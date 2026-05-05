Journée d’agrégation Pline / Sénèque

Study daysPrehistory and Antiquity
Published on Thursday, April 23, 2026
Abstract
Comme tous les ans, les enseignant·es du département de Langues et Littératures grecque et latine de l’université Paris Nanterre organisent une journée d’étude sur les nouveaux auteurs au programme de l’agrégation externe de Lettres classiques, cette année Sénèque et Pline le Jeune.
Announcement
Participation
Mardi 5 mai 2026, 10h-16h
Université Paris Nanterre, bâtiment L Ricœur, salle L307 et en ligne, sur Meet : https://meet.google.com/rvt-hgjc-qrn
Programme
- 10h : Christelle VEILLARD (Nanterre), « Sénèque et l’inhumanité : remarques croisées sur l’écroulement du monde, dans le Thyeste et la Médée »
- 11h : Pascale PARÉ-REY (Lyon 3), « Accomplir, raconter et éprouver l’impensable : étude littéraire des vers 623-884 du Thyeste de Sénèque »
Pause déjeuner
- 14h : Nicolas DRELON (Montpellier), « Les problématiques du temps dans les Lettres de Pline »
- 15h : Mathilde CAZEAUX (ENS de Lyon), « Pline et ses amis »
Subjects
- Prehistory and Antiquity (Main category)
- Mind and language > Language > Linguistics
- Mind and language > Representation > Cultural history
- Mind and language > Thought > Philosophy
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Thought > Intellectual history
- Periods > Prehistory and Antiquity > Roman history
- Zones and regions > Europe > Italy
Places
- bâtiment L Ricœur, salle L307 - Université Paris Nanterre
Nanterre, France (75019)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Tuesday, May 05, 2026
Keywords
- Sénèque, Pline le Jeune, littérature latine, agrégation de Lettres classiques, Lettres, Thyeste, Médée
Contact(s)
- Bénédicte Delignon
courriel : bdelignon [at] parisnanterre [dot] fr
- Pauline Duchêne
courriel : p [dot] duchene [at] parisnanterre [dot] fr
Information source
- Pauline Duchêne
courriel : p [dot] duchene [at] parisnanterre [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Journée d’agrégation Pline / Sénèque », Study days, Calenda, Published on Thursday, April 23, 2026, https://doi.org/10.58079/164a3