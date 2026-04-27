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Héraldique et papauté

Moyen Âge - Temps modernes

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Published on Monday, April 27, 2026

Abstract

La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après deux premiers colloques accueillis à l’École française de Rome en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020) et au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025), cette troisième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale

Announcement

Présentation

La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après deux premiers colloques accueillis à l’Ecole française de Rome en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020) et au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025), cette troisième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale, sous plusieurs angles :

  •  histoire de l’héraldique proprement dite (particularités de l’héraldique pontificale ou cardinalice, concessions, …)
  •  histoire de l’art et de l’architecture (décor peint et sculpté des bâtiments religieux ou profanes)
  •  histoire des fêtes (présence de l’héraldique en tant que telle ou sous des formes allégoriques dans les décors éphémères)
  •  histoire du livre manuscrit et imprimé (reliures et décor intérieur)

Programme

Mercredi 17 juin 2026

Président de séance : Yvan Loskoutoff

Matin

  • 9h Inès Villela-Petit, archiviste-paléographe : Fantaisies héraldiques : les armoiries de Clément VII, pape d'Avignon.
  • 9h40 Jean-Vincent Jourd’heuil, professeur d’histoire-géographie, docteur en histoire médiévale : Un rouleau des morts dijonnais aux armes de Clément VII (1394) et de deux cardinaux.

10h20 Pause

  • 10h40 Luisa Gentile, archiviste, Archives nationales de Turin : Papa Felix coeli porta. L’héraldique de l’antipape Félix V, le "pape des États de Savoie".
  • 11h20 Daniela Del Pesco, professeur émérite Université de Rome III : L'emblematica del cardinale Oliviero Carafa tra Roma e Napoli (1458-1511).

12h Déjeuner

Président de séance : Inès Villela-Petit

  • 14h Martine Boiteux, EHESS : Les lieux romains de l’héraldique Farnèse.
  • 14h40 Yvan Loskoutoff, professeur émérite Université du Havre : Le partage des armoiries des papes par les cardinaux, L’exemple d’un armorial du Vatican s’achevant à saint Pie V.
  • 15h20 Sonia Cavicchioli, professeur Université de Bologne : Il tema del drago nelle decorazioni del palazzo Boncompagni a Bologna, residenza della famiglia di Gregorio XIII.

16h00 Pause

  • 16h40 Yvan Loskoutoff, professeur émérite Université du Havre : Concessions héraldiques de la papauté d’après les recueils de brefs des Archives du Vatican (suite) : Grégoire XIV Sfondrati, Innocent IX Facchinetti, Clément VIII Aldobrandini et Paul V Borghèse (1590-1621).
  • 17h20 Elli Doulkaridou, chercheuse post-doctorale : Le décor des manuscrits d’Urbain VIII conservés à Tolède.

19h Dîner

Jeudi 18 juin 2026

Président de séance : Daniela del Pesco

  • Matin
  • 9h Maria Grazia d’Amelio, professeur Université de Rome III : Il perpetuo ronzio delle api di Urbano VIII nella Crociera di San Pietro in Vaticano.
  • 9h40 Alessandro Angelini, professeur Université de Sienne : Alessandro VII, Bernini e la metamorfosi dell'araldica chigiana.

10h20 Pause

  • 10h40 Rocco Ronzani O.S.A., préfet des Archives apostoliques du Vatican : I regolamenti che a metà dell'Ottocento nello stato pontificio istituiscono le consulte araldiche cittadine con gli stemmari e gli elenchi delle famiglie dei ceti chiusi (nobili e civici) deputati al governo delle medesime città.
  • 11h20 Fabio Cassani Pironti, officiale della Segreteria di Stato (Vaticano), sezione per gli Affari generali : Lo stemma Pacelli riconosciuto da Papa Pio XI: studio preparatorio e concessione.
  • 12h Jean-Christophe Blanchard, docteur en histoire médiévale, ingénieur de Recherche au CRULH (Université de Lorraine) : Les armoiries des cardinaux du Nouveau-Monde.

12h40 Déjeuner

Places

  • Amphithéâtre - Centre Saint-Louis, Largo Toniolo 21
    Rome, Italian Republic

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Wednesday, June 17, 2026
  • Thursday, June 18, 2026

Keywords

  • héraldique, papauté

Contact(s)

  • Yvan Loskoutoff
    courriel : yvan [dot] loskoutoff [at] univ-lehavre [dot] fr

Information source

  • Yvan Loskoutoff
    courriel : yvan [dot] loskoutoff [at] univ-lehavre [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Héraldique et papauté », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, April 27, 2026, https://doi.org/10.58079/164xq

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