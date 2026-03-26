HomePassé, présent, futur : ouvrir les possibles (Mondes romans)

Passé, présent, futur : ouvrir les possibles (Mondes romans)

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Published on Thursday, March 26, 2026

Abstract

Dans le cadre d’une réflexion sur les manières de concevoir le futur, nous souhaitons développer l’analyse de l’articulation entre passé, présent et futur dans l’optique d’une (ré)ouverture des possibles dans le présent et dans le futur.

Announcement

Programme

Vendredi 3 avril 2026, Université de Lille

9h30 | Présentation de la journée Lucie DE LOS SANTOS

Session 1. Appréhender et articuler les temporalités du moyen-âge à l’époque moderne

Modératrice : Anne ROBIN

  • 9h45 | Raffaella ZANNI (Université de Lille – CECILLE) Le vulgaire illustre de Dante Alighieri ou le mythe d’une langue commune face au chaos linguistique et politique de l’Italie médiévale : utopie ou modèle durable pour le futur ?
  • 10h10 | Marie-Hélène MÉRESSE (Université de Lille – HARTIS / Université de Lausanne, Suisse) « Fortune aide aux hardiz ». Une politique du temps présent avant Machiavel

Session 2. Réouvertures du futur : dystopie et utopie dans la littérature contemporaine

Modératrice : Amélie AUBERT-NOËL

  • 11h20 | Alice LAUMIER (Université Sorbonne Nouvelle – THALIM) Formes contemporaines du récit d’anticipation. Dystopie et utopie dans Viendra le temps du feu de Wendy Delorme et Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke
  • 11h45 | Eneko CHIPI (Université de Pau et des Pays de l’Adour – ALTER) Une descente aux limites de l’anticipation. La représentation d’un présent dystopique comme fondement de l’utopie à venir dans les oeuvres d’Elia Barceló, Emilio Bueso et Iván Repil
  • 12h10 | Gonzalo TOLEDO ALBORNOZ (Université Paris 8 – Laboratoire d’Études Romanes) Utopie et frontière dans le théâtre du nord du Mexique : espaces de résistance et d’expérimentation temporelle

Session 3. Questions mémorielles et invention du futur

Modératrice : Marcelle BRUCE

  • 14h30 | Jean-Philippe BAREIL (Université de Lille – CECILLE) L’avenir selon Primo Levi : Auschwitz et ses avatars
  • 14h55 | Miriam HERNÁNDEZ REYNA (Casa de Velázquez de Madrid, Espagne – EHEHI) Les indigènes des Amériques comme alternative civilisationnelle : une discussion sur les rétro-utopies du temps présent

Session 4. Réécrire le passé pour (r)ouvrir le futur ?

Modérateur : Luis SOBREIRA

  • 16h05 | Vinícius CARNEIRO (Université de Lille – CECILLE) L’anthropophagie des avant-gardes brésiliennes, une proposition uchronique ?
  • 16h30 | Zied SMAT (Université de Tunis El Manar, Tunisie - Laboratoire des recherches et des études brachylogiques) Le style à l’épreuve du post-humain : l’IA comme réouverture des « possibles » de la période proustienne

17h15 | Conclusions Marie GOURGUES

Places

  • Campus Pont de Bois - Université de Lille - Salle F.041 - 3 rue du barreau
    Villeneuve-d'Ascq, France (59650)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Date(s)

  • Friday, April 03, 2026

Keywords

  • passé, présent, futur, ouverture des possibles, mondes romans

Contact(s)

  • Marie Gourgues
    courriel : marie [dot] gourgues [at] univ-lille [dot] fr

Information source

  • Marie Gourgues
    courriel : marie [dot] gourgues [at] univ-lille [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Passé, présent, futur : ouvrir les possibles (Mondes romans) », Study days, Calenda, Published on Thursday, March 26, 2026, https://doi.org/10.58079/15y2y

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