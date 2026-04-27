Héraldique et papauté

Announcement

Présentation

La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après deux premiers colloques accueillis à l’Ecole française de Rome en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020) et au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025), cette troisième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale, sous plusieurs angles :

histoire de l’héraldique proprement dite (particularités de l’héraldique pontificale ou cardinalice, concessions, …)

histoire de l’art et de l’architecture (décor peint et sculpté des bâtiments religieux ou profanes)

histoire des fêtes (présence de l’héraldique en tant que telle ou sous des formes allégoriques dans les décors éphémères)

histoire du livre manuscrit et imprimé (reliures et décor intérieur)

Programme

Mercredi 17 juin 2026

Président de séance : Yvan Loskoutoff

Matin

9h Inès Villela-Petit, archiviste-paléographe : Fantaisies héraldiques : les armoiries de Clément VII, pape d'Avignon.

archiviste-paléographe : Fantaisies héraldiques : les armoiries de Clément VII, pape d'Avignon. 9h40 Jean-Vincent Jourd’heuil, professeur d’histoire-géographie, docteur en histoire médiévale : Un rouleau des morts dijonnais aux armes de Clément VII (1394) et de deux cardinaux.

10h20 Pause

10h40 Luisa Gentile , archiviste, Archives nationales de Turin : Papa Felix coeli porta. L’héraldique de l’antipape Félix V, le "pape des États de Savoie".

, archiviste, Archives nationales de Turin : Papa Felix coeli porta. L’héraldique de l’antipape Félix V, le "pape des États de Savoie". 11h20 Daniela Del Pesco, professeur émérite Université de Rome III : L'emblematica del cardinale Oliviero Carafa tra Roma e Napoli (1458-1511).

12h Déjeuner

Président de séance : Inès Villela-Petit

14h Martine Boiteux , EHESS : Les lieux romains de l’héraldique Farnèse.

, EHESS : Les lieux romains de l’héraldique Farnèse. 14h40 Yvan Loskoutoff , professeur émérite Université du Havre : Le partage des armoiries des papes par les cardinaux, L’exemple d’un armorial du Vatican s’achevant à saint Pie V.

, professeur émérite Université du Havre : Le partage des armoiries des papes par les cardinaux, L’exemple d’un armorial du Vatican s’achevant à saint Pie V. 15h20 Sonia Cavicchioli, professeur Université de Bologne : Il tema del drago nelle decorazioni del palazzo Boncompagni a Bologna, residenza della famiglia di Gregorio XIII.

16h00 Pause

16h40 Yvan Loskoutoff, professeur émérite Université du Havre : Concessions héraldiques de la papauté d’après les recueils de brefs des Archives du Vatican (suite) : Grégoire XIV Sfondrati, Innocent IX Facchinetti, Clément VIII Aldobrandini et Paul V Borghèse (1590-1621).

professeur émérite Université du Havre : Concessions héraldiques de la papauté d’après les recueils de brefs des Archives du Vatican (suite) : Grégoire XIV Sfondrati, Innocent IX Facchinetti, Clément VIII Aldobrandini et Paul V Borghèse (1590-1621). 17h20 Elli Doulkaridou, chercheuse post-doctorale : Le décor des manuscrits d’Urbain VIII conservés à Tolède.

19h Dîner

Jeudi 18 juin 2026

Président de séance : Daniela del Pesco

Matin

9h Maria Grazia d’Amelio , professeur Université de Rome III : Il perpetuo ronzio delle api di Urbano VIII nella Crociera di San Pietro in Vaticano.

, professeur Université de Rome III : Il perpetuo ronzio delle api di Urbano VIII nella Crociera di San Pietro in Vaticano. 9h40 Alessandro Angelini, professeur Université de Sienne : Alessandro VII, Bernini e la metamorfosi dell'araldica chigiana.

10h20 Pause

10h40 Rocco Ronzani O.S.A ., préfet des Archives apostoliques du Vatican : I regolamenti che a metà dell'Ottocento nello stato pontificio istituiscono le consulte araldiche cittadine con gli stemmari e gli elenchi delle famiglie dei ceti chiusi (nobili e civici) deputati al governo delle medesime città.

., préfet des Archives apostoliques du Vatican : I regolamenti che a metà dell'Ottocento nello stato pontificio istituiscono le consulte araldiche cittadine con gli stemmari e gli elenchi delle famiglie dei ceti chiusi (nobili e civici) deputati al governo delle medesime città. 11h20 Fabio Cassani Pironti, officiale della Segreteria di Stato (Vaticano), sezione per gli Affari generali : Lo stemma Pacelli riconosciuto da Papa Pio XI: studio preparatorio e concessione.

officiale della Segreteria di Stato (Vaticano), sezione per gli Affari generali : Lo stemma Pacelli riconosciuto da Papa Pio XI: studio preparatorio e concessione. 12h Jean-Christophe Blanchard, docteur en histoire médiévale, ingénieur de Recherche au CRULH (Université de Lorraine) : Les armoiries des cardinaux du Nouveau-Monde.

12h40 Déjeuner