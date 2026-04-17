Announcement

Présentation

Depuis plus de deux décennies, les programmes de numérisation ont profondément reconfiguré les modes d’accès aux savoirs. De multiples projets ont vu le jour à l’échelle nationale et internationale pour préserver, rendre accessible, interconnecter ou enrichir le patrimoine scientifique. Ces dynamiques s’inscrivent dans un écosystème interdisciplinaire qui réunit les bibliothèques, les laboratoires, les plateformes et les institutions patrimoniales.

Dès 2012, Frédéric Darbelley souligne que « la numérisation ne doit pas être […] comprise comme une simple possibilité de rendre visible un patrimoine humaniste et culturel, ni comme un moyen offrant uniquement un libre accès à la connaissance ». Il serait en effet réducteur de restreindre la numérisation à un levier de visibilité ou de libre accès. Elle implique des choix épistémologiques, documentaires et politiques qui conditionnent la mémoire des sciences et les modalités d’appropriation du savoir dans un environnement de plus en plus nativement numérique.

Le présent colloque invite à porter une réflexion critique, collective et interdisciplinaire sur les transformations induites par la numérisation dans les pratiques de recherche et les usages scientifiques. Comment les choix de corpus, d’outils ou de formats façonnent-ils les pratiques de recherche ? Quelle mémoire des sciences est ainsi produite, rendue visible ou, au contraire, dévalorisée ? Quels sont les mécanismes, en place ou en développement, pour que la numérisation de la littérature scientifique accompagne de manière optimale les pratiques de recherche, qu’elles soient traditionnelles ou émergentes ?

Il s’agira ainsi de croiser les regards sur les corpus patrimoniaux et la littérature scientifique contemporaine, d’interroger la place des communautés de recherche dans la fabrique des politiques de numérisation et de réfléchir aux conditions concrètes d’accès, d’usage et de réutilisation éclairés des ressources numérisées. Dans cette perspective, nous encourageons des propositions issues de toutes disciplines et tous terrains, articulant des dimensions critiques, méthodologiques ou expérimentales.

Informations pratiques

Programme : https://impacts-num2026.sciencesconf.org/program

Dates et lieu : 27-28 mai 2026, Learning Center LILLIAD, Villeneuve-d’Ascq (plus d’info)

Lien d’inscription : https://impacts-num2026.sciencesconf.org/registration

L’inscription est gratuite, mais obligatoire :

jusqu’au 10 mai 2026 pour la participation sur place ;

jusqu’au 24 mai 2026 pour le suivi en visioconférence. Le lien pour la retransmission en direct sera communiqué par e-mail aux inscrits le lundi 25/05

Programme

Mercredi 27 mai 2026

09:30 - 10:00 Accueil

10:00 - 10:15 Introduction - Alexandra Hyard (vice-présidente Recherche en SHS, Université de Lille)

10:15 - 11:00 - Conférence plénière : The Legibility of Absence: From the Finding Aid to the Language Model - Ian Milligan (University of Waterloo)

11:00 - 12:00 - Panel 1 : Numériser les œuvres scientifiques : continuités et reconfigurations

Modération - Alexandra Gottely (BIU Cujas)

11:00 - 11:30 - Numérisation des savoirs scientifiques : articuler l’œuvre, le tri interprétatif et le corpus pour comprendre la fabrique contemporaine du savoir - Leila EL ALLOUCHE , Laboratoire de Recherche en Sciences de lÍnformation et de la Communication

, Laboratoire de Recherche en Sciences de lÍnformation et de la Communication 11:30 - 12:00 Rééditer un classique scientifique : continuités et recompositions à l’ère numérique - Arthur Perret, Equipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication, Médiation, Information, Communication, Art

12:00 - 13:30 - Déjeuner

13:30 - 14:30 Panel 2 : Numériser les archives en contexte : entre dispositifs techniques et ancrages communautaires

Modération - Noé Gasparini (Persée)

13:30 - 14:00 - La fabrique de l’archive numérique : le cas Latour - Stéphanie Grayot - Dirx , Université Bourgogne Europe - Céline Alazard , Université Bourgogne Europe

- , Université Bourgogne Europe - , Université Bourgogne Europe 14:00 - 14:30 - Community-Centered Digitization Through Interactive Systems Design: A Case Study with Cowessess First Nation - Ahlam Bavi, Dr.Ahlam Bavi, Jerome Melancon

14:30 - 14:45 - Pause café

14:45 - 16:15 - Table ronde 1. Numériser pour fouiller : quelles contraintes, quels enjeux ?

14:45 - 15:15 - Présentation du programme Numérisation enrichie CollEx-Persée - Gabrielle Richard , Persée - Marie - Madeleine Geroudet , Université de Lille

, Persée - - , Université de Lille 15:15 - 15:30 - L’océrisation dans Istex : enjeux techniques et exploration des données - Mathilde Huguin , Institut de línformation scientifique et technique - Mathis Eon , Institut de línformation scientifique et technique

, Institut de línformation scientifique et technique - , Institut de línformation scientifique et technique 15:30 - 15:45 - Présentation du centre de recherche Ratio DH - Matthieu Pichon, Universite Libre de Bruxelles - Anthony Leroy, Universite Libre de Bruxelles

15:45 - 16:15 - Discussion et échanges

16:15 - 16:30 - Pause café

16:30 - 18:00 - Panel 3 : Numériser le patrimoine visuel et matériel : voix, images et modèles de partage

Modération - Judith Soria (MNHN)

16:30 - 17:00 - Digitized Records: The Loudest Voices in a Special Collection? - Nat Johnson - Tyghter , University of Toronto Libraries, OISE Library

- , University of Toronto Libraries, OISE Library 17:00 - 17:30 - Digital Surrogates “At Large”: Historical Photography in Queer-Feminist Online Spaces - Bella Ruhl , New York University

, New York University 17:30 - 18:00 › L’Ostéothèque 3D du LAMPEA, anatomie d’un modèle de partage des connaissances open source - Thibaut Guiragossian, Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique

18:00 - 20:00 Cocktail

Jeudi 28 mai 2026

09:00 - 09:30 Accueil

09:30 - 11:00 Panel 4 : Numériser les revues et archives: impacts sur les pratiques de recherche

Modération - Valentin De Craene (MESHS Lille Nord-de-France)

09:30 - 10:00 - Transitions et discontinuités des revues scientifiques. Quelle mémoire dans “l’ordre du discours” ? - Zoé Sinsou , ELICO - Juliette Le Marquer , ELICO - Chérifa BOUKACEM ZEGHMOURI , ELICO

, ELICO - , ELICO - , ELICO 10:00 - 10:30 - Définir les données de la recherche en SHS à l’aune des transformations numériques - Simon Apartis , Centre Internet et Société - Yves Mirman , OpenEdition Center

, Centre Internet et Société - , OpenEdition Center 10:30 - 11:00 - Numériser les archives d’enquêtes qualitatives en sciences sociales : mémoire disciplinaire, corpus instables et nouveaux usages. L’expérience du projet beQuali - Guillaume Garcia, Centre de données socio-politiques de Sciences Po

11:00 - 11:15 Pause café

11:15 - 12:00 Conférence plénière. Des modèles d’IA pour la valorisation de la production scientifique : leurre ou vraisemblance? - Fabrice Papy (Université de Lorraine)

Modération - Simon Dumas Primbault (CNRS, OpenEdition Lab)

12:00 - 13:30 - Déjeuner

13:30 - 14:30 - Table ronde 2. S’organiser pour numériser : retour d’expérience international

Modération - Madeleine Géroudet (Université de Lille)

13:30 - 13:45 - Création d’un service de numérisation au sein des bibliothèques de l’Université de Montréal - Khalid Jouamaa , Université de Montréal (Direction des bibliothèques)

, Université de Montréal (Direction des bibliothèques) 13:45 - 14:00 - Collections numériques à la BCU Lausanne : quelques exemples et retours d’expérience - Chiara Gizzi, Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne

14:00 - 14:30 - Discussion et échanges

14:30 - 14:45 - Pause café

14:45 - 15:45 - Panel 5 : Numériser pour renouveler le regard : enjeux critiques de visibilité

Modération - Elsbeth Kwant (Koninklijke Bibliotheek)