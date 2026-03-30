HomeLes langues dans l’école algérienne : miroir des mutations sociologiques et historiques

Les langues dans l’école algérienne : miroir des mutations sociologiques et historiques

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Published on Monday, March 30, 2026

Abstract

Une des problématiques les plus saillantes dans l’école est celle des langues que l’on doit transmettre à l’enfant. En Algérie, les questions relatives aux langues ont souvent été problématiques. La rencontre proposée ici tente de mettre l’accent sur ces différentes considérations scientifiques en proposant des pistes de réflexions et de nouveaux regards.

Announcement

Argumentaire

Une des problématiques les plus saillantes dans l’école est celle des langues que l’on doit transmettre à l’enfant. En Algérie, les questions relatives aux langues ont souvent été problématiques. Nous essayons d’ouvrir le débat sur les multiples configurations linguistiques, didactiques et historiques que cette problématique engendre dans le contexte éducatif algérien. La rencontre proposée ici tente de mettre l’accent sur ces différentes considérations scientifiques en proposant des pistes de réflexions et de nouveaux regards.

Le colloque va tenter de mettre l’accent sur cette dimension en abordant les axes suivants :

  1. Les langues dans l’école en Algérie : entre textes officiels et besoins réels.  
  2. Les langues dans l’école en Algérie : représentations et pratiques enseignantes.
  3. Les langues dans l’école en Algérie : regards critiques.  
  4. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives sociologiques.
  5. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives didactiques.
  6. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives historiques. 
  7. Les langues dans l’école en Algérie : Conception d’un corpus didactique dans le contexte local : défis administratifs et méthodologiques.

Cette liste est loin d’être exhaustive, d’autres pistes de réflexion, en rapport avec la problématique, peuvent être proposées.

Modalités de soumission

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : webinaireridilca2025@gmail.com

avant le 01 juin 2026

Langues de la rencontre : français, arabe, anglais

Publication des travaux présentés

Une publication est programmée selon des modalités qui seront présentées lors de la clôture du colloque.

Calendrier

  • Dernier délai pour l’envoi des propositions : 01 juin 2026 
  • Réponses et notifications : 15 juin 2026  

Présidente du colloque

  • Pre. Souheila hEDID

Université Frères Mentouri Constantine 1. Responsable d'équipe CLAI. Laboratoire RIDILCA. Université Lounici Ali. Blida 2. Algérie 

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

  • Ouardia ACI. Université de Blida 2
  • Mohamed Cherif AIFOUR. Université Oum El Bouaghi
  • Houda AKMOUN. Université de Blida 2
  • Mhand AMMOUDEN. Université de Bejaïa
  • Amer AMMOUDEN. Université de Bejaïa
  • Amira Khadoudja AMRANI. Université de guelma
  • Souad BABA SACI. Université de Sétif
  • Wafa BEDJAOUI. Université d’Alger
  • Hadda BENAHMED. Université Oum El Bouaghi
  • Soufiane BENGOUA. Université Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem
  • Ilhem BENSLIMEN. ENS de Constantine
  • Noudjoud BERGHOUT. Université d’Alger
  • Samira BOUBAKOUR. Université de Batna
  • Souheila BOUCHEFFA. Université de Sétif 2
  • Saoussen BOUCHEMAA. U F M. Constantine 1
  • Rania Meriem BOUCHOUKA. Univ. Constantine 1
  • Chadded BOUGUERRA. Université de Souk Ahras
  • Naouel BOURKAIB. Université de Blida 2
  • Dzair BOUZIDI. Université Oum El Bouaghi
  • Rachid CHIBANE. Université de Tindouf
  • Amina DJENNEN. U F M. Constantine 1
  • Meriem HAMMOU. Université de ghardaia
  • Radhia HADADI. Université de Batna
  • Souheila hEDID. U F M. Constantine 1
  • Nadji KHATIB. Université Sétif 2
  • Nawel KHERRA. Université Sétif 2
  • Nour El houda LARAOUI. Univ. Constantine 1
  • Dalia Atika LAROUS. U F M. Constantine 1
  • Amina MAGHRAOUI. Université de Mostaganem
  • Hakim MENGUELLAT. Université de Blida
  • Hadjer MERBOUH. Centre universitaire Ain Timouchent
  • Imane OUAHIB. Université de Blida 2
  • Safa OULED hADDAR. Université de Blida 2
  • Souad SAIDOUN. Université de Blida 2
  • Fouzia ZERROUKI. U F M. Constantine 1

Comité d’organisation

  • Ouardia ACI. Université de Blida 2
  • Houda AKMOUN. Université de Blida 2
  • Souheila hEDID. U F M. Constantine 1

Places

  • Université Lounici Ali Blida 2
    Blida, Algeria (09000)

Event attendance modalities

Full online event


Date(s)

  • Monday, June 01, 2026

Attached files

Keywords

  • Algérie, langues, linguistique, didactique, sociologique, neurosciences

Contact(s)

  • Souheila HEDID
    courriel : soussouhedid [at] gmail [dot] com

Information source

  • Souheila HEDID
    courriel : soussouhedid [at] gmail [dot] com

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Les langues dans l’école algérienne : miroir des mutations sociologiques et historiques », Call for papers, Calenda, Published on Monday, March 30, 2026, https://doi.org/10.58079/15yvm

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