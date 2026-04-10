Announcement

Projet

Le projet MONETA NAMURCENSIS vise à renouveler notre connaissance du monnayage médiéval des comtes de Namur pour une période comprise entre le milieu du XIe siècle, temps des premières frappes identifiées, et le premier tiers du XVe siècle, période de l’avènement des Bourguignons en Namurois. Mêlant approches érudite et interdisciplinaire, impliquant des collaborations dans les domaines du numérique et des sciences du patrimoine, l’enquête s’orientera autour de quatre axes complémentaires :

Une profonde mise à jour du catalogue de référence des monnaies namuroises, qui aboutira à la publication d’un nouvel instrument de travail imprimé ; Un prolongement de celui-ci sous format numérique, en vue de poser les bases d’une plateforme collaborative dédiée à l’inventoriage des monnaies médiévales ; Une analyse en laboratoire d’un sous-corpus déterminé de monnaies, qui permettra de mieux comprendre la production de ces artefacts ; Une enquête historique proprement dite qui tirera parti des étapes précédentes pour éclairer d’un jour neuf certains traits de la production monétaire namuroise (aire de diffusion, imitation des types monétaires étrangers, etc.). Sur un plan institutionnel, le projet permettra de renforcer l’expertise présente à l’UNamur dans le domaine des sciences auxiliaires de l’histoire et fortifiera les collaborations interdisciplinaires naissantes au sein de l’université entre les chercheurs en sciences humaines et leurs homologues du domaine des sciences exactes.

Le projet complet peut être obtenu sur demande auprès de Nicolas Ruffini-Ronzani (UNamur / Archives de l’État à Namur), nicolas.ruffini@unamur.be

Profil

Les personnes qui postuleront seront titulaires d’un doctorat en Histoire ou en Histoire de l’Art et Archéologie, avec une spécialisation dans l’étude de la période médiévale. Elles disposeront de compétences démontrées dans le domaine des sciences auxiliaires de l’histoire, idéalement dans le domaine de la numismatique.

Constitueront des atouts :

• Des connaissances dans le domaine de l’histoire économique et monétaire de la période médiévale ;

• Une ouverture vers les humanités numériques, notamment en matière de conception de bases de données ;

• Une expérience de collaboration interdisciplinaire dans le secteur des sciences du patrimoine.

La compréhension du français écrit et oral ainsi qu’une grande rigueur dans le traitement des données sont essentielles à l’accomplissement du projet.

Les sources étant principalement conservées à Namur, il est attendu que la personne dont la candidature sera retenue réside en Belgique.

Renseignements complémentaires

Pour toute question en lien avec le poste, il est possible de contacter Nicolas Ruffini-Ronzani, promoteur du projet au Département d’Histoire (nicolas.ruffini@unamur.be).

Contrat proposé

Date d’entrée en fonction : 30 septembre 2026 au plus tard

Contrat : Ce poste est attribué pour une durée de deux ans, sans possibilité de renouvellement.

Modalités de sélection

• Examen et sélection des candidatures par la Commission de recrutement et sélection ;

• Audition par la Commission de recrutement et sélection.

Modalités pour postuler

La candidature doit comprendre :

• une lettre de candidature ;

• un curriculum vitae détaillé ;

• les copies des trois publications considérées comme les plus significatives ;

Ce dossier de candidature doit être adressé (avec fichiers au format PDF) pour le 31 mai 2026 au plus tard à Nicolas Ruffini-Ronzani (nicolas.ruffini@unamur.be). Merci d’indiquer la référence du poste dans l’objet du mail.