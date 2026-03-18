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S’asseoir seul·e pour écrire?

« Comment faire avec? »

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Published on Wednesday, March 18, 2026

Abstract

La première partie des journées d’étude internationales « Comment faire avec? Réflexion entre la France et le Québec sur la création littéraire à l’épreuve du collectif », coorganisées par Karianne Trudeau Beaunoyer (stagiaire postdoctorale CRILCQ, UQAM/université Paris 8) et Axelle Delagorce (doctorante, université Paris 8), intitulée « S’asseoir seul·e pour écrire ? » aura lieu les 8 et 9 avril 2026, à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis.

Announcement

Programmation

Mercredi 8 avril 2026 : JOUR 1 – Dynamiques d’écriture collectives d’hier à aujourd’hui

La Coupole (Maison de l’étudiant)

9h - Accueil de participant·es

9h15 - Mots d’ouverture

9h30 - Séance 1 : Héritages et actualisation de pratiques d’écritures coopératives

sous la modération de Nadid Belaatik

  • Irène Zanot (Université de Macareta), communication « La “révolution” surréaliste à l’épreuve du collectif
  • Erika Fülöp (Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès), atelier « Nouvelles “Épreuves d’écriture” : une expérience de faire-avec »

11 - Pause

11h30 - Continuation de la séance 1

  • Pauline Jaccon (Université Paris-Est Créteil), atelier « Ensemble autour d’un texte de Sappho : consteller le sens »

13h - Déjeuner

14h30 - Séance 2 : Écrire au sein de communautés arbitraires et consenties : potentialités, limites

sous la modération de Jacob Jean-Jacques

  • Claire Musiol (Université de Montpellier Paul-Valéry), performance et communication « Écrire avec le public : l’expérience des performances d’écriture »
  • Salomé Fauvinet et Gaëlle Guillet Sariols (Université Paris 8), communication « Expérience(s) étudiante(s) d’un master de création littéraire : Paris 8, espace collectif »
  • Adrien Chassain (Université Paris 8), communication « Régimes de collectivité et chaînes de collaboration dans la commander publique : le programme “Mondes nouveaux” (2021-2023) »
  • Cécile Perret (Université Paris 8), Vincent Massart (Université Claude Bernard Lyon 1) et Mireille Baurens (Université Grenoble Alpes, in absentia), communication « Écrire en prison : dynamique relationnelle et processus de réappropriation »

16h - Discussion plénière

16h30 - Pause

17h - Séance 3 : Expériences du « nous »

sous la modération de Karianne Trudeau Beaunoyer

  • Elvina et Hélène (membres du collectif Jef Klak), intervention plurivocale « Muscle et fermentation. Expréiences d’écriture collective au sein d’une revue endurante »
  • Hawa Baradji, Greta Mazzetti, Eva Sales, Gianluca Vialy Mambu et Axelle Delagorce (Université Paris 8), lecture de textes et témoignages « Retour sur un atelier de réécriture : textes en commun, points de vue situés »

19h - Dîner

Jeudi 9 avril 2026 : JOUR 2 – Les enjeux de la création collective à l’université

Salle de la recherche (BU)

9h15 - Accueil des participant·es

9h30 - Séance 4 : Ce que les collaboration créatives font à la recherche

sous la modération d’Axelle Delagorce

  • Nancy Murzilli (Université Paris 8), atelier « Lire les contes par le tarot »

10h30 - Visite commentée de l’exposition de Mega Mingiedi Tunga

11h - Pause

11h30 - Continuation de la séance 4

  • Yves Citton (Université Paris 8) et Mega Mingiedi Tunga (artiste), communication « De l’usine planétaire à l’atelier universitaire : réflexions et dessins sur quelques enchevêtrements extractivites »
  • Myriam Suchet (Centre d’études québécoises, Sorbonne Nouvelle Paris 3), Yann Trividic (Université Paris-Sarclay) et Benjamin Roux (Université Rennes 2, in absentia), communication « Le Cerizine : prendre sois d’éditer la recherche en train de se faire »

12h10 - Discussion plénière

12h30 - Déjeuner

14h - Séance 5 : Questions d’accès et de légitimité

sous la modération de Nancy Murzilli

  • Hawa Baradji, Emma Bourdais, Camille Gamero-Truong, Léa Lendzion, Thomas Routoure et Léana Yusta (Université Paris 8), table ronde et lecture d’extraits « La conspiration des Masters »

15h - Pause

15h30 Continuation de la séance 5

  • Andrée Bérubé (Université Laval), communication « L’atelier comme espace de reconnaissance symbolique »
  • Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes), communication « Le temps des écrivain·es à l’Université de Grenoble : recherche d’une méthode pour l’atelier d’écriture »
  • Ève Nadeau (Université Laval), communication « De la recherche-création universitaire au manuscrit : écrire sur un être cher sans trahir »

16h30 - Discussion plénière

17h - Synthèse

17h30 - Projection d’un film sur la vie en communauté au sein d’une école d’art au Congo présenté par Mega Mingiedi Tunga

Places

  • La coupole (Maison de l'étudiant) et Salle de la recherche (BU) - 2 rue de la Liberté
    Saint-Denis, France (H1T 3M7)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Wednesday, April 08, 2026
  • Thursday, April 09, 2026

Keywords

  • création littéraire, recherche-création, processus d'écriture, enseignement de la création, atelier d'écriture

Contact(s)

  • Karianne Trudeau Beaunoyer
    courriel : karianne [dot] trudeau [dot] beaunoyer [at] umontreal [dot] ca
  • Axelle Delagorce
    courriel : axelledelagorce [at] gmail [dot] com

Reference Urls

Information source

  • Karianne Trudeau Beaunoyer
    courriel : karianne [dot] trudeau [dot] beaunoyer [at] umontreal [dot] ca

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« S’asseoir seul·e pour écrire? », Study days, Calenda, Published on Wednesday, March 18, 2026, https://calenda.org/1375027

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