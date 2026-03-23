Brachylogie et pratiques lectoriales, lecture et citoyen du monde

Announcement

Argumentaire

Les méthodologies d’enseignement/apprentissage dans leur versant communicatif, interactif, psycholinguistique, cognitif et en neuroscience, pour ne citer que ces domaines, ont attiré l’attention sur la compétence du lire / écrire, comme connaissances et savoirs procéduraux stratégiques (J Tardif : 1992). Aussi, convient-il de noter que l’acte de lire engage des opérations cognitives complexes qui sont réalisées par notre système visuel (S. Dahaene : 2019). L’activité de classe en question se justifie déjà par son ancrage sociolinguistique et culturel, une alternative qui appelle entre autres l’apprenant- lecteur à s’inscrire dans un constructivisme social (L. Vygotski : 1930-1956) collaboratif. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la problématique de la lecture est au centre des interrogations de la Nouvelle Brachylogie (M. M’Henni : 2015). Ce qui est souligné dans cette nouvelle démarche, c’est de faire de la pratique lectoriale un exercice de conversation et d’interrogation. D’où l’intérêt souligné par ce concept dans la pratique pédagogique et dans les exercices d’approfondissement de la pensée que met en œuvre la perspective de la Brachy-pédagogie (M. M’Henni : 2015).

Axe : 1 La lecture comme une pratique sociale et interculturelle.

Axe : 2 L’enseignement/apprentissage de la lecture en contexte algérien.

Axe : 3 La Brachy-pédagogie au croisement des approches textuelles de référence.

Axe : 4 La Brachylogie comme posture éthique et voie de l’altérité.

Axe : 5 Brachylogie, éducation et conversation.

Axe : 6 Lecture, émotion et imaginaire et créativité.

Axe : 7 La « mort du livre » face à la révolution numérique de la démesure.

Axe : 8 La lecture, une pratique sociale en déclin.

Modalités de soumission

• Un texte de 300 mots sous format Word ;

• l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ;

• Durée de la communication : 15 minutes

• Date du déroulement du séminaire : le 3 Mai 2026.

Les propositions sont à envoyées à nobahloul@gmail.com,

avant le 15 avril 2026.

Présidence du séminaire

Président d’honneur du séminaire

Pr. Debabeche Mahmoud , Recteur de l’université 8 mai 1945 de Guelma

Invité d’honneur : Elaggoune Abdelhak , Doyen de la Faculté des lettres et Langues

Président scientifique du séminaire : Noureddine Bahloul

Président du comité d’organisation : Dr Moncef Maizi

Comité d’organisation

Samir Hamamdia, Maître de conférences, Université 8 mai 1945. Guelma

Lamine, Naceur-Chérif, Maître assistant A, Université 8 mai 1945. Guelma

Samir Ouartsi, Maître assistant A, Université 8 mai 1945. Guelma

Sami Abu-Issa, Maître assistant A, Université 8 mai 1945. Guelma

Comité scientifique

Amira-Khadoudja Amrani, Professeure, Université 8 mai 1945 de Guelma.

Azzeddine Ameur, Professeur, Université de M’Sila.

Aissaoui Sabrina, Professeure, Université 8 Mai 1945. Guelma.

Adila Ameur, Maître de conférences, Université 8 Mai 1945 de Guelma.

Ali Sassane, Maître de conférences, Université de Skikda.

Bahloul Noureddine, Professeur, Université 8 mai 1945. Guelma

Boudraa Randa, Maître de conférences, Université de Souk Ahras.

Ferhat Salem, Professeur, Université de Ouargla.

Kara Lamia, Maître de conférences, Université Alger 2.

Kamel Sayad, Professeur, Université 8 mai 1945 de Guelma.

Hamadia Samir, Maître de conférences, Université 8 mai 1945. Guelma.

Maizi Moncef, Maître de conférences, Université 8 mai 1945. Guelma.

Bibliographie

Chevarald, Y. La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. La Pensée Sauvage. Grenoble. 1985.

Bénichou, P et Cassirer, E et al., Pensée de Rousseau, Seuil, Paris, 1984 Brousseau, G. Le contrat didactique : le milieu. Recherches en Didactique des Mathématiques, 1990.

Dehaene, S. « Les bases cérébrales d’une acquisition culturelle : La lecture ». Disponible sur l’URL : https://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/dehaene_lecture.pdf. Consulté le : 12/03/2026.

M’Henni, M. Le Retour de Socrate, ou, introduction à la nouvelle brachylogie. Editions Brachylogia, 2015.

Perrenoud, Ph. Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris, ESF. 1994.

Puren, C. La perspective actionnelle. Vers une nouvelle cohérence didactique, Le Français dans le monde, 2006a, 348, Paris, CLE International, p. 42-44.

Puren, C. Les tâches dans la logique actionnelle, Le Français dans le monde, 347, Paris, CLE International, 2006c, p. 80-81