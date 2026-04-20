Conference, symposiumEarly modern
Colloque franco-allemand de jeunes chercheurs sur Louis XIV
Deutsch-Französisches Nachwuchskolloquium zu Ludwig XIV.
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Published on Monday, April 20, 2026
Abstract
Le 28 avril 2026, dans le cadre du colloque franco-allemand des jeunes chercheurs sur l’époque de Louis XIV, huit intervenant·e·s issus des espaces germanophone et francophone mettront en lumière des aspects centraux de cette période sous différentes perspectives. L’accent sera mis sur des thèmes tels que la communication à la cour, la corporalité, les relations extérieures et la conduite de la guerre, offrant ainsi un aperçu riche et nuancé des dynamiques politiques, sociales et culturelles de l’époque. Le colloque est complété par une conférence de Sven Externbrink (Hagen), qui examine la cour de Louis XIV comme un nœud des « relations internationales » (env. 1643–1715).
Announcement
Informations pratiques
Outre la participation sur place, il y aura la possibilité d'assister au colloque via MS Teams.
Colloque:
Fakultätssaal (01-185), Philosophicum
Jakob-Welder-Weg 18
55128 Maience
Keynote du soir:
Hörsaal P3, Philosophicum
Jakob-Welder-Weg 18
55128 Maience
Programme
13:00–13:20 Uhr, bienvenue
Premier Panel: communication à la cour
13:20–13:50 Uhr, Nadine Rüdiger (Freiburg / Paris): Das Narrativ „Ludwig XIV.“ als weibliche Ressource in der interhöfischen Kommunikation (1638-1715)
13:50–14:20 Uhr, Mira Schemmer (Bonn): Skandalisierungen am Hofe Ludwigs XIV. als kommunikative Prozesse
Second Panel: expériences de guerre
14:30–15:00 Uhr, Loïc Oberdorfer (Paris / Potsdam): La violence jugée : La justice militaire française pendant le „Sac du Palatinat“ 1688/89
15:00–15:30 Uhr, Grégoire Barou (Paris): Louis XIV, Guillaume III et les bombardements : la violence en dialogue (1693–1696) (digital)
15:30–16:00 Uhr, Pause
Troisième Panel: corporalité
16:00–16:30 Uhr, Marie Bultez (Tours): Traiter l’incapacité physique au sein des armées royales : l’hôtel des Invalides sous le règne de Louis XIV
16:30–17:00 Uhr, Julia Kramatschek (Tübingen / Aix-en-Provence): Körperlichkeit als Ordnungsmacht: Normen und ‚Körperdruck‘ am Hof Ludwigs XIV.
Quatrième Panel: Diplomatie
17:10–17:40 Uhr, Lukas Holin (Mainz): Das Reich im Kleinen – Ezechiel Spanheim als Teil einer deutschen Gesandtengesellschaft am Hof Ludwigs XIV.
17:40–18:10 Uhr, Katharina Stuhldreher (Bonn): Die Friedensverhandlungen zu Kleve 1666 – eine vergessene Episode der auswärtigen Beziehungen Ludwigs XIV.
conférence publique
18:30–20:00 Uhr, apl. Prof. Dr. Sven Externbrink (Hagen): Der Hof Ludwigs XIV. als Knotenpunkt der „Internationalen Beziehungen“ (ca. 1643–1715)
Contacts
- Lukas Holin (Maience) holin@uni-mainz.de
- Julia Kramatschek (Tübingen / Aix-en-Provence) julia-marie.kramatschek@student.uni-tuebingen.de
- Loïc Oberdorfer (Paris / Potsdam) loic.oberdorfer@uni-potsdam.de
- Mira Schemmer (Bonn) s68msche@uni-bonn.de
Subjects
Places
- Fakultätssaal (01-185) & Hörsaal P3 - Philosophicum Jakob-Welder-Weg
Mainz, Federal Republic of Germany (55128)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Tuesday, April 28, 2026
Attached files
Keywords
- Louis XIV, Cour, Versailles, Corporalité, Guerre de la Ligue d'Augsbourg, Scandale, Normandie, Guillaume III, Ezechiel Spanheim, Kleve, Hôtel des Invalides, Paix, Justice militaire, époque moderne, Frühe Neuzeit, Ludwig XIV
Contact(s)
- Lukas Holin
courriel : holin [at] uni-mainz [dot] de
Reference Urls
Information source
- Loïc Oberdorfer
courriel : loic [dot] oberdorfer [at] uni-potsdam [dot] de
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Colloque franco-allemand de jeunes chercheurs sur Louis XIV », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, April 20, 2026, https://doi.org/10.58079/163dy