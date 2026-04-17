Conference, symposiumEpistemology and methodology
Digitization of Scholarly Knowledge through the Prism of Research Practices
Numérisation des savoirs scientifiques au prisme des pratiques de recherche
Memories, Uses and Critical Issues
Mémoires, usages et enjeux critiques
Published on Friday, April 17, 2026
Abstract
Organized within the CollEx-Persée Digitization program, this conference invites critical, collective and interdisciplinary reflection on the transformations induced by digitization in research practices and scholarly uses. How do choices of corpora, tools or formats shape research practices? What kind of memory of science is thus produced, made visible, or, on the contrary, devalued? What mechanisms—existing or in development—can ensure that the digitization of academic literature effectively supports research practices, whether traditional or emerging?
Announcement
Présentation
Depuis plus de deux décennies, les programmes de numérisation ont profondément reconfiguré les modes d’accès aux savoirs. De multiples projets ont vu le jour à l’échelle nationale et internationale pour préserver, rendre accessible, interconnecter ou enrichir le patrimoine scientifique. Ces dynamiques s’inscrivent dans un écosystème interdisciplinaire qui réunit les bibliothèques, les laboratoires, les plateformes et les institutions patrimoniales.
Dès 2012, Frédéric Darbelley souligne que « la numérisation ne doit pas être […] comprise comme une simple possibilité de rendre visible un patrimoine humaniste et culturel, ni comme un moyen offrant uniquement un libre accès à la connaissance ». Il serait en effet réducteur de restreindre la numérisation à un levier de visibilité ou de libre accès. Elle implique des choix épistémologiques, documentaires et politiques qui conditionnent la mémoire des sciences et les modalités d’appropriation du savoir dans un environnement de plus en plus nativement numérique.
Le présent colloque invite à porter une réflexion critique, collective et interdisciplinaire sur les transformations induites par la numérisation dans les pratiques de recherche et les usages scientifiques. Comment les choix de corpus, d’outils ou de formats façonnent-ils les pratiques de recherche ? Quelle mémoire des sciences est ainsi produite, rendue visible ou, au contraire, dévalorisée ? Quels sont les mécanismes, en place ou en développement, pour que la numérisation de la littérature scientifique accompagne de manière optimale les pratiques de recherche, qu’elles soient traditionnelles ou émergentes ?
Il s’agira ainsi de croiser les regards sur les corpus patrimoniaux et la littérature scientifique contemporaine, d’interroger la place des communautés de recherche dans la fabrique des politiques de numérisation et de réfléchir aux conditions concrètes d’accès, d’usage et de réutilisation éclairés des ressources numérisées. Dans cette perspective, nous encourageons des propositions issues de toutes disciplines et tous terrains, articulant des dimensions critiques, méthodologiques ou expérimentales.
Informations pratiques
Programme : https://impacts-num2026.sciencesconf.org/program
Dates et lieu : 27-28 mai 2026, Learning Center LILLIAD, Villeneuve-d’Ascq (plus d’info)
Lien d’inscription : https://impacts-num2026.sciencesconf.org/registration
L’inscription est gratuite, mais obligatoire :
- jusqu’au 10 mai 2026 pour la participation sur place ;
- jusqu’au 24 mai 2026 pour le suivi en visioconférence. Le lien pour la retransmission en direct sera communiqué par e-mail aux inscrits le lundi 25/05
Programme
Mercredi 27 mai 2026
09:30 - 10:00 Accueil
10:00 - 10:15 Introduction - Alexandra Hyard (vice-présidente Recherche en SHS, Université de Lille)
10:15 - 11:00 - Conférence plénière : The Legibility of Absence: From the Finding Aid to the Language Model - Ian Milligan (University of Waterloo)
11:00 - 12:00 - Panel 1 : Numériser les œuvres scientifiques : continuités et reconfigurations
Modération - Alexandra Gottely (BIU Cujas)
- 11:00 - 11:30 - Numérisation des savoirs scientifiques : articuler l’œuvre, le tri interprétatif et le corpus pour comprendre la fabrique contemporaine du savoir - Leila EL ALLOUCHE, Laboratoire de Recherche en Sciences de lÍnformation et de la Communication
- 11:30 - 12:00 Rééditer un classique scientifique : continuités et recompositions à l’ère numérique - Arthur Perret, Equipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication, Médiation, Information, Communication, Art
12:00 - 13:30 - Déjeuner
13:30 - 14:30 Panel 2 : Numériser les archives en contexte : entre dispositifs techniques et ancrages communautaires
Modération - Noé Gasparini (Persée)
- 13:30 - 14:00 - La fabrique de l’archive numérique : le cas Latour - Stéphanie Grayot-Dirx, Université Bourgogne Europe - Céline Alazard, Université Bourgogne Europe
- 14:00 - 14:30 - Community-Centered Digitization Through Interactive Systems Design: A Case Study with Cowessess First Nation - Ahlam Bavi, Dr.Ahlam Bavi, Jerome Melancon
14:30 - 14:45 - Pause café
14:45 - 16:15 - Table ronde 1. Numériser pour fouiller : quelles contraintes, quels enjeux ?
- 14:45 - 15:15 - Présentation du programme Numérisation enrichie CollEx-Persée - Gabrielle Richard, Persée - Marie-Madeleine Geroudet, Université de Lille
- 15:15 - 15:30 - L’océrisation dans Istex : enjeux techniques et exploration des données - Mathilde Huguin, Institut de línformation scientifique et technique - Mathis Eon, Institut de línformation scientifique et technique
- 15:30 - 15:45 - Présentation du centre de recherche Ratio DH - Matthieu Pichon, Universite Libre de Bruxelles - Anthony Leroy, Universite Libre de Bruxelles
15:45 - 16:15 - Discussion et échanges
16:15 - 16:30 - Pause café
16:30 - 18:00 - Panel 3 : Numériser le patrimoine visuel et matériel : voix, images et modèles de partage
Modération - Judith Soria (MNHN)
- 16:30 - 17:00 - Digitized Records: The Loudest Voices in a Special Collection? - Nat Johnson-Tyghter, University of Toronto Libraries, OISE Library
- 17:00 - 17:30 - Digital Surrogates “At Large”: Historical Photography in Queer-Feminist Online Spaces - Bella Ruhl, New York University
- 17:30 - 18:00 › L’Ostéothèque 3D du LAMPEA, anatomie d’un modèle de partage des connaissances open source - Thibaut Guiragossian, Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique
18:00 - 20:00 Cocktail
Jeudi 28 mai 2026
09:00 - 09:30 Accueil
09:30 - 11:00 Panel 4 : Numériser les revues et archives: impacts sur les pratiques de recherche
Modération - Valentin De Craene (MESHS Lille Nord-de-France)
- 09:30 - 10:00 - Transitions et discontinuités des revues scientifiques. Quelle mémoire dans “l’ordre du discours” ? - Zoé Sinsou, ELICO - Juliette Le Marquer, ELICO - Chérifa BOUKACEM ZEGHMOURI, ELICO
- 10:00 - 10:30 - Définir les données de la recherche en SHS à l’aune des transformations numériques - Simon Apartis, Centre Internet et Société - Yves Mirman, OpenEdition Center
- 10:30 - 11:00 - Numériser les archives d’enquêtes qualitatives en sciences sociales : mémoire disciplinaire, corpus instables et nouveaux usages. L’expérience du projet beQuali - Guillaume Garcia, Centre de données socio-politiques de Sciences Po
11:00 - 11:15 Pause café
11:15 - 12:00 Conférence plénière. Des modèles d’IA pour la valorisation de la production scientifique : leurre ou vraisemblance? - Fabrice Papy (Université de Lorraine)
Modération - Simon Dumas Primbault (CNRS, OpenEdition Lab)
12:00 - 13:30 - Déjeuner
13:30 - 14:30 - Table ronde 2. S’organiser pour numériser : retour d’expérience international
Modération - Madeleine Géroudet (Université de Lille)
- 13:30 - 13:45 - Création d’un service de numérisation au sein des bibliothèques de l’Université de Montréal - Khalid Jouamaa, Université de Montréal (Direction des bibliothèques)
- 13:45 - 14:00 - Collections numériques à la BCU Lausanne : quelques exemples et retours d’expérience - Chiara Gizzi, Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
14:00 - 14:30 - Discussion et échanges
14:30 - 14:45 - Pause café
14:45 - 15:45 - Panel 5 : Numériser pour renouveler le regard : enjeux critiques de visibilité
Modération - Elsbeth Kwant (Koninklijke Bibliotheek)
- 14:45 - 15:15 - From Paper to Platform: The Digital Afterlife of Cold War Surveillance in Canada - Vera Zoricic, University of Waterloo
- 15:15 - 15:45 › Jet Magazine as Digitized Homeplace: Blackgirl Erasures in the Black Press and the Politics of Searchability - Cortnie Belser, City University of New York [New York] - Nyla Mitchell, Drew University
Subjects
- Epistemology and methodology (Main category)
- Mind and language > Epistemology and methodology > Research and researchers
- Mind and language > Information > Information sciences
- Mind and language > Information > Electronic publishing
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Society > Science studies
- Mind and language > Epistemology and methodology > Corpus approaches, surveys, archives
- Mind and language > Epistemology and methodology > Digital humanities
Places
- LILLIAD Learning Center - 2 Av. Jean Perrin
Villeneuve-d'Ascq, France (59)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Wednesday, May 27, 2026
- Thursday, May 28, 2026
Keywords
- littérature scientifique numérisée, mémoire des sciences, pratiques de recherche, épistémologie du numérique, humanités numériques, valorisation et réutilisation des ressources, patrimoine et données de recherche
Contact(s)
- Karolina Suchecka
courriel : karolina [dot] suchecka [at] univ-lille [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Karolina Suchecka
courriel : karolina [dot] suchecka [at] univ-lille [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Digitization of Scholarly Knowledge through the Prism of Research Practices », Conference, symposium, Calenda, Published on Friday, April 17, 2026, https://doi.org/10.58079/1633n