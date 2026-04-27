Conference, symposiumHistory
Héraldique et papauté
Moyen Âge - Temps modernes
Published on Monday, April 27, 2026
Abstract
La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après deux premiers colloques accueillis à l’École française de Rome en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020) et au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025), cette troisième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale
Announcement
Présentation
La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après deux premiers colloques accueillis à l’Ecole française de Rome en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020) et au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025), cette troisième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale, sous plusieurs angles :
- histoire de l’héraldique proprement dite (particularités de l’héraldique pontificale ou cardinalice, concessions, …)
- histoire de l’art et de l’architecture (décor peint et sculpté des bâtiments religieux ou profanes)
- histoire des fêtes (présence de l’héraldique en tant que telle ou sous des formes allégoriques dans les décors éphémères)
- histoire du livre manuscrit et imprimé (reliures et décor intérieur)
Programme
Mercredi 17 juin 2026
Président de séance : Yvan Loskoutoff
Matin
- 9h Inès Villela-Petit, archiviste-paléographe : Fantaisies héraldiques : les armoiries de Clément VII, pape d'Avignon.
- 9h40 Jean-Vincent Jourd’heuil, professeur d’histoire-géographie, docteur en histoire médiévale : Un rouleau des morts dijonnais aux armes de Clément VII (1394) et de deux cardinaux.
10h20 Pause
- 10h40 Luisa Gentile, archiviste, Archives nationales de Turin : Papa Felix coeli porta. L’héraldique de l’antipape Félix V, le "pape des États de Savoie".
- 11h20 Daniela Del Pesco, professeur émérite Université de Rome III : L'emblematica del cardinale Oliviero Carafa tra Roma e Napoli (1458-1511).
12h Déjeuner
Président de séance : Inès Villela-Petit
- 14h Martine Boiteux, EHESS : Les lieux romains de l’héraldique Farnèse.
- 14h40 Yvan Loskoutoff, professeur émérite Université du Havre : Le partage des armoiries des papes par les cardinaux, L’exemple d’un armorial du Vatican s’achevant à saint Pie V.
- 15h20 Sonia Cavicchioli, professeur Université de Bologne : Il tema del drago nelle decorazioni del palazzo Boncompagni a Bologna, residenza della famiglia di Gregorio XIII.
16h00 Pause
- 16h40 Yvan Loskoutoff, professeur émérite Université du Havre : Concessions héraldiques de la papauté d’après les recueils de brefs des Archives du Vatican (suite) : Grégoire XIV Sfondrati, Innocent IX Facchinetti, Clément VIII Aldobrandini et Paul V Borghèse (1590-1621).
- 17h20 Elli Doulkaridou, chercheuse post-doctorale : Le décor des manuscrits d’Urbain VIII conservés à Tolède.
19h Dîner
Jeudi 18 juin 2026
Président de séance : Daniela del Pesco
- Matin
- 9h Maria Grazia d’Amelio, professeur Université de Rome III : Il perpetuo ronzio delle api di Urbano VIII nella Crociera di San Pietro in Vaticano.
- 9h40 Alessandro Angelini, professeur Université de Sienne : Alessandro VII, Bernini e la metamorfosi dell'araldica chigiana.
10h20 Pause
- 10h40 Rocco Ronzani O.S.A., préfet des Archives apostoliques du Vatican : I regolamenti che a metà dell'Ottocento nello stato pontificio istituiscono le consulte araldiche cittadine con gli stemmari e gli elenchi delle famiglie dei ceti chiusi (nobili e civici) deputati al governo delle medesime città.
- 11h20 Fabio Cassani Pironti, officiale della Segreteria di Stato (Vaticano), sezione per gli Affari generali : Lo stemma Pacelli riconosciuto da Papa Pio XI: studio preparatorio e concessione.
- 12h Jean-Christophe Blanchard, docteur en histoire médiévale, ingénieur de Recherche au CRULH (Université de Lorraine) : Les armoiries des cardinaux du Nouveau-Monde.
12h40 Déjeuner
Subjects
- History (Main category)
- Mind and language > Representation > Cultural history
- Mind and language > Representation > History of art
- Periods > Middle Ages
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Mind and language > Representation > Heritage
- Periods > Early modern
- Zones and regions > Europe > Italy
Places
- Amphithéâtre - Centre Saint-Louis, Largo Toniolo 21
Rome, Italian Republic
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, June 17, 2026
- Thursday, June 18, 2026
Attached files
Keywords
- héraldique, papauté
Contact(s)
- Yvan Loskoutoff
courriel : yvan [dot] loskoutoff [at] univ-lehavre [dot] fr
Information source
- Yvan Loskoutoff
courriel : yvan [dot] loskoutoff [at] univ-lehavre [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Héraldique et papauté », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, April 27, 2026, https://doi.org/10.58079/164xq