HomeSpiritualité et virtualité

Spiritualité et virtualité

Regard interdisciplinaire sur la vie spirituelle à l’heure d’internet

*  *  *

Published on Friday, March 20, 2026

Abstract

Sept intervenants partageront leurs réflexions sur les conséquences d’Internet dans la vie spirituelle des croyants, au cours d’une journée à l’UCLy (Lyon) organisée par la Province Dominicaine de France (Centre d’études du Saulchoir, Centre d’études institutionnel). Influenceurs chrétiens, islam, covid, sacrements, intelligence artificielle et pastorale : toutes ces dimensions seront l’objet des interventions des chercheurs laïcs et religieux, théologiens et psychologues. 

Announcement

Programme

UCLy, Campus Carnot, 23, place Carnot, 69002 Lyon

salle K262

9h-9h30 : Accueil

9h30- 11h : Une approche anthropologique

  • 9h30-10h15 : Un point de vue anthropologique sur les effets, dans la vie spirituelle, des analogies et des écarts entre deux virtualités : « arbre de la connaissance » de la Genèse et arborescences algorithmiques de l’Intelligence Artificielle Jacques Lucciardi, Université Nice – Sophia Antipolis
  • 10h15-11h : Apports de l’architecture algorithmique à la notion de « structure de péché » Pierre-Maël Dousson, CEI, Province dominicaine de France

11h-11h15 : Pause

11h15-12h : Pratique en tradition musulmane

  • 11h15-12h : L’espace numérique musulman, entre individualisation du croire et appartenance communautaire.  Le cas de Rachid el Jay, cyber-prédicateur musulman Benjamin Latouche, Centre d’Études des Cultures et des Religions, UCLy

12h-14h : Déjeuner

14h-16h30 : Spécificité des enjeux en tradition catholique

  • 14h-14h45 : L’Église entre le sacramentel et le virtuel, quelles leçons peut-on tirer du confinement ? Thomas Michelet, Faculté de théologie, Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin – Angelicum
  • 14h45-15h30 : Du virtuel au spirituel : acte sacramentel et réception eucharistique à distance Yannick Fresnais, Faculté de théologie, UCLy

15h30-15h45 : Pause

  • 15h45- 16h30 : Enjeux psychologiques et théologiques de la pastorale sur les réseaux sociaux Agathe Lemoine, psychologue, et Marc Bellion, théologien, CEI, Province dominicaine de France

16h30-17h : Conclusion

Participation

Inscription gratuite et obligatoire pour les personnes extérieures à l’UCLy

Renseignements et inscriptions : ces.saulchoir@gmail.com

Places

  • UCLy campus Carnot, salle K262 - 23 place Carnot
    Lyon 02, France (69002)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Saturday, April 25, 2026

Keywords

  • religion, internet, christianisme, islam, sacrement, pastorale, intelligence artificielle

Contact(s)

  • Pierre Januard
    courriel : pierrejanuard [at] gmail [dot] com

Information source

  • Thomas Carrique
    courriel : thomas [dot] carrique [at] dominicains [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Spiritualité et virtualité », Study days, Calenda, Published on Friday, March 20, 2026, https://calenda.org/1376315

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search