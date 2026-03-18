Abstract

La première partie des journées d’étude internationales « Comment faire avec? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l’épreuve du collectif », coorganisées par Karianne Trudeau Beaunoyer (stagiaire postdoctorale CRILCQ, UQAM/université Paris 8) et Axelle Delagorce (doctorante, université Paris 8), intitulée « S’asseoir seul·e pour écrire ? » aura lieu les 8 et 9 avril 2026, à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis.