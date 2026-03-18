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Réécrire l'histoire

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Published on Wednesday, March 18, 2026

Abstract

L’événement explorera, sous l’éclairage comparatif, des phénomènes de contestation, de « réécriture », de réinterprétation, voire de substitution, d’une tradition narrative et/ou d’un paradigme historiographique dominant par un groupe aux intérêts divergents, notamment à des fins d’autolégitimation. Mythes étiologiques et autres histoires nationales alimentent assurément une partie de l’enquête, mais ne l’épuisent pas, puisque celle-ci s’étendra aussi bien aux religions, aux savoirs et aux techniques.

Announcement

Argumentaire

Le Grand Programme de Recherche (GPR) « Les fabriques de l’antique » (FAn) organise, les 17 et 18 juin prochains, un colloque consacré aux thèmes de la concurrence mémorielle et de la colonisation du passé. L’événement explorera, sous l’éclairage comparatif caractéristique de FAn, des phénomènes de contestation, de « réécriture », de réinterprétation, voire de substitution, d’une tradition narrative et/ou d’un paradigme historiographique dominant par un groupe (etc.) aux intérêts divergents, notamment à des fins d’autolégitimation. Mythes étiologiques et autres histoires nationales alimentent assurément une partie de l’enquête, mais ne l’épuisent pas, puisque celle-ci s’étendra aussi bien aux religions, aux savoirs et aux techniques.

Pluridisciplinaire et multi-aréal, ce colloque donnera la parole à des spécialistes d’ores et déjà approchés du Japon, de la Mongolie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran et du monde méditerranéen ancien. Ses organisateurs souhaitent cependant l’ouvrir à toute la communauté FAn et invitent par conséquent ses membres à leur adresser des propositions de contributions relatives à ces thèmes sans limitation d’objets, d’aires culturelles et d’époques, modernité occidentale comprise. Des communications relatives aux Amériques, à l’Afrique, à l’Océanie seront particulièrement bienvenues. Les communications pourront porter sur les concurrences mémorielles aux époques récentes et contemporaines comme au sein des sociétés anciennes elles-mêmes.

Modalités de contribution

Les propositions, sous forme d’un bref abstract, sont à adresser à Vincent Eltschinger (vincent.eltschinger@ephe.psl.eu), Vassa Kontouma (vassa.kontouma@ephe.psl.eu) et Andréas Stauder (andreas.stauder@ephe.psl.eu) jusqu’au 30 avril 2026.

Les jeunes chercheuses et chercheurs sont particulièrement invité(e)s à se manifester.

Membres du comité de sélection des contributions :

  • Vincent Eltschinger (EPHE-PSL)
  • Vassa Kontouma (EPHE-PSL)
  • Andréas Stauder (EPHE-PSL)

Places

  • INHA et MSH-Raspail
    Paris, France (75)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Thursday, April 30, 2026

Keywords

  • mémoire, colonisation, antique, passé, réécriture histoire, historiographie, multi-aréal

Contact(s)

  • Vincent ELTSCHINGER
    courriel : vincent [dot] eltschinger [at] ephe [dot] psl [dot] eu

Reference Urls

Information source

  • Clara DESHAYES
    courriel : clara [dot] deshayes-labelle [at] ephe [dot] psl [dot] eu

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Réécrire l'histoire », Call for papers, Calenda, Published on Wednesday, March 18, 2026, https://doi.org/10.58079/15wbg

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