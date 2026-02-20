Beauvoir Webinar Series

Announcement

Coordination

Thomas Chesworth, Gina Opiniano et Marine Rouch

Programme

20 février 2026

Regards sur le passé et le futur

Cette première session de 2026 sera l'occasion pour Thomas Chesworth, Gina Opiniano, Dana Rognlie, and Marine Rouch de fêter les 5 années (et quelques mois !) du webinar, d'en faire le bilan et de réfléchir aux directions éthiques et féministes dans lesquelles nous souhaitons qu'il se déploie...

Thomas Chesworth

Gina Opiniano

Dana Rognlie

Marie Rouch

30 mars 2026

10h (Paris) / 17h (Tokyo)

Devenir écrivaine en France de 1945 à 1979, par Aya Nakamura

Pour cette deuxième session de l'année 2026, nous accueillons Aya Nakamura (Université Lumière Lyon 2, France ; Université Rikkyo, Japon) à l'occasion de la publication de l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat : Devenir écrivaine en France de 1945 à 1970. Étude de postures auctoriales féminines de Beauvoir à Sagan (Edizioni dell'Orso, 2026).



Elle sera en conversation avec Mireille Brioude (Association des Ami·es de Violette Leduc, France) et Marine Rouch (université de Toulouse Jean Jaurès, France)

Inscription.

Prochaines séances

Les prochaines séances sont :