Colloque franco-allemand de jeunes chercheurs sur Louis XIV

Announcement

Informations pratiques

Outre la participation sur place, il y aura la possibilité d'assister au colloque via MS Teams.

Colloque:

Fakultätssaal (01-185), Philosophicum

Jakob-Welder-Weg 18

55128 Maience

Keynote du soir:

Hörsaal P3, Philosophicum

Jakob-Welder-Weg 18

55128 Maience

Programme

13:00–13:20 Uhr, bienvenue

Premier Panel: communication à la cour

13:20–13:50 Uhr, Nadine Rüdiger (Freiburg / Paris): Das Narrativ „Ludwig XIV.“ als weibliche Ressource in der interhöfischen Kommunikation (1638-1715)

13:50–14:20 Uhr, Mira Schemmer (Bonn): Skandalisierungen am Hofe Ludwigs XIV. als kommunikative Prozesse

Second Panel: expériences de guerre

14:30–15:00 Uhr, Loïc Oberdorfer (Paris / Potsdam): La violence jugée : La justice militaire française pendant le „Sac du Palatinat“ 1688/89

15:00–15:30 Uhr, Grégoire Barou (Paris): Louis XIV, Guillaume III et les bombardements : la violence en dialogue (1693–1696) (digital)

15:30–16:00 Uhr, Pause

Troisième Panel: corporalité

16:00–16:30 Uhr, Marie Bultez (Tours): Traiter l’incapacité physique au sein des armées royales : l’hôtel des Invalides sous le règne de Louis XIV

16:30–17:00 Uhr, Julia Kramatschek (Tübingen / Aix-en-Provence): Körperlichkeit als Ordnungsmacht: Normen und ‚Körperdruck‘ am Hof Ludwigs XIV.

Quatrième Panel: Diplomatie

17:10–17:40 Uhr, Lukas Holin (Mainz): Das Reich im Kleinen – Ezechiel Spanheim als Teil einer deutschen Gesandtengesellschaft am Hof Ludwigs XIV.

17:40–18:10 Uhr, Katharina Stuhldreher (Bonn): Die Friedensverhandlungen zu Kleve 1666 – eine vergessene Episode der auswärtigen Beziehungen Ludwigs XIV.

conférence publique

18:30–20:00 Uhr, apl. Prof. Dr. Sven Externbrink (Hagen): Der Hof Ludwigs XIV. als Knotenpunkt der „Internationalen Beziehungen“ (ca. 1643–1715)

Contacts