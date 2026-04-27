Mythes et légendes des grammaires françaises de l’espagnol

Study daysLanguage
Subjects
Published on Monday, April 27, 2026
Abstract
Ces journées se proposent de réfléchir à quelques « mythes et légendes » qui se transmettent dans les précis grammaticaux et manuels scolaires de l’espagnol pour élèves et étudiants francophones. Il s’agira de confronter ces légendes à la réalité du discours, et de tâcher d’esquisser de nouvelles règles grammaticales plus conformes à cette dernière pour l’enseignement et l’apprentissage de l’espagnol dans le secondaire et le supérieur français.
Announcement
Organisation
Stéphane Pagès, Marine Poirier, Yves Macchi (Université de Lille / Université d’Aix-Marseille)
Date et lieu
Aix-Marseille Université, Maison de la Recherche, 29 avenue Robert Schuman. 13621 Aix-en-Provence Cedex 01, 27-28 mai 2026
Argumentaire
Les linguistes hispanistes font fréquemment le constat d’un écart important entre ce que révèle leur recherche portant sur différents domaines particuliers de la langue espagnole et ce que les grammaires françaises de l’espagnol (du secondaire et du supérieur) proposent à leurs lecteurs. Ces grammaires édictent parfois des normes éloignées de la réalité des pratiques discursives, de sorte qu’étudiants comme enseignants rencontrent fréquemment des emplois ou des constructions qui contredisent ces normes. Il y a presque deux décennies, Marie-France Delport proposait de consacrer une section de la revue Chréode à l’étude de ce qu’elle nommait de « fausses règles » grammaticales :
Une dernière section, Grammaire, terre de légendes, sera consacrée à un problème d’enseignement de la grammaire, à propos duquel on souhaite apporter un éclairage nouveau ou […] tordre le cou à une présentation désastreuse et néanmoins fort en usage. (Chréode 1, « Avant-propos », 2008, p. 7)
Elle avait elle-même consacré un article à « la légende française de l’accentuation » ainsi qu’à certaines idées reçues concernant les démonstratifs espagnols. Ces journées se proposent de poursuivre l’exploration de cette « terre de légendes », et de rassembler les linguistes qui souhaitent faire voir les limites de certaines théorisations grammaticales couramment admises, et proposer la formulation de nouvelles règles qui soient plus en accord avec la pratique du discours.
Programme
Mercredi 27 mai
- 9h45 : accueil
- 10h : ouverture des journées
- 10h15 : Natalia Criniti : « Les temps du passé en espagnol : temporalité et aspect dans le cas du passé simple et du passé composé »
- 10h40 : discussion
- 10h50 : Yves Macchi : « “Il ne faut rien intercaler entre l’auxiliaire haber et le participe aux temps composés”. De l’interdit grammatical à l’observable en discours »
- 11h50 : discussion
12h-14h : déjeuner
- 14h : Marine Poirier : « Concevoir le futur dans la subordonnée temporelle : mythes et réalités de l’alternance modale »
- 14h25 : discussion
- 14h35 : Stéphane Pagès : « Le superlatif relatif se construit toujours avec le mode indicatif en espagnol. Mythe ou réalité ? »
- 14h55 : discussion
- 15h05 : Carmen Ballestero : « La traduction du mode de la concessive : un chiasme qui ne tient pas »
- 15h25 : discussion
15h35 : pause café
- 15h50 : Chrystelle Fortineau-Brémond : « Le gérondif : réduction, projection, approximation »
- 16h10 : discussion
- 16h20 : temps d’échange autour du verbe – temps, mode, aspect
Jeudi 28 mai
- 9h15 : accueil
- 9h30 : Damien Zalio, Cristian Valdez & Yekaterina García Márkina : « Ser permanente, estar transitorio: ¿qué queda del mito? »
- 10h00 : discussion
- 10h10 : José Vicente Lozano : « Uno ce n'est pas moi, sauf si je me cache derrière ! »
- 10h30 : discussion
10h40 : pause café
- 10h50 : Élodie Weber : « Le marquage de l’objet en espagnol : du nouveau sur le facteur de l’animation »
- 11h20 : discussion
- 11h30 : Michaël Grégoire : « La deixis espagnole : une affaire de distance ou de point de vue ? »
- 11h55 : discussion
12h05-14h : déjeuner
- 14h : Élodie Blestel & Léna Baïsset : « Todo comme COD : avec ou sans lo ? »
- 14h15 : discussion
- 14h25 : Élodie Blestel & Léna Baïsset : « L’espagnol a-t-il vraiment une règle d’accent ? Retour sur une légende »
- 14h40 : discussion
- 14h50-15h50 : table ronde
Clôture à 16h
Subjects
- Language (Main category)
- Mind and language > Language > Linguistics
- Zones and regions > America > Latin America
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Places
- Maison de la recherche, 29 avenue Robert Schuman
Aix-en-Provence, France (59830)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, May 27, 2026
- Thursday, May 28, 2026
Attached files
Keywords
- grammaire, linguistique, espagnol, didactique, enseignement
Reference Urls
Information source
- Marine Poirier
courriel : marine [dot] poirier [at] univ-lille [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Mythes et légendes des grammaires françaises de l’espagnol », Study days, Calenda, Published on Monday, April 27, 2026, https://doi.org/10.58079/164xv