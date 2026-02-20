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Beauvoir Webinar Series

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Published on Monday, March 23, 2026

Abstract

Français English

The Beauvoir Webinar Series were originally conceived by their first coordinators (Gina and Marine) as an open space for expression accessible to all, while also serving as a site of resistance to the multiple hegemonic dynamics that permeate the academic sphere and, more broadly, the social field.

Announcement

Coordination

Thomas Chesworth, Gina Opiniano et Marine Rouch

Programme

20 février 2026

Regards sur le passé et le futur 

Cette première session de 2026 sera l'occasion pour Thomas Chesworth, Gina Opiniano, Dana Rognlie, and Marine Rouch de fêter les 5 années (et quelques mois !) du webinar, d'en faire le bilan et de réfléchir aux directions éthiques et féministes dans lesquelles nous souhaitons qu'il se déploie...

  • Thomas Chesworth
  • Gina Opiniano
  • Dana Rognlie
  • Marie Rouch

30 mars 2026

10h (Paris) / 17h (Tokyo)

  • Devenir écrivaine en France de 1945 à 1979, par Aya Nakamura

Pour cette deuxième session de l'année 2026, nous accueillons Aya Nakamura (Université Lumière Lyon 2, France ; Université Rikkyo, Japon) à l'occasion de la publication de l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat : Devenir écrivaine en France de 1945 à 1970. Étude de postures auctoriales féminines de Beauvoir à Sagan (Edizioni dell'Orso, 2026).

Elle sera en conversation avec Mireille Brioude (Association des Ami·es de Violette Leduc, France) et Marine Rouch (université de Toulouse Jean Jaurès, France)

Inscription.

Prochaines séances

Les prochaines séances sont : 

  • fin avril (à préciser) : Beauvoir and Queer Theory
  • 9 mai : Beauvoir et les théories du Care

Event attendance modalities

Full online event


Date(s)

  • Monday, March 30, 2026
  • Friday, February 20, 2026
  • Saturday, May 09, 2026

Keywords

  • écrivaine, littérature, sociabilité littéraire, genre

Contact(s)

  • Marine Rouch
    courriel : marine-rouch [at] hotmail [dot] fr

Information source

  • Marine Rouch
    courriel : marine-rouch [at] hotmail [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Beauvoir Webinar Series », Seminar, Calenda, Published on Monday, March 23, 2026, https://doi.org/10.58079/15xj2

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