Afrique, à l’Océanie seront particulièrement bienvenues. Les communications pourront porter sur les concurrences mémorielles aux époques récentes et contemporaines comme au sein des sociétés anciennes elles-mêmes.

Modalités de contribution

Les propositions, sous forme d’un bref abstract, sont à adresser à Vincent Eltschinger (vincent.eltschinger@ephe.psl.eu), Vassa Kontouma (vassa.kontouma@ephe.psl.eu) et Andréas Stauder (andreas.stauder@ephe.psl.eu) jusqu’au 30 avril 2026.

Les jeunes chercheuses et chercheurs sont particulièrement invité(e)s à se manifester.

Membres du comité de sélection des contributions :