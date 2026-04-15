Announcement

Colloque International (En ligne) 07 - 08 décembre 2026

Coordination

Coordonné par Zineb MERAD CHAOUCH, Leila SARI MOHAMMED, Amaria BELKAID

Argumentaire

Inscrit dans une perspective pluridisciplinaire, ce colloque se consacre au patrimoine culturel maghrébin et son apport à la civilisation arabo-musulmane, méditerranéenne et Afrique-subsaharienne. La dimension interculturelle du Maghreb s’articule sur un double axe : synchronique et diachronique, diachronique en ce sens où, à travers les âges et les siècles, cet espace a connu une multitude et une diversité ethnique, culturelle, sociale, linguistique et civilisationnelle telle qu’elle lui confère une dimension interculturelle immense. Cette dernière est inhérente à sa propre histoire, à ses nombreuses guerres, invasions et conquêtes. Cette dimension interculturelle se traduit également sur un autre plan, celui synchronique. En effet, le Maghreb contemporain s’ouvre sur une foule d’éléments intrinsèques très riches, mais aussi, d’autres provenant de sa position géographique et géopolitique. Dans le champ culturel, le Maghreb, en tant qu’espace berbéro-arabe partage avec les pays riverains de la Méditerranée (Europe, Asie/Mashrek) et les pays africains subsahariens des critères culturels et cultuels qui trouvent leur essence dans une histoire commune et partagée par les peuples allant de l’océan atlantique jusqu’au Moyen-Orient.

Ces espaces géographiques, à commencer par l’espace africain, auquel appartient le Maghreb, marque la société maghrébine par une appartenance à un continent lui-même source de différences multiples : ethniques, religieuses, culturelles… toutes ces différences sont un plus indéniable car elles sont une source de variété et de diversité intarissable. Le patrimoine culturel africain/subsaharien influence profondément le Maghreb, façonnant une identité plurielle berbère, arabe et africaine. Cette influence culturelle/cultuelle se manifeste à travers des musiques (Gnawa), des rythmes, des rituels religieux (la Tidjaniya, confrérie soufie née au Maghreb/Algérie au XVIIIe siècle, exerce une influence sur son berceau d'origine), des traditions vestimentaires, et une cuisine partagée entre les populations du sud. Ces éléments africains sont intégrés dans le patrimoine immatériel et la cohésion sociale maghrébine (Touaregs et tribus nomades du Sahara).

Par ailleurs, les voisins du nord, desquels nous sépare la mer Méditerranée sont une source de faits culturels aussi nombreux que variés. Cette richesse culturelle venant du Nord (France, Espagne, Italie et Grèce), due au développement et au progrès de l’Europe, offre à la rive sud de la Méditerranée une passerelle omniprésente qui permet aux Maghrébins de tout bord de garder un étroit contact avec les progrès culturels autant que technologique qui leur viennent d’Outre-Méditerranée.

Enfin, l'influence du patrimoine culturel de la Méditerranée orientale (Proche et Moyen-Orient) sur le Maghreb est profonde et structurante, principalement véhiculée par l'islam, la langue arabe et des échanges historiques. Elle se manifeste à travers des valeurs religieuses/spirituelles, des traditions sociales/orales (Ramadan, fêtes), les arts (la littérature, la musique, le cinéma…), l'architecture des médinas et mosquées et l'artisanat, façonnant une identité maghrébine qui allie ces apports orientaux à un socle berbéro-amazigh.

Ces dernières décennies, le paysage culturel maghrébin contemporain, à l’instar de ce qui se passe partout dans le monde, est en complète refonte. En effet, de nouveaux modes d’expression et de transmission artistique et culturelle font leur apparition sur la planète. Les innombrables progrès technologiques ne sont pas étrangers à ce processus de modification profonde. Internet comme les multimédias et les satellites sont à l’origine de moyens d’expression culturelle nouveaux et originaux. Avec l’arrivée de ces nouvelles passerelles culturelles plus rapides, plus efficaces et plus accessibles au grand public, les distances entre les pays et les peuples se trouvent de plus en plus réduites. Le monde d’aujourd’hui tend, de plus en plus, à ressembler à un vaste village.

C’est sur ce terrain-là que se jouera, en grande partie, et dans les décennies à venir, la survie de nombre de cultures, de langues et de pratiques sociales, pour certaines très anciennes. Ici aussi commencera le débat entre partisans du conservatisme, pour qui la propagation des valeurs culturelles fondatrices doit se faire à travers les canaux plus classiques (livres, tableaux, enseignement…) et ceux qui voient que le salut et la réussite de la transmission de l’héritage culturel propre à chaque civilisation ne peut se faire aujourd’hui, qu’en admettant une nécessaire évolution des comportements, un changement radical des mœurs et des outils qui servent cette transmission.

Longtemps canalisées dans la littérature, la poésie, la peinture la musique et autres, les créations humaines et sociales, artistiques, littéraires et même technologiques, trouvent maintenant, de nouvelles sources d’inspiration et de réalisation dans les espaces virtuels qu’offre la Toile. Le dialogue des civilisations et des cultures, longtemps tributaires de moyens d’expressions non accessibles à la masse, connaissent aujourd’hui un nouvel essor dans les réseaux sociaux (Facebook, MSN, Twitter…).

Le patrimoine culturel, dont la transmission s’est longtemps faite à travers les textes écrits, les discours ainsi que les toiles de maitres ou les chants poétiques voit, de nos jours, de nouveaux procédés mis à sa disposition.

Dans ce colloque nous avons l’ambition d’exploiter toute la richesse qui fonde l’identité culturelle maghrébine. L’espace maghrébin s’offre dans un ensemble de traces, témoins d’une Histoire millénaire riche et complexe, présence de l’épaisseur du socle socioculturel sur lequel reposent la civilisation et la culture maghrébines. À cet effet, il s’agit dans ce colloque de faire un état des lieux permettant de construire une réflexion sur la notion centrale d’interaction et de transmission culturelles. Nous proposons la mise en place d’une base numérique pour prendre en charge un héritage culturel aux racines séculaires, riche de sa diversité et de son devenir.

Les propositions de communication, en français, pourront s’inscrire dans les axes suivants :

La diversité du patrimoine culturel immatériel (l’héritage immatériel : langues usuelles, tradition orale, rites et rituels, symboles, géographie, peintures rupestres du Sahara, monuments religieux, monuments laïcs, nature, culture…)

La dynamique constitutive de ce patrimoine et son apport à l’identité culturelle nord-africaine, berbéro-arabo-musulmane et méditerranéenne et à la construction des mémoires collectives.

Le dialogue entre passé/présent, Nord/Sud en termes de valeurs à la fois fondatrices et constitutives d’une identité culturelle diversifiée.

Préservation de la pluralité culturelle, le recensement, l'analyse, la conservation et l’archive, la numérisation et la mise en place de mécanismes de protection.

Valorisation, numérisation et restauration du patrimoine artistique (musique, peinture, cinéma maghrébins/nord-africains) : à titre d’exemple, écriture de l’histoire du cinéma et la numérisation/sauvegarde des archives cinématographiques.

Ingénierie culturelle : conception de projets culturels et médiations numériques dans les milieux institutionnels (état des lieux des perspectives offertes par les nouvelles technologies, développement de nouveaux outils de recherche).

Propriété, développement et métamorphose du patrimoine face aux nouvelles technologies et au digital (réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, IA/Intelligence Artificielle) : démarches innovantes pour restaurer et préserver le patrimoine matériel/immatériel, vers une muséographie et une muséologie sur l’ensemble de l’espace maghrébin.

Modalités de participation

Langue du colloque : Français

Les propositions de communication (environ 300 mots) comportant un titre et un résumé, cinq mots clés et une courte notice biobibliographique devront être adressées avant le 20 septembre 2026 aux adresses suivantes : zineb6144@yahoo.fr // leilasari52@yahoo.fr // belkaid_amaria@yahoo.fr

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du colloque. Les participants préciseront l’axe dans lequel ils inscrivent leur projet de communication. Le programme définitif sera arrêté le 02 décembre 2026. À l’issue du colloque, le comité scientifique sélectionnera les communications qui feront l’objet d’une publication.

Formulaire de participation

NOM et Prénom :

Université/Institution :

E-mail :

Directeur de thèse (si vous êtes doctorant-e) :

Titre de la communication :

Résumé (300 mots) :

Mots clés (05) / axe :

Références bibliographiques :

Notice biobibliographique :

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions : 20 septembre 2026 ;

Résultats de l’évaluation scientifique des propositions : 30 septembre 2026 ;

Programme définitif du colloque : 02 décembre 2026 ;

Date du colloque : 07 - 08 décembre 2026.

L’appel est accessible ici : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Comité scientifique

ALI BENALI Zineb (Univ. Paris 8)

BELKAID Amaria (Univ. Tlemcen)

BENMANSOUR Smain (Univ. Tlemcen)

BOUDJELLA Abdelmadjid (Univ. Tlemcen)

BOUKHELOU Malika (Univ. Tizi Ouzou)

Tizi Ouzou) DIAW Alioune (Univ. Dakar/Sénégal)

EL-GHARBI Jalel (Univ. Manouba/Tunis)

GIANSANTE Gabriella (Univ. G. d’Annunzio de Pescara/Italie)

GUETTAFI Sihem (Univ. Biskra)

GURRIERI Antonio (Univ. Chieti-Pescara/Italie)

KOFFI Damo Junior Vianney (Univ. Cocody/Côte d’Ivoire)

Cocody/Côte d’Ivoire) LÉVÊQUE Laure (Univ. Toulon)

LOGBI Hanane (Univ. Constantine 1)

LUSSIER Alexis (Univ. Montréal/Québec)

MAOUDJ Danièle ( Univ. Bastia/Corse)

MAZBOUDI Badia (Univ. Beyrouth/Liban)

MEDAWAR Carole (Univ Beyrouth/Liban)

MEGNOUNIF Chaib (Univ, Tlemcen)

MERAD CHAOUCH Zineb (Univ. Tlemcen)

MLADENOVIĆ Velimir (Univ. Novi Sad/Serbie)

SARI MOHAMMED Leila (Univ. Tlemcen)

SARI MOHAMMED Latifa (Univ. Tlemcen)

TEBBANI Lynda-Nawel (Univ. Lorraine)

TROVATO Loredana (Univ. Messine/Italie)

Comité d’organisation

Zineb MERAD CHAOUCH, Leila SARI MOHAMMED, Amaria BELKAID, Souad BERBAR, Smain BENMANSOUR, Esma MANSOURI, Khadidja RAHOUI.

Bibliographie indicative

AUDRERIE, D. & SOUCHIER, R. (1997), La notion et la protection du patrimoine. Paris, PUF.

BAGHLI, S. (1977), Aspects de la Politique culturelle de l’Algérie, collection, Politiques culturelles, Études et documents UNESCO.

BENHAMOU, F. (2010), L'économie de la culture, Paris, La découverte.

BOURDIEU, P. (1992), Les règles de l’art, Paris, Seuil.

BRAUDEL, F. (1977), La Méditerranée, Arts et Métiers, Paris, Graphiques.

CRIVELLO, M. et All, (2016), Dictionnaire de la Méditerranée, Paris, Actes sud.

CAMPS, G. & CHAKER, S. (2007), Les Berbères : Mémoire et identité, Paris, Acres Sud.

DAVALLON, J., (2007), « Le patrimoine comme référence ? », Les Cahiers du Musée des Confluences, 2, pp.41–49.

DAVALLON J. & all. (1999), Les musées face à l’édition multimédias, Ed. OCIM.

GIVRE, O. & REGNAULT, M. (dir.), (2015), « Patrimonialisations croisées : Jeux d’échelles et enjeux de développement », Presses universitaires de Lyon.

GLEVAREC, H. (2021), L’expérience culturelle, Affects, catégories et effets des œuvres culturelles, Lormont, Le bord de l’eau.

GOUREVITCH, J-P, (2009), Le Rêve méditerranéen, Paris, L’œuvre. Greffe, X. (1999), La gestion du patrimoine culturel. Montréal, Anthropos.

IBN KHALDOUN (2019), Histoire des Berbères et des Arabes en Afrique du Nord. Didier Hamoneau (préface). William Mac-Guckin de Slane (traduction), Paris, El Bab.

MIEGE, B. (2017). Les industries culturelles et créatives face à l’ordre de l’information et de la communication, Fontaine : Presses Universitaires de Grenoble

ROUEFF, O. & JEAN-PIERRE, L. (dir.), (2014), La culture et ses intermédiaires. Dans les arts, le numérique et les industries créatives, Paris, Archives Contemporaines.

SANNER, P. (2023). Le patrimoine culturel immatériel en France Un « tard venu » au succès grandissant. La Géographie, 1589(2), 18-25. https://doi.org/10.3917/geo.1589.0018.

UNESCO (2003). Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. URL : https://ich.unesco.org/fr/convention

VERNIERES, M. (2015). « Le patrimoine : une ressource pour le développement ». Techniques Financières et Développement, 118(1), 7-20. https://doi.org/10.3917/tfd.118.0007.