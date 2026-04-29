Conference, symposiumModern
Published on Wednesday, April 29, 2026
Abstract
Gabrielle Tremblay (cochercheuse CRILCQ, UQAM), Martin Fournier (XX-XXI, Université Lumière Lyon 2) et Frédérick Pelletier (cochercheur CRILCQ, UQAM) organisent le colloque international « Le scénario comme objet de recherche, de création et d’enseignement à l’université ».
Announcement
L'événement aura lieu les 19 et 20 mai 2026, à l'UQAM, pavillon Athanase-David (1430 rue Saint-Denis), Salle de la Reconnaissance (D-R200).
Programmation
19 MAI 2026
Local D-R200
9h45 - Accueil
10h - Mot de bienvenue par Gabrielle Tremblay (CRILCQ)
10h30 - Panel 1
Présidence : Frédérick Pelletier (CRILCQ)
- Martin Fournier, « Les scénaristes face au déni de reconnaissance »
- Véronyque Roy, « Le scénario : un objet de pouvoir juridique aux facettes méconnues »
- Éric Falardeau, « “Et ensuite ils font l’amour” : anatomie du scénario pornographique »
11h30 - Période de questions
11h50 - Lunch libre
13h30 - Panel 2
Présidence : Martin Fournier
- Olivier Greusard et Gulliver Lux, « L’analyse cinématographique comme méthodologie d’étude des séries : illustration par la série The Bear autour de la question de la visibilité/invisibilité des minorités »
- Mouloud Boukala, « Représenter le handicap à l’écran : enjeux de visibilité, pratiques professionnelles et pistes inclusives »
- Melika Motevallipoor, « L’intelligence artificielle générative et l’écriture scénaristique : standardisation narrative, biais algorithmiques et résistances féministes »
14h30 - Période de questions
14h50 - Pause
15h10 - Panel 3
Présidence : Pauline Sarrazy
- Maude Sills-Néron, « Écrire le corps : développer des stimuli narratifs pour l’étude des sons intéroceptifs dans la réception filmique »
- Miroslava Novotná, « Du drame symboliste au scénario : la poétique de Maurice Maererlinck comme modèle de la scénarisation textuelle de la perception »
- Félix Raymond, « Scénariser la pleine conscience. Suggérer un cheminement phénoménologique contemplatif dans un scénario de fiction »
16h10 - Période de questions
16h30 - Pause
17h30 - Causerie « Scénariser l’enquête en littérature graphique » avec Sév et Romain Dutter
Animation : Louise Verschaeve (CRILCQ)
20 MAI 2026
Local D-R200 – Accueil, panels 4-a, 5, 6-a, 7 et mot de clôture
Local à déterminer – Panels 4-b et 6-b
9h15 - Accueil
9h30 - Panel 4-a
Présidence : Olivier Hamel (CRILCQ)
- Frédérick Pelletier (CRILCQ), « “Faire du direct avec l’Histoire” : le scénario des Malouins de Michel Brault »
- Alain Ayotte, « Hommes à louer, Épopée et L’amour au temps de la guerre civile : une archéologie cinématographique des scripts, scénarios et archive(s) dans la Quadrilatère »
- Priscillia Mateus, « Construction d’une « vraie » famille québécoise dans les années 1980 : processus d’adoption et symbolique de l’apprivoisement filial dans le scénario Bach et Bottine (1986) »
10h30 - Période de questions
9h30 - Panel 4-b
Présidence : Martin Fournier
- Alexandre Vuillaume-Tylski, « L’écriture de scénario au défi des formats : retour d’expériences d’un enseignant-chercheur-créateur »
- Pierre Bourdareau, « Post scriptum : le scénario après le film »
- Zied Smat, « Enseigner l’indicible : la brachylogie comme outil pédagogique dans la formation à l’écriture scénaristique universitaire »
10h30 - Période de questions
10h50 - Pause
11h10 - Panel 5
Présidence : Gabrielle Tremblay
- Marie-Claude Garneau, « Complémentarités féministes dans La Meute et Lucy, Grizzli, Sophie de Catherine-Anne Toupin »
- Olivier Hamel (CRILCQ), « Le sexe des étoiles de Monique Proulx : un scénario d’adaptation où s’entremêlent des représentations de féminités plurielles et une force de contingence cishétéronormative »
11h50 - Période de questions
12h05 - Lunch libre
13h30 - Panel 6-a
Présidence : Marie-Claude Garneau
- Margaux Collin, « Le scénario comme objet hybride : le cas de Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012) »
- Rosalie Tenaillon Chackal, « Le scénario à l’épreuve de l’Histoire : étude génétique du processus d’écriture de Sous le Ciel d’Alice (Chloé Mazlo, 2020) »
- Monique Therrien (CRILCQ), « L’adaptation jeunesse ou le scénariste à titre de passeur culturel et d’interprète interculturel »
14h30 - Période de questions
13h30 - Panel 6-b
Présidence : Gabrielle Tremblay
- Julie Gauthier, « Le scénario comme texte fantôme »
- Philippe Met, « “Songs” pour un film fantôme (Les Aventures de Harry Dickson) : stylistique d’un scénario, entre prose et poésie »
- Pauline Sarrazy, « La poésie scénaristique : formes et possibilités »
14h30 - Période de questions
14h50 - Pause
15h10 - Panel 7
Présidence : Frédérick Pelletier
- Charlie Côté, « Réactualiser le boniment au cinéma : scénarisation d’un cinévénement »
- Oriane Morriet, « La conception comme négociation. Récit analytique du prototypage d’une œuvre augmentée par le numérique et l’IA »
- Marie Fallon, « Adapter un texte littéraire en scénario de jeu vidéo de rôle (RPG) : retour réflexif sur une recherche-création »
16h10 - Période de questions
16h30 - Mot de clôture
par Martin Fournier et Frédérick Pelletier
Subjects
- Modern (Main category)
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Mind and language > Representation > Visual studies
- Mind and language > Information > History and sociology of the media
- Mind and language > Epistemology and methodology > Corpus approaches, surveys, archives
Places
- 1430 Rue Saint-Denis
Montreal, Canada (H2X 3J8)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Tuesday, May 19, 2026
- Wednesday, May 20, 2026
Attached files
Keywords
- scénario, enseignement, études cinématographiques, recherche-création
Contact(s)
- Charlotte Moffet
courriel : crilcq [at] uqam [dot] ca
Information source
- Berte Séguin
courriel : soutien [dot] coordo [dot] crilcq [at] gmail [dot] com
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Le scénario comme objet de recherche, de création et d’enseignement à l’université », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, April 29, 2026, https://doi.org/10.58079/165eo