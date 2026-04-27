Mythes et légendes des grammaires françaises de l’espagnol

Announcement

Organisation

Stéphane Pagès, Marine Poirier, Yves Macchi (Université de Lille / Université d’Aix-Marseille)

Date et lieu

Aix-Marseille Université, Maison de la Recherche, 29 avenue Robert Schuman. 13621 Aix-en-Provence Cedex 01, 27-28 mai 2026

Argumentaire

Les linguistes hispanistes font fréquemment le constat d’un écart important entre ce que révèle leur recherche portant sur différents domaines particuliers de la langue espagnole et ce que les grammaires françaises de l’espagnol (du secondaire et du supérieur) proposent à leurs lecteurs. Ces grammaires édictent parfois des normes éloignées de la réalité des pratiques discursives, de sorte qu’étudiants comme enseignants rencontrent fréquemment des emplois ou des constructions qui contredisent ces normes. Il y a presque deux décennies, Marie-France Delport proposait de consacrer une section de la revue Chréode à l’étude de ce qu’elle nommait de « fausses règles » grammaticales :

Une dernière section, Grammaire, terre de légendes, sera consacrée à un problème d’enseignement de la grammaire, à propos duquel on souhaite apporter un éclairage nouveau ou […] tordre le cou à une présentation désastreuse et néanmoins fort en usage. (Chréode 1, « Avant-propos », 2008, p. 7)

Elle avait elle-même consacré un article à « la légende française de l’accentuation » ainsi qu’à certaines idées reçues concernant les démonstratifs espagnols. Ces journées se proposent de poursuivre l’exploration de cette « terre de légendes », et de rassembler les linguistes qui souhaitent faire voir les limites de certaines théorisations grammaticales couramment admises, et proposer la formulation de nouvelles règles qui soient plus en accord avec la pratique du discours.

Programme

Mercredi 27 mai

9h45 : accueil

10h : ouverture des journées

10h15 : Natalia Criniti : « Les temps du passé en espagnol : temporalité et aspect dans le cas du passé simple et du passé composé »

: « Les temps du passé en espagnol : temporalité et aspect dans le cas du passé simple et du passé composé » 10h40 : discussion

10h50 : Yves Macchi : « “Il ne faut rien intercaler entre l’auxiliaire haber et le participe aux temps composés”. De l’interdit grammatical à l’observable en discours »

: « “Il ne faut rien intercaler entre l’auxiliaire haber et le participe aux temps composés”. De l’interdit grammatical à l’observable en discours » 11h50 : discussion

12h-14h : déjeuner

14h : Marine Poirier : « Concevoir le futur dans la subordonnée temporelle : mythes et réalités de l’alternance modale »

: « Concevoir le futur dans la subordonnée temporelle : mythes et réalités de l’alternance modale » 14h25 : discussion

14h35 : Stéphane Pagès : « Le superlatif relatif se construit toujours avec le mode indicatif en espagnol. Mythe ou réalité ? »

: « Le superlatif relatif se construit toujours avec le mode indicatif en espagnol. Mythe ou réalité ? » 14h55 : discussion

15h05 : Carmen Ballestero : « La traduction du mode de la concessive : un chiasme qui ne tient pas »

: « La traduction du mode de la concessive : un chiasme qui ne tient pas » 15h25 : discussion

15h35 : pause café

15h50 : Chrystelle Fortineau-Brémond : « Le gérondif : réduction, projection, approximation »

: « Le gérondif : réduction, projection, approximation » 16h10 : discussion

16h20 : temps d’échange autour du verbe – temps, mode, aspect

Jeudi 28 mai

9h15 : accueil

9h30 : Damien Zalio, Cristian Valdez & Yekaterina García Márkina : « Ser permanente, estar transitorio: ¿qué queda del mito? »

: « Ser permanente, estar transitorio: ¿qué queda del mito? » 10h00 : discussion

10h10 : José Vicente Lozano : « Uno ce n'est pas moi, sauf si je me cache derrière ! »

: « Uno ce n'est pas moi, sauf si je me cache derrière ! » 10h30 : discussion

10h40 : pause café

10h50 : Élodie Weber : « Le marquage de l’objet en espagnol : du nouveau sur le facteur de l’animation »

: « Le marquage de l’objet en espagnol : du nouveau sur le facteur de l’animation » 11h20 : discussion

11h30 : Michaël Grégoire : « La deixis espagnole : une affaire de distance ou de point de vue ? »

: « La deixis espagnole : une affaire de distance ou de point de vue ? » 11h55 : discussion

12h05-14h : déjeuner

14h : Élodie Blestel & Léna Baïsset : « Todo comme COD : avec ou sans lo ? »

: « Todo comme COD : avec ou sans lo ? » 14h15 : discussion

14h25 : Élodie Blestel & Léna Baïsset : « L’espagnol a-t-il vraiment une règle d’accent ? Retour sur une légende »

: « L’espagnol a-t-il vraiment une règle d’accent ? Retour sur une légende » 14h40 : discussion

14h50-15h50 : table ronde

Clôture à 16h