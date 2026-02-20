SeminarHistory
Published on Monday, March 23, 2026
Abstract
The Beauvoir Webinar Series were originally conceived by their first coordinators (Gina and Marine) as an open space for expression accessible to all, while also serving as a site of resistance to the multiple hegemonic dynamics that permeate the academic sphere and, more broadly, the social field.
Announcement
Coordination
Thomas Chesworth, Gina Opiniano et Marine Rouch
Programme
20 février 2026
Regards sur le passé et le futur
Cette première session de 2026 sera l'occasion pour Thomas Chesworth, Gina Opiniano, Dana Rognlie, and Marine Rouch de fêter les 5 années (et quelques mois !) du webinar, d'en faire le bilan et de réfléchir aux directions éthiques et féministes dans lesquelles nous souhaitons qu'il se déploie...
- Thomas Chesworth
- Gina Opiniano
- Dana Rognlie
- Marie Rouch
30 mars 2026
10h (Paris) / 17h (Tokyo)
- Devenir écrivaine en France de 1945 à 1979, par Aya Nakamura
Pour cette deuxième session de l'année 2026, nous accueillons Aya Nakamura (Université Lumière Lyon 2, France ; Université Rikkyo, Japon) à l'occasion de la publication de l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat : Devenir écrivaine en France de 1945 à 1970. Étude de postures auctoriales féminines de Beauvoir à Sagan (Edizioni dell'Orso, 2026).
Elle sera en conversation avec Mireille Brioude (Association des Ami·es de Violette Leduc, France) et Marine Rouch (université de Toulouse Jean Jaurès, France)
Prochaines séances
Les prochaines séances sont :
- fin avril (à préciser) : Beauvoir and Queer Theory
- 9 mai : Beauvoir et les théories du Care
Subjects
Event attendance modalities
Full online event
Date(s)
- Monday, March 30, 2026
- Friday, February 20, 2026
- Saturday, May 09, 2026
Attached files
Keywords
- écrivaine, littérature, sociabilité littéraire, genre
Contact(s)
- Marine Rouch
courriel : marine-rouch [at] hotmail [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marine Rouch
courriel : marine-rouch [at] hotmail [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Beauvoir Webinar Series », Seminar, Calenda, Published on Monday, March 23, 2026, https://doi.org/10.58079/15xj2