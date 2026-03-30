Announcement

Argumentaire

Une des problématiques les plus saillantes dans l’école est celle des langues que l’on doit transmettre à l’enfant. En Algérie, les questions relatives aux langues ont souvent été problématiques. Nous essayons d’ouvrir le débat sur les multiples configurations linguistiques, didactiques et historiques que cette problématique engendre dans le contexte éducatif algérien. La rencontre proposée ici tente de mettre l’accent sur ces différentes considérations scientifiques en proposant des pistes de réflexions et de nouveaux regards.

Le colloque va tenter de mettre l’accent sur cette dimension en abordant les axes suivants :

Les langues dans l’école en Algérie : entre textes officiels et besoins réels. Les langues dans l’école en Algérie : représentations et pratiques enseignantes. Les langues dans l’école en Algérie : regards critiques. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives sociologiques. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives didactiques. Les langues dans l’école en Algérie : Perspectives historiques. Les langues dans l’école en Algérie : Conception d’un corpus didactique dans le contexte local : défis administratifs et méthodologiques.

Cette liste est loin d’être exhaustive, d’autres pistes de réflexion, en rapport avec la problématique, peuvent être proposées.

Modalités de soumission

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : webinaireridilca2025@gmail.com

avant le 01 juin 2026

Langues de la rencontre : français, arabe, anglais

Publication des travaux présentés

Une publication est programmée selon des modalités qui seront présentées lors de la clôture du colloque.

Calendrier

Dernier délai pour l’envoi des propositions : 01 juin 2026

Réponses et notifications : 15 juin 2026

Présidente du colloque

Pre. Souheila hEDID

Université Frères Mentouri Constantine 1. Responsable d'équipe CLAI. Laboratoire RIDILCA. Université Lounici Ali. Blida 2. Algérie

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Ouardia ACI. Université de Blida 2

Mohamed Cherif AIFOUR. Université Oum El Bouaghi

Houda AKMOUN. Université de Blida 2

Mhand AMMOUDEN. Université de Bejaïa

Amer AMMOUDEN. Université de Bejaïa

Amira Khadoudja AMRANI. Université de guelma

Souad BABA SACI. Université de Sétif

Wafa BEDJAOUI. Université d’Alger

Hadda BENAHMED. Université Oum El Bouaghi

Soufiane BENGOUA. Université Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem

Ilhem BENSLIMEN. ENS de Constantine

Noudjoud BERGHOUT. Université d’Alger

Samira BOUBAKOUR. Université de Batna

Souheila BOUCHEFFA. Université de Sétif 2

Saoussen BOUCHEMAA. U F M. Constantine 1

Rania Meriem BOUCHOUKA. Univ. Constantine 1

Chadded BOUGUERRA. Université de Souk Ahras

Naouel BOURKAIB. Université de Blida 2

Dzair BOUZIDI. Université Oum El Bouaghi

Rachid CHIBANE. Université de Tindouf

Amina DJENNEN. U F M. Constantine 1

Meriem HAMMOU. Université de ghardaia

Radhia HADADI. Université de Batna

Souheila hEDID. U F M. Constantine 1

Nadji KHATIB. Université Sétif 2

Nawel KHERRA. Université Sétif 2

Nour El houda LARAOUI. Univ. Constantine 1

Dalia Atika LAROUS. U F M. Constantine 1

Amina MAGHRAOUI. Université de Mostaganem

Hakim MENGUELLAT. Université de Blida

Hadjer MERBOUH. Centre universitaire Ain Timouchent

Imane OUAHIB. Université de Blida 2

Safa OULED hADDAR. Université de Blida 2

Souad SAIDOUN. Université de Blida 2

Fouzia ZERROUKI. U F M. Constantine 1

Comité d’organisation