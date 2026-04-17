Voyage d’étude à Munich pour médiévistes 2026

Announcement

Présentation

Ce voyage d’étude s’adresse à des étudiant·e·s et doctorant·e·s inscrit·e·s en histoire médiévale et disposant des connaissances de base en français et allemand. Il sera pour les candidat·e·s l’occasion de se familiariser avec la pratique de la recherche ainsi qu’avec le paysage de la recherche en Allemagne.

Les visites des Monumenta Germaniae Historica, de la Bayerisches Hauptstaatsarchiv, de la

Bayerische Akademie der Wissenschaften, de la Ludwig-Maximilians-Universität, de la Bayerische Staatsbibliothek, du Historisches Kolleg ainsi que du Zentralinstitut für Kunstgeschichte sont prévues.

Une attestation d’assiduité sera délivrée aux participant·e·s en vue d’une éventuelle validation de ce voyage d’études auprès des formations doctorales ou de master.

Frais de participation

Les frais de participation à cette excursion s’élèvent à 50€ par personne. Les frais de voyage (par défaut en train, 2nde classe, dans la limite forfaitaire de 150€ max.) et d’hébergement (généralement dans des chambres doubles) seront pris en charge par l’IHA.

Modalités de candidature

Si vous souhaitez participer à cette excursion, merci de nous envoyer une lettre de motivation (en français ou en allemand) accompagnée de votre curriculum vitae. Veuillez adresser votre dossier de candidature en indiquant la référence « Munich pour médiévistes » avant le 1er juin 2026 par mail à Justine Audebrand : Jaudebrand@dhi-paris.fr.

Modalités de sélection

Les candidatures seront examinées pas Emélie Sagasser (IHA). La sélection se fait sur la base de conaissances linguistiques et les participant.es doivent être inscrit.es dans un établissement d'enseignement supérieur français ou allemand.