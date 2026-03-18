Study daysModern
S’asseoir seul·e pour écrire?
« Comment faire avec? »
Published on Wednesday, March 18, 2026
Abstract
La première partie des journées d’étude internationales « Comment faire avec? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l’épreuve du collectif », coorganisées par Karianne Trudeau Beaunoyer (stagiaire postdoctorale CRILCQ, UQAM/université Paris 8) et Axelle Delagorce (doctorante, université Paris 8), intitulée « S’asseoir seul·e pour écrire ? » aura lieu les 8 et 9 avril 2026, à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis.
Announcement
Programmation
Mercredi 8 avril 2026 : JOUR 1 – Dynamiques d’écriture collectives d’hier à aujourd’hui
La Coupole (Maison de l’étudiant)
9h - Accueil de participant·es
9h15 - Mots d’ouverture
9h30 - Séance 1 : Héritages et actualisation de pratiques d’écritures coopératives
sous la modération de Nadid Belaatik
- Irène Zanot (Université de Macareta), communication « La “révolution” surréaliste à l’épreuve du collectif
- Erika Fülöp (Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès), atelier « Nouvelles “Épreuves d’écriture” : une expérience de faire-avec »
11 - Pause
11h30 - Continuation de la séance 1
- Pauline Jaccon (Université Paris-Est Créteil), atelier « Ensemble autour d’un texte de Sappho : consteller le sens »
13h - Déjeuner
14h30 - Séance 2 : Écrire au sein de communautés arbitraires et consenties : potentialités, limites
sous la modération de Jacob Jean-Jacques
- Claire Musiol (Université de Montpellier Paul-Valéry), performance et communication « Écrire avec le public : l’expérience des performances d’écriture »
- Salomé Fauvinet et Gaëlle Guillet Sariols (Université Paris 8), communication « Expérience(s) étudiante(s) d’un master de création littéraire : Paris 8, espace collectif »
- Adrien Chassain (Université Paris 8), communication « Régimes de collectivité et chaînes de collaboration dans la commander publique : le programme “Mondes nouveaux” (2021-2023) »
- Cécile Perret (Université Paris 8), Vincent Massart (Université Claude Bernard Lyon 1) et Mireille Baurens (Université Grenoble Alpes, in absentia), communication « Écrire en prison : dynamique relationnelle et processus de réappropriation »
16h - Discussion plénière
16h30 - Pause
17h - Séance 3 : Expériences du « nous »
sous la modération de Karianne Trudeau Beaunoyer
- Elvina et Hélène (membres du collectif Jef Klak), intervention plurivocale « Muscle et fermentation. Expréiences d’écriture collective au sein d’une revue endurante »
- Hawa Baradji, Greta Mazzetti, Eva Sales, Gianluca Vialy Mambu et Axelle Delagorce (Université Paris 8), lecture de textes et témoignages « Retour sur un atelier de réécriture : textes en commun, points de vue situés »
19h - Dîner
Jeudi 9 avril 2026 : JOUR 2 – Les enjeux de la création collective à l’université
Salle de la recherche (BU)
9h15 - Accueil des participant·es
9h30 - Séance 4 : Ce que les collaboration créatives font à la recherche
sous la modération d’Axelle Delagorce
- Nancy Murzilli (Université Paris 8), atelier « Lire les contes par le tarot »
10h30 - Visite commentée de l’exposition de Mega Mingiedi Tunga
11h - Pause
11h30 - Continuation de la séance 4
- Yves Citton (Université Paris 8) et Mega Mingiedi Tunga (artiste), communication « De l’usine planétaire à l’atelier universitaire : réflexions et dessins sur quelques enchevêtrements extractivites »
- Myriam Suchet (Centre d’études québécoises, Sorbonne Nouvelle Paris 3), Yann Trividic (Université Paris-Sarclay) et Benjamin Roux (Université Rennes 2, in absentia), communication « Le Cerizine : prendre sois d’éditer la recherche en train de se faire »
12h10 - Discussion plénière
12h30 - Déjeuner
14h - Séance 5 : Questions d’accès et de légitimité
sous la modération de Nancy Murzilli
- Hawa Baradji, Emma Bourdais, Camille Gamero-Truong, Léa Lendzion, Thomas Routoure et Léana Yusta (Université Paris 8), table ronde et lecture d’extraits « La conspiration des Masters »
15h - Pause
15h30 Continuation de la séance 5
- Andrée Bérubé (Université Laval), communication « L’atelier comme espace de reconnaissance symbolique »
- Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes), communication « Le temps des écrivain·es à l’Université de Grenoble : recherche d’une méthode pour l’atelier d’écriture »
- Ève Nadeau (Université Laval), communication « De la recherche-création universitaire au manuscrit : écrire sur un être cher sans trahir »
16h30 - Discussion plénière
17h - Synthèse
17h30 - Projection d’un film sur la vie en communauté au sein d’une école d’art au Congo présenté par Mega Mingiedi Tunga
Subjects
- Modern (Main category)
- Mind and language > Thought
- Mind and language > Epistemology and methodology > Research and researchers
- Zones and regions > America > Canada
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Education > Educational sciences
- Periods > Modern > Twenty-first century
- Zones and regions > Europe > France
Places
- La coupole (Maison de l'étudiant) et Salle de la recherche (BU) - 2 rue de la Liberté
Saint-Denis, France (H1T 3M7)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, April 08, 2026
- Thursday, April 09, 2026
Attached files
Keywords
- création littéraire, recherche-création, processus d'écriture, enseignement de la création, atelier d'écriture
Contact(s)
- Karianne Trudeau Beaunoyer
courriel : karianne [dot] trudeau [dot] beaunoyer [at] umontreal [dot] ca
- Axelle Delagorce
courriel : axelledelagorce [at] gmail [dot] com
Reference Urls
Information source
- Karianne Trudeau Beaunoyer
courriel : karianne [dot] trudeau [dot] beaunoyer [at] umontreal [dot] ca
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« S’asseoir seul·e pour écrire? », Study days, Calenda, Published on Wednesday, March 18, 2026, https://calenda.org/1375027