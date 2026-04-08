Abstract

Écrivons-nous toujours de quelque part ? De nos jours, cette question nous semble pertinente pour interroger la relation entre territoire et littérature. Puisque nous sommes ancré.es dans un contexte territorial, notre identité sociale et géographique n’est-elle pas en jeu dans l’écriture ? Peut-on, doit-on se défaire de ses racines avec les mots ? Cette journée d’étude des masterant.es sera consacrée aux Frontières de papier : frontières géographiques, frontières sociales, frontières de langue, frontières du genre, autant de lignes imaginaires qui excluent et marginalisent, qui bloquent mais qui peuvent être transgressées.