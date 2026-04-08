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Frontières de papier
Quand la littérature traverse, défait, remodèle les territoires
Published on Wednesday, April 08, 2026
Abstract
Écrivons-nous toujours de quelque part ? De nos jours, cette question nous semble pertinente pour interroger la relation entre territoire et littérature. Puisque nous sommes ancré.es dans un contexte territorial, notre identité sociale et géographique n’est-elle pas en jeu dans l’écriture ? Peut-on, doit-on se défaire de ses racines avec les mots ? Cette journée d’étude des masterant.es sera consacrée aux Frontières de papier : frontières géographiques, frontières sociales, frontières de langue, frontières du genre, autant de lignes imaginaires qui excluent et marginalisent, qui bloquent mais qui peuvent être transgressées.
Announcement
Programme
Jeudi 30 avril
I. Influence du territoire sur l’identité personnelle et collective
9h15 Mot d’accueil de Mathieu Messager et présidence de Chantal Pierre
1. Le territoire comme reflet de l’identité
- 9h20 Arava’arii Alezrah “ et la mer pour demeure ” : la nature au cœur de l’identité Mā’ohi
- 9h50 Solène Bouttier : “Déchéance géographique d’un bohème à Paris”
2. Le territoire comme symbole de fracture sociale
- 10h20 Maël Thobie “1871 : Faire tomber la Colonne Vendôme”
10h50 pause et changement de présidence Cécile Brochard
- 11h05 : Ourdia Ait-Kadi “Miramar, une petite Alger en lutte”
3. Le territoire comme témoin de l’existence
- 11h35 Adeline Alékian “Le cortège funèbre d’Anne de Bretagne : spectacle de la mort en déplacement.”
- 12h05 Julie Namont “Regnard, La Mottraye, Maupertuis, quand les voyageurs s’improvisent Petit Poucet”
12h35 Pause
II. Penser l’espace littéraire comme territoire
14h15 Changement de présidence Paul-André Claudel
1. Le territoire littéraire comme objet d’étude
14h15 Adèle Hacques “D’où vient la parole ? Énonciation et territorialité de la voix chez Maurice Rollinat”
2. Le territoire littéraire comme outil d’émancipation
- 14h45 Léa Martin : “Conquérir la littérature pour s’émanciper chez Constance de Salm”
- 15h15 Hugo Fradet “Ralentir la course du monde : Gethen, une expérience écoféministe ?”
15h45 pause et fin des interventions individuelles
III. Table ronde - les nouveaux territoires de la recherche littéraire : humanités numériques, archives en ligne, bases de données
16h Table ronde sous la présidence de Françoise Rubellin
intervenant.es : Heloïse Paumard, Julie Namont, Mathieu Messager
17h Fin de la journée
Subjects
Places
- bâtiment Censive, salle de conférences, sous-sol - Chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes
Nantes, France (44)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Thursday, April 30, 2026
Attached files
Keywords
- frontières, territoires, espaces, identités
Contact(s)
- Mathieu Messager
courriel : Mathieu [dot] Messager [at] univ-nantes [dot] fr
Information source
- Julie Namont
courriel : julie [dot] namont [at] etu [dot] univ-nantes [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Frontières de papier », Study days, Calenda, Published on Wednesday, April 08, 2026, https://doi.org/10.58079/1619r