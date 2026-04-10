Study daysAsia
La cartographie d’Asie de l’Est à la BNF : Les cartes chinoises : collections et recherches récentes
Published on Friday, April 10, 2026
Abstract
Le programme CartAsia, lancé en 2024 dans le cadre du plan quadriennal de la recherche de la BnF, étudie un important corpus cartographique en provenance d’Asie de l’Est conservé dans les collections de la Bibliothèque. Mené par le département des Cartes et plans, avec l’appui de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels en France et dans le monde, il a pour objectif de faire connaître et donner accès à cet ensemble dispersé et jusqu’ici difficile à identifier.
Announcement
Programme du 6 juillet 2026
BnF I Richelieu - Salle des conférences
9 h 00 - Accueil
9 h 15 - Ouverture de la journée
- Eve Netchine, BNF, département des Cartes et plans
9 h 30 - Le corpus des cartes chinoises de la BNF : caractéristiques générales et provenances
- Catherine Hofmann et Jixi Zhuang, BNF, département des Cartes et plans
10 h 00 - Célestes collections chinoises de la Bibliothèque nationale de France
- Romain Lefebvre, BNF, département des Manuscrits
10 h 30 - Questions
Pause
11 h 00 - "Emprunt et transformation du style qinglü shanshui dans les cartes de défense du fleuve dessinées à la main sous la dynastie Qing" (Wang Lan,)
- Wang Lan, professeur à l’Université des Sciences et de Technologie de Macao, président de la Wang Lan, Faculty of Humanities and Arts, Macau University of Science and Technology
11 h 45 - Présentation des cartes chinoises de la BNF
- Julie Garel-Grislin, BNF, département des Cartes et plans
Déjeuner libre
14 h 00 - L’environnement marin, écologique et professionnel, de la côte chinoise, tel qu’il apparaît sur les cartes
- Paola Calanca, EFEO, responsable du centre de Hong Kong
Pause
14 h 30 - The global history of the blue maps : Prussian blue, Suzhou prints, and collectors across the world
- Elke Papelitzky, University of Oslo, Department of Culture, Religion, Asian and Middle Eastern Studies, associate professor
15 h - Mapping China-in-the-World : The Intermedial Circulation of Large Maps
- Mario Cams, KU Leuven, Chinese Studies Research Group, associate professor
15 h 30 - Questions
Déplacement vers la bibliothèque des études chinoises du Collège de France (52 rue du Cardinal-Lemoine 75005 Paris)
16 h 30 - Présentation de la collection cartographique de la bibliothèque d’études chinoises du Collège de France
- Delphine Spicq, Laboratoire Chine Corée Japon, UMR 8173, EHESS ; Institut des Civilisations Collège de France-PSL
Subjects
- Asia (Main category)
- Society > Science studies > History of science
- Mind and language > Representation > Cultural history
- Periods > Early modern
- Periods > Modern
- Society > Geography
- Zones and regions > Asia > Southeast Asia
- Zones and regions > Asia > Far East
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Monday, July 06, 2026
Attached files
Keywords
- cartographie
Information source
- Eve Netchine
courriel : eve [dot] netchine [at] bnf [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« La cartographie d’Asie de l’Est à la BNF : Les cartes chinoises : collections et recherches récentes », Study days, Calenda, Published on Friday, April 10, 2026, https://doi.org/10.58079/161pg