Passé, présent, futur : ouvrir les possibles (Mondes romans)

Study daysThought
Published on Thursday, March 26, 2026
Abstract
Dans le cadre d’une réflexion sur les manières de concevoir le futur, nous souhaitons développer l’analyse de l’articulation entre passé, présent et futur dans l’optique d’une (ré)ouverture des possibles dans le présent et dans le futur.
Announcement
Programme
Vendredi 3 avril 2026, Université de Lille
9h30 | Présentation de la journée Lucie DE LOS SANTOS
Session 1. Appréhender et articuler les temporalités du moyen-âge à l’époque moderne
Modératrice : Anne ROBIN
- 9h45 | Raffaella ZANNI (Université de Lille – CECILLE) Le vulgaire illustre de Dante Alighieri ou le mythe d’une langue commune face au chaos linguistique et politique de l’Italie médiévale : utopie ou modèle durable pour le futur ?
- 10h10 | Marie-Hélène MÉRESSE (Université de Lille – HARTIS / Université de Lausanne, Suisse) « Fortune aide aux hardiz ». Une politique du temps présent avant Machiavel
Session 2. Réouvertures du futur : dystopie et utopie dans la littérature contemporaine
Modératrice : Amélie AUBERT-NOËL
- 11h20 | Alice LAUMIER (Université Sorbonne Nouvelle – THALIM) Formes contemporaines du récit d’anticipation. Dystopie et utopie dans Viendra le temps du feu de Wendy Delorme et Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke
- 11h45 | Eneko CHIPI (Université de Pau et des Pays de l’Adour – ALTER) Une descente aux limites de l’anticipation. La représentation d’un présent dystopique comme fondement de l’utopie à venir dans les oeuvres d’Elia Barceló, Emilio Bueso et Iván Repil
- 12h10 | Gonzalo TOLEDO ALBORNOZ (Université Paris 8 – Laboratoire d’Études Romanes) Utopie et frontière dans le théâtre du nord du Mexique : espaces de résistance et d’expérimentation temporelle
Session 3. Questions mémorielles et invention du futur
Modératrice : Marcelle BRUCE
- 14h30 | Jean-Philippe BAREIL (Université de Lille – CECILLE) L’avenir selon Primo Levi : Auschwitz et ses avatars
- 14h55 | Miriam HERNÁNDEZ REYNA (Casa de Velázquez de Madrid, Espagne – EHEHI) Les indigènes des Amériques comme alternative civilisationnelle : une discussion sur les rétro-utopies du temps présent
Session 4. Réécrire le passé pour (r)ouvrir le futur ?
Modérateur : Luis SOBREIRA
- 16h05 | Vinícius CARNEIRO (Université de Lille – CECILLE) L’anthropophagie des avant-gardes brésiliennes, une proposition uchronique ?
- 16h30 | Zied SMAT (Université de Tunis El Manar, Tunisie - Laboratoire des recherches et des études brachylogiques) Le style à l’épreuve du post-humain : l’IA comme réouverture des « possibles » de la période proustienne
17h15 | Conclusions Marie GOURGUES
Subjects
- Thought (Main category)
- Mind and language > Language > Literature
- Periods > Middle Ages
- Zones and regions > America > Latin America
- Periods > Modern
- Zones and regions > Europe > France
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Places
- Campus Pont de Bois - Université de Lille - Salle F.041 - 3 rue du barreau
Villeneuve-d'Ascq, France (59650)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Friday, April 03, 2026
Attached files
Keywords
- passé, présent, futur, ouverture des possibles, mondes romans
Contact(s)
- Marie Gourgues
courriel : marie [dot] gourgues [at] univ-lille [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marie Gourgues
courriel : marie [dot] gourgues [at] univ-lille [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Passé, présent, futur : ouvrir les possibles (Mondes romans) », Study days, Calenda, Published on Thursday, March 26, 2026, https://doi.org/10.58079/15y2y