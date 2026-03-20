Study daysReligion
Spiritualité et virtualité
Regard interdisciplinaire sur la vie spirituelle à l’heure d’internet
Published on Friday, March 20, 2026
Abstract
Sept intervenants partageront leurs réflexions sur les conséquences d’Internet dans la vie spirituelle des croyants, au cours d’une journée à l’UCLy (Lyon) organisée par la Province Dominicaine de France (Centre d’études du Saulchoir, Centre d’études institutionnel). Influenceurs chrétiens, islam, covid, sacrements, intelligence artificielle et pastorale : toutes ces dimensions seront l’objet des interventions des chercheurs laïcs et religieux, théologiens et psychologues.
Announcement
Programme
UCLy, Campus Carnot, 23, place Carnot, 69002 Lyon
salle K262
9h-9h30 : Accueil
9h30- 11h : Une approche anthropologique
- 9h30-10h15 : Un point de vue anthropologique sur les effets, dans la vie spirituelle, des analogies et des écarts entre deux virtualités : « arbre de la connaissance » de la Genèse et arborescences algorithmiques de l’Intelligence Artificielle Jacques Lucciardi, Université Nice – Sophia Antipolis
- 10h15-11h : Apports de l’architecture algorithmique à la notion de « structure de péché » Pierre-Maël Dousson, CEI, Province dominicaine de France
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Pratique en tradition musulmane
- 11h15-12h : L’espace numérique musulman, entre individualisation du croire et appartenance communautaire. Le cas de Rachid el Jay, cyber-prédicateur musulman Benjamin Latouche, Centre d’Études des Cultures et des Religions, UCLy
12h-14h : Déjeuner
14h-16h30 : Spécificité des enjeux en tradition catholique
- 14h-14h45 : L’Église entre le sacramentel et le virtuel, quelles leçons peut-on tirer du confinement ? Thomas Michelet, Faculté de théologie, Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin – Angelicum
- 14h45-15h30 : Du virtuel au spirituel : acte sacramentel et réception eucharistique à distance Yannick Fresnais, Faculté de théologie, UCLy
15h30-15h45 : Pause
- 15h45- 16h30 : Enjeux psychologiques et théologiques de la pastorale sur les réseaux sociaux Agathe Lemoine, psychologue, et Marc Bellion, théologien, CEI, Province dominicaine de France
16h30-17h : Conclusion
Participation
Inscription gratuite et obligatoire pour les personnes extérieures à l’UCLy
Renseignements et inscriptions : ces.saulchoir@gmail.com
Subjects
- Religion (Main category)
- Mind and language > Religion > Sociology of religion
- Periods > Modern > Twenty-first century
- Society > Ethnology, anthropology > Religious anthropology
- Zones and regions > Europe > France
- Mind and language > Information > History and sociology of the media
- Mind and language > Representation > Cultural identities
- Mind and language > Epistemology and methodology > Digital humanities
Places
- UCLy campus Carnot, salle K262 - 23 place Carnot
Lyon 02, France (69002)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Saturday, April 25, 2026
Attached files
Keywords
- religion, internet, christianisme, islam, sacrement, pastorale, intelligence artificielle
Contact(s)
- Pierre Januard
courriel : pierrejanuard [at] gmail [dot] com
Information source
- Thomas Carrique
courriel : thomas [dot] carrique [at] dominicains [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Spiritualité et virtualité », Study days, Calenda, Published on Friday, March 20, 2026, https://calenda.org/1376315