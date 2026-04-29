Announcement

L'événement aura lieu les 19 et 20 mai 2026, à l'UQAM, pavillon Athanase-David (1430 rue Saint-Denis), Salle de la Reconnaissance (D-R200).

Programmation

19 MAI 2026

Local D-R200

9h45 - Accueil

10h - Mot de bienvenue par Gabrielle Tremblay (CRILCQ)

10h30 - Panel 1

Présidence : Frédérick Pelletier (CRILCQ)

Martin Fournier , « Les scénaristes face au déni de reconnaissance »

, « Les scénaristes face au déni de reconnaissance » Véronyque Roy , « Le scénario : un objet de pouvoir juridique aux facettes méconnues »

, « Le scénario : un objet de pouvoir juridique aux facettes méconnues » Éric Falardeau, « “Et ensuite ils font l’amour” : anatomie du scénario pornographique »

11h30 - Période de questions

11h50 - Lunch libre

13h30 - Panel 2

Présidence : Martin Fournier

Olivier Greusard et Gulliver Lux , « L’analyse cinématographique comme méthodologie d’étude des séries : illustration par la série The Bear autour de la question de la visibilité/invisibilité des minorités »

et , « L’analyse cinématographique comme méthodologie d’étude des séries : illustration par la série The Bear autour de la question de la visibilité/invisibilité des minorités » Mouloud Boukala, « Représenter le handicap à l’écran : enjeux de visibilité, pratiques professionnelles et pistes inclusives »

« Représenter le handicap à l’écran : enjeux de visibilité, pratiques professionnelles et pistes inclusives » Melika Motevallipoor, « L’intelligence artificielle générative et l’écriture scénaristique : standardisation narrative, biais algorithmiques et résistances féministes »

14h30 - Période de questions

14h50 - Pause

15h10 - Panel 3

Présidence : Pauline Sarrazy

Maude Sills-Néron, « Écrire le corps : développer des stimuli narratifs pour l’étude des sons intéroceptifs dans la réception filmique »

« Écrire le corps : développer des stimuli narratifs pour l’étude des sons intéroceptifs dans la réception filmique » Miroslava Novotná, « Du drame symboliste au scénario : la poétique de Maurice Maererlinck comme modèle de la scénarisation textuelle de la perception »

« Du drame symboliste au scénario : la poétique de Maurice Maererlinck comme modèle de la scénarisation textuelle de la perception » Félix Raymond, « Scénariser la pleine conscience. Suggérer un cheminement phénoménologique contemplatif dans un scénario de fiction »

16h10 - Période de questions

16h30 - Pause

17h30 - Causerie « Scénariser l’enquête en littérature graphique » avec Sév et Romain Dutter

Animation : Louise Verschaeve (CRILCQ)

20 MAI 2026

Local D-R200 – Accueil, panels 4-a, 5, 6-a, 7 et mot de clôture

Local à déterminer – Panels 4-b et 6-b

9h15 - Accueil

9h30 - Panel 4-a

Présidence : Olivier Hamel (CRILCQ)

Frédérick Pelletier (CRILCQ), « “Faire du direct avec l’Histoire” : le scénario des Malouins de Michel Brault »

(CRILCQ), « “Faire du direct avec l’Histoire” : le scénario des Malouins de Michel Brault » Alain Ayotte, « Hommes à louer, Épopée et L’amour au temps de la guerre civile : une archéologie cinématographique des scripts, scénarios et archive(s) dans la Quadrilatère »

« Hommes à louer, Épopée et L’amour au temps de la guerre civile : une archéologie cinématographique des scripts, scénarios et archive(s) dans la Quadrilatère » Priscillia Mateus, « Construction d’une « vraie » famille québécoise dans les années 1980 : processus d’adoption et symbolique de l’apprivoisement filial dans le scénario Bach et Bottine (1986) »

10h30 - Période de questions

9h30 - Panel 4-b

Présidence : Martin Fournier

Alexandre Vuillaume-Tylski , « L’écriture de scénario au défi des formats : retour d’expériences d’un enseignant-chercheur-créateur »

, « L’écriture de scénario au défi des formats : retour d’expériences d’un enseignant-chercheur-créateur » Pierre Bourdareau, « Post scriptum : le scénario après le film »

« Post scriptum : le scénario après le film » Zied Smat, « Enseigner l’indicible : la brachylogie comme outil pédagogique dans la formation à l’écriture scénaristique universitaire »

10h30 - Période de questions

10h50 - Pause

11h10 - Panel 5

Présidence : Gabrielle Tremblay

Marie-Claude Garneau, « Complémentarités féministes dans La Meute et Lucy, Grizzli, Sophie de Catherine-Anne Toupin »

« Complémentarités féministes dans La Meute et Lucy, Grizzli, Sophie de Catherine-Anne Toupin » Olivier Hamel (CRILCQ), « Le sexe des étoiles de Monique Proulx : un scénario d’adaptation où s’entremêlent des représentations de féminités plurielles et une force de contingence cishétéronormative »

11h50 - Période de questions

12h05 - Lunch libre

13h30 - Panel 6-a

Présidence : Marie-Claude Garneau

Margaux Collin , « Le scénario comme objet hybride : le cas de Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012) »

, « Le scénario comme objet hybride : le cas de Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012) » Rosalie Tenaillon Chackal , « Le scénario à l’épreuve de l’Histoire : étude génétique du processus d’écriture de Sous le Ciel d’Alice (Chloé Mazlo, 2020) »

, « Le scénario à l’épreuve de l’Histoire : étude génétique du processus d’écriture de Sous le Ciel d’Alice (Chloé Mazlo, 2020) » Monique Therrien (CRILCQ), « L’adaptation jeunesse ou le scénariste à titre de passeur culturel et d’interprète interculturel »

14h30 - Période de questions

13h30 - Panel 6-b

Présidence : Gabrielle Tremblay

Julie Gauthier, « Le scénario comme texte fantôme »

« Le scénario comme texte fantôme » Philippe Met, « “Songs” pour un film fantôme (Les Aventures de Harry Dickson) : stylistique d’un scénario, entre prose et poésie »

« “Songs” pour un film fantôme (Les Aventures de Harry Dickson) : stylistique d’un scénario, entre prose et poésie » Pauline Sarrazy, « La poésie scénaristique : formes et possibilités »

14h30 - Période de questions

14h50 - Pause

15h10 - Panel 7

Présidence : Frédérick Pelletier

Charlie Côté, « Réactualiser le boniment au cinéma : scénarisation d’un cinévénement »

« Réactualiser le boniment au cinéma : scénarisation d’un cinévénement » Oriane Morriet, « La conception comme négociation. Récit analytique du prototypage d’une œuvre augmentée par le numérique et l’IA »

« La conception comme négociation. Récit analytique du prototypage d’une œuvre augmentée par le numérique et l’IA » Marie Fallon, « Adapter un texte littéraire en scénario de jeu vidéo de rôle (RPG) : retour réflexif sur une recherche-création »

16h10 - Période de questions

16h30 - Mot de clôture

par Martin Fournier et Frédérick Pelletier