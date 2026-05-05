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Journée d’agrégation Pline / Sénèque

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Published on Thursday, April 23, 2026

Abstract

Comme tous les ans, les enseignant·es du département de Langues et Littératures grecque et latine de l’université Paris Nanterre organisent une journée d’étude sur les nouveaux auteurs au programme de l’agrégation externe de Lettres classiques, cette année Sénèque et Pline le Jeune.

Announcement

Participation

Mardi 5 mai 2026, 10h-16h

Université Paris Nanterre, bâtiment L Ricœur, salle L307 et en ligne, sur Meet : https://meet.google.com/rvt-hgjc-qrn

Programme

  • 10h : Christelle VEILLARD (Nanterre), « Sénèque et l’inhumanité : remarques croisées sur l’écroulement du monde, dans le Thyeste et la Médée »
  • 11h : Pascale PARÉ-REY (Lyon 3), « Accomplir, raconter et éprouver l’impensable : étude littéraire des vers 623-884 du Thyeste de Sénèque »

Pause déjeuner

  • 14h : Nicolas DRELON (Montpellier), « Les problématiques du temps dans les Lettres de Pline »
  • 15h : Mathilde CAZEAUX (ENS de Lyon), « Pline et ses amis »

Places

  • bâtiment L Ricœur, salle L307 - Université Paris Nanterre
    Nanterre, France (75019)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Date(s)

  • Tuesday, May 05, 2026

Keywords

  • Sénèque, Pline le Jeune, littérature latine, agrégation de Lettres classiques, Lettres, Thyeste, Médée

Contact(s)

  • Bénédicte Delignon
    courriel : bdelignon [at] parisnanterre [dot] fr
  • Pauline Duchêne
    courriel : p [dot] duchene [at] parisnanterre [dot] fr

Information source

  • Pauline Duchêne
    courriel : p [dot] duchene [at] parisnanterre [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Journée d’agrégation Pline / Sénèque », Study days, Calenda, Published on Thursday, April 23, 2026, https://doi.org/10.58079/164a3

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