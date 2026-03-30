Call for papersEpistemology and methodology
Published on Monday, March 30, 2026
Abstract
Une des problématiques les plus saillantes dans l’école est celle des langues que l’on doit transmettre à l’enfant. En Algérie, les questions relatives aux langues ont souvent été problématiques. La rencontre proposée ici tente de mettre l’accent sur ces différentes considérations scientifiques en proposant des pistes de réflexions et de nouveaux regards.
Announcement
Argumentaire
Une des problématiques les plus saillantes dans l’école est celle des langues que l’on doit transmettre à l’enfant. En Algérie, les questions relatives aux langues ont souvent été problématiques. Nous essayons d’ouvrir le débat sur les multiples configurations linguistiques, didactiques et historiques que cette problématique engendre dans le contexte éducatif algérien. La rencontre proposée ici tente de mettre l’accent sur ces différentes considérations scientifiques en proposant des pistes de réflexions et de nouveaux regards.
Le colloque va tenter de mettre l’accent sur cette dimension en abordant les axes suivants :
- Les langues dans l’école en Algérie : entre textes officiels et besoins réels.
- Les langues dans l’école en Algérie : représentations et pratiques enseignantes.
- Les langues dans l’école en Algérie : regards critiques.
- Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives sociologiques.
- Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives didactiques.
- Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives historiques.
- Les langues dans l’école en Algérie : Conception d’un corpus didactique dans le contexte local : défis administratifs et méthodologiques.
Cette liste est loin d’être exhaustive, d’autres pistes de réflexion, en rapport avec la problématique, peuvent être proposées.
Modalités de soumission
Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : webinaireridilca2025@gmail.com
avant le 01 juin 2026
Langues de la rencontre : français, arabe, anglais
Publication des travaux présentés
Une publication est programmée selon des modalités qui seront présentées lors de la clôture du colloque.
Calendrier
- Dernier délai pour l’envoi des propositions : 01 juin 2026
- Réponses et notifications : 15 juin 2026
Présidente du colloque
- Pre. Souheila hEDID
Université Frères Mentouri Constantine 1. Responsable d'équipe CLAI. Laboratoire RIDILCA. Université Lounici Ali. Blida 2. Algérie
Comité scientifique (par ordre alphabétique)
- Ouardia ACI. Université de Blida 2
- Mohamed Cherif AIFOUR. Université Oum El Bouaghi
- Houda AKMOUN. Université de Blida 2
- Mhand AMMOUDEN. Université de Bejaïa
- Amer AMMOUDEN. Université de Bejaïa
- Amira Khadoudja AMRANI. Université de guelma
- Souad BABA SACI. Université de Sétif
- Wafa BEDJAOUI. Université d’Alger
- Hadda BENAHMED. Université Oum El Bouaghi
- Soufiane BENGOUA. Université Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem
- Ilhem BENSLIMEN. ENS de Constantine
- Noudjoud BERGHOUT. Université d’Alger
- Samira BOUBAKOUR. Université de Batna
- Souheila BOUCHEFFA. Université de Sétif 2
- Saoussen BOUCHEMAA. U F M. Constantine 1
- Rania Meriem BOUCHOUKA. Univ. Constantine 1
- Chadded BOUGUERRA. Université de Souk Ahras
- Naouel BOURKAIB. Université de Blida 2
- Dzair BOUZIDI. Université Oum El Bouaghi
- Rachid CHIBANE. Université de Tindouf
- Amina DJENNEN. U F M. Constantine 1
- Meriem HAMMOU. Université de ghardaia
- Radhia HADADI. Université de Batna
- Souheila hEDID. U F M. Constantine 1
- Nadji KHATIB. Université Sétif 2
- Nawel KHERRA. Université Sétif 2
- Nour El houda LARAOUI. Univ. Constantine 1
- Dalia Atika LAROUS. U F M. Constantine 1
- Amina MAGHRAOUI. Université de Mostaganem
- Hakim MENGUELLAT. Université de Blida
- Hadjer MERBOUH. Centre universitaire Ain Timouchent
- Imane OUAHIB. Université de Blida 2
- Safa OULED hADDAR. Université de Blida 2
- Souad SAIDOUN. Université de Blida 2
- Fouzia ZERROUKI. U F M. Constantine 1
Comité d’organisation
- Ouardia ACI. Université de Blida 2
- Houda AKMOUN. Université de Blida 2
- Souheila hEDID. U F M. Constantine 1
Subjects
- Epistemology and methodology (Main category)
- Mind and language > Education > History of education
- Zones and regions > Africa > North Africa > Algeria
- Mind and language > Education > Educational sciences
- Mind and language > Education
- Mind and language > Epistemology and methodology > Corpus approaches, surveys, archives
- Mind and language > Epistemology and methodology > Digital humanities
Places
- Université Lounici Ali Blida 2
Blida, Algeria (09000)
Event attendance modalities
Full online event
Date(s)
- Monday, June 01, 2026
Attached files
Keywords
- Algérie, langues, linguistique, didactique, sociologique, neurosciences
Contact(s)
- Souheila HEDID
courriel : soussouhedid [at] gmail [dot] com
Information source
- Souheila HEDID
courriel : soussouhedid [at] gmail [dot] com
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Les langues dans l’école algérienne : miroir des mutations sociologiques et historiques », Call for papers, Calenda, Published on Monday, March 30, 2026, https://doi.org/10.58079/15yvm