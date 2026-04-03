Announcement

Présentation

Dans les pratiques de l’art contemporain, le textile occupe une place singulière : il est héritier de savoir-faire anciens et ouvert à toutes les expérimentations formelles, il est support de mémoire, médium sensible, porteur de gestes collectifs, outil critique.

Longtemps relégués au domaine de l’artisanat et des arts dits mineurs, les textiles s’imposent désormais dans les espaces de l’art comme autant de gestes qui contestent les hiérarchies établies, y compris celles de l’histoire de l’art.

C’est cette tension que la journée d’étude se propose de mettre en avant et d’interroger à travers des formes de résistances aux normes de genre ou plus largement de résistances politiques. Qu’il s’agisse de la survivance des traditions textiles, de la réinvention de gestes artisanaux, de supports de revendications sociales ou même de pratiques industrialisées le textile apparaît comme un langage qui conjugue héritage et subversion. Ainsi, la journée d’étude portera son attention sur le textile non seulement comme médium, mais comme mode(s) de présence(s) au monde, porteur de résistances discrètes ou visibles, individuelles ou collectives.

Information utiles

Entrée libre, sans inscription

Programme

08h45 Accueil des participants et collation

9h30 Karine Montabord , Docteure en Histoire de l’art. ATER en Histoire de l’art contemporain à l’Université de Strasbourg - Textiles d’avant-garde et abstraction. Sonia Delaunay-Terk, Sophie Taeuber-Arp, Anni Albers

, Docteure en Histoire de l’art. ATER en Histoire de l’art contemporain à l’Université de Strasbourg - Textiles d’avant-garde et abstraction. Sonia Delaunay-Terk, Sophie Taeuber-Arp, Anni Albers 10h00 Augustin de Butler , Chercheur indépendant – Anne-Marie Milliot, papiers armés

, Chercheur indépendant – Anne-Marie Milliot, papiers armés 10h30 Lucile Encrevé, Professeure à l’École Nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris - Le textile comme outil de subversion et d’interrogation de l’histoire de l’art. Une approche féministe.

11h00 Pause

11h20 Géraldine Chouard-Véron , Professeure à l’Université Paris-Dauphine, chercheuse à ECHELLES à l’Université Paris Cité - Points de résistance : Patchwork et protestation aux États-Unis.

, Professeure à l’Université Paris-Dauphine, chercheuse à ECHELLES à l’Université Paris Cité - Points de résistance : Patchwork et protestation aux États-Unis. 11h50 Christelle Sérée-Chaussinand, Maîtresse de conférences à l’Université de Bourgogne-Europe/Dijon - Couture et suture autour de la figure de Marie-MadelEine. « The Map » d’Alice Maher et Rachel Fallon.

12h30-13h45 Déjeuner

14h00 Ashley Coyne , Doctorante en Littérature anglophone à l’université d’Orléans. - Tisser sa toile de résistance : les text(il)es des artistes jamaïcaines Ebony G. Patterson et Erna Brodber.

, Doctorante en Littérature anglophone à l’université d’Orléans. - Tisser sa toile de résistance : les text(il)es des artistes jamaïcaines Ebony G. Patterson et Erna Brodber. 14h30 Ariane Serck , Doctorante à l’EHESS/INHA, Paris - Le fil contre les formes : pratiques textiles et sociabilités féminines chez les artistes suédoises autour de 1900.

, Doctorante à l’EHESS/INHA, Paris - Le fil contre les formes : pratiques textiles et sociabilités féminines chez les artistes suédoises autour de 1900. 15h00 Isaline Audebert-Nouri , Doctorante à l’Université de Rouen et à l’École du Louvre - Textile en héritage : Les bannières du XIXe siècle à l’épreuve du regard contemporain.

, Doctorante à l’Université de Rouen et à l’École du Louvre - Textile en héritage : Les bannières du XIXe siècle à l’épreuve du regard contemporain. 15h30 Isabelle Marinone, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne-Europe/Dijon - Textile et film : Tentative de filature analytique autour de deux engrenages résistants.

16h00 Entretien avec Valérie Dupont - Alice Bidault, artiste plasticienne, perma-api-cultrice, tisserande

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