Announcement

Présentation

Le cours, subventionné par l’Université franco-allemande (UFA-DFH), offre à des Français et Françaises formés en histoire ou en histoire de l’art la possibilité de développer leurs connaissances en allemand, d’obtenir un aperçu approfondi du paysage de la recherche en Allemagne et de ses infrastructures ainsi que de découvrir la région métropolitaine Rhin Neckar, chargée d’histoire.

Ce cours de langue intensif de cinq matinées a pour but de réactiver les bases linguistiques nécessaires pour travailler dans les institutions de recherche allemandes et de faciliter ainsi les échanges universitaires. Les après-midis sont consacrés à une introduction aux bibliothèques et aux archives, aux musées et aux collections, au travail des instituts de recherche et au patrimoine culturel. À cette fin, outre Heidelberg, des visites à Karlsruhe et Mannheim sont prévues. Une soirée sera organisée pour présenter le système universitaire et les carrières en Allemagne.

Profils

Le cours d’automne s’adresse aux professeurs des universités françaises dans les domaines de l’histoire et de l’histoire de l’art ainsi qu’au personnel de recherche des musées et lieux de mémoire, aux maîtres de conférences et autres enseignants ainsi qu’aux post-doctorants, aux doctorants et aux étudiants avancés en master ayant un projet de recherche individuel. Si vous le souhaitez, la traduction allemande de votre propre projet de recherche peut également être abordée dans le cours de langue. De solides connaissances en allemand sont attendues. Veuillez indiquer votre niveau lors de votre candidature. Un test sera effectué au préalable afin de permettre le classement dans le cours de base (A2/B1) et le cours avancé (B2/C1).

Frais

Les coûts des cours de langue, des déjeuners et du programme seront pris en charge par l’UFA-DFH et les deux instituts. Les frais de voyage et d’hébergement ainsi que les autres repas seront à la charge des participants. Les participants qui ne reçoivent pas d’aide de leur institution d’origine et qui ne perçoivent pas de revenus d’un emploi à plus de 50 % pourront cependant obtenir une subvention à leur demande, de l’ordre de 100 € pour les frais de voyage et de 250 € pour les frais d’hébergement. Cette demande doit être soumise en même temps que la candidature, en précisant le niveau de revenu. Les demandes soumises ultérieurement ne seront pas prises en compte. Le paiement sera effectué sur présentation des factures après la participation au cours d’automne.

Modalités de contribution

La candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation, d’un cv académique et d’un résumé d’environ une demi-page de votre projet de recherche. Les candidatures doivent être envoyées avant le 22 juin 2026 par e-mail en un seul fichier pdf avec comme objet « Cours d’automne » à : internationales.iek@zegk.uni-heidelberg.de.

Merci d’utiliser la même adresse e-mail pour les éventuelles demandes de renseignement.

Comité scientifique