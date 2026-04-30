The Maghreb of Anthropologists : Actors, Practices and Spaces

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Argumentaire

Le colloque Maghreb des anthropologues : acteurs, pratiques et espaces est une invitation à réfléchir collectivement à ce que veut dire « faire anthropologie » au Maghreb aujourd’hui, dans les sillages des questionnements qui, depuis les années 1960, ont marqué la discipline.

Dans un célèbre article, paru en 1962, Jacques Berque interroge le devenir incertain des sciences sociales maghrébines au tournant des décolonisations et des « nationalités restituées ». Après avoir affirmé qu’il « n’y a pas de pays sous-développés, il n’y a que des pays sous analysés », il souligne que la connaissance ne va pas de soi là où la domination coloniale a mis en place un système prédateur de dépendances multiples tout en appauvrissant connaissance et savoirs. Dans un texte-bilan publié quelques années auparavant, Jacques Berque avait, en effet, déploré le déclin et l’archaïsme des sciences de l’homme au Maghreb. Initialement au service de la conquête (…), aveugles aux modes de vie plurale et à la désagrégation sociale, en retard sur le terrain qu’elles prétendaient décrire et analyser, elles ne pouvaient alors, à ses yeux, que se trouver « désarmées devant de tels problèmes envisagés dans leur fraîcheur jaillissante, et leur urgence menaçante » (p. 9). Aux Indépendances, son attention se tourne vers les chemins à entreprendre par « ces peuples pour se connaître eux-mêmes », tant il est vrai qu’aussi bien la « vieille ethnologie » que la « jeune sociologie » « sont remises en causes par les intéressés : l’ethnologie par qu’elle les humilie, la sociologie parce qu’elle les réifie » (p. 3). Si l’histoire finira par le contredire au sujet de cette dernière, valorisée par son orientation nationale et développementiste (Madoui, 2007 ; Melliti, 2026), elle lui donnera raison à propos de l’ethnologie. Force est, en effet, de constater la marginalisation puis la disqualification officielles qui ont ciblé, dans les trois pays du Maghreb, l’ethnologie et plus largement l’anthropologie – voire selon les époques et les contextes politiques les sciences humaines et sociales dans leur globalité – tant dans l’enseignement que dans la recherche, en raison de leur généalogie et de leurs orientations coloniales (Lucas et Vatin, 1975 ; Moussaoui, 2005 ; Melliti, 2014 ; Madoui, 2015).

A partir des années 1990, la reconfiguration à l’échelle de la formation universitaire se fera progressivement et différemment dans les trois pays, au rythme d’institutionnalisations qui ont suivi des temporalités nationales et des réseaux intellectuels spécifiques. Le cas du Maroc et de ses liens avec l’anthropologie culturelle états-uniennes en est un exemple (Addi, 2013). Une logique similaire mérite, néanmoins, d’être soulignée au niveau des cheminements empruntés : l’anthropologie – et non l’ethnologie qui restera bannie – sera initialement portée par des chercheurs et des chercheuses francophones transfuges, relevant de disciplines voisines (sociologie, histoire, droit, études en patrimoine et études berbères) et prêtant une attention particulière au « terrain », comme lieu empirique d’expression et d’appréhension des réalités socio-culturelles. Le « terrain » devient ainsi le gage d’une orientation de recherche spécifique, et le plus souvent « implicite » (Chaulet, 2008), au sein des sciences humaines et sociales, qui émane de « l’intérieur d’expériences culturelles nationales » (Mammeri, 1989 : 21 ; Fawzi, 2002) et investit le « chez-soi » (Rachik, 2022) en tant qu’espace du savoir.

Au nord de la Méditerranée, le déclin des études maghrébines, et plus encore algériennes, propre à la période coloniale (Berque, 1956) s’accentue au lendemain des Indépendances. Avec la décolonisation débute la marginalisation des terrains maghrébins, à l’exception notable et déjà signalée du Maroc, qui sera investi respectivement par les courants fonctionnaliste (Gellner, 1969), interprétativiste (Geertz, 1979) et postmoderne (Crapanzano, 1985) de l’anthropologie anglaise et états-unienne à partir des années 1960.

En France, malgré quelques trajectoires à signaler (Ferchiou, 1992 ; Jamous 1981 ; Mahé, 1994 ; Yacine, 1993), l’affaiblissement inégale des réseaux et des espaces d’encadrement s’accompagne d’une marginalisation au sein même de l’anthropologie et de ses institutions académiques, amenant à une focalisation sur les dynamiques migratoires (Sayad, 1991, 1999 ; Lacoste-Dujardin, 1992) et à un essoufflement progressif des recherches doctorales (Hmed, Perrier, 2023 ; Dakhlia, 2023). Depuis au moins une vingtaine d’années, l’on assiste à un réinvestissement partiel des terrains maghrébins bien que les espaces académiques restent peu réceptifs. L’émergence de nouveaux questionnements est en partie conséquence de la diversification des profils des chercheurs et des chercheuses ainsi que des circulations académiques transméditerranéennes. Une génération d’anthropologues – parfois liés au Maghreb par des attaches familiales et/ou personnelles diverses – s’intéresse, désormais, aux mutations contemporaines, proposant une relecture critique des thèmes classiques (tribu, honneur, parenté, religion, etc.) et en introduisant des nouveaux (patrimoine, pratiques sportives, marginalités urbaines, création artistique, genre et sexualité, mobilités), tout en s’inscrivant dans des milieux internationaux diversifiés (Assam, 2022 ; Barone, 2019 ; Ben Hounet, 2009 ; Boissevain, 2005 ; Cheikh, 2020 ; Fabbiano, 2016 ; Gélard, 2003 ; Scheele, 2009, …).

Le colloque Maghreb des anthropologues : acteurs, pratiques et espaces souhaite prêter attention à ces renouvellements d’acteurs, de pratiques et d’espaces de l’anthropologie du Maghreb et au Maghreb – renouvellements thématiques, méthodologiques, linguistiques, bibliographiques, conceptuels, théoriques et épistémologiques –, ainsi qu’aux développements et aux contraintes, davantage institutionnels, ayant trait aux enjeux de formation, de carrière et plus largement de gouvernance scientifique.

Ayant pour objectif de dresser un état des lieux critique, attentif aux conditions de production du savoir, tant empirique que théorique, et à ses modalités de diffusion, ce colloque souhaite, donc, explorer sur un temps long, allant de l’époque coloniale au présent postcolonial, ce dont l’Anthropologie du Maghreb est le nom et la pratique, tant au Maghreb qu’ailleurs. Ce faisant, il s’agira, également, d’interroger la genèse et la pertinence d’une aire culturelle (Hannoum, 2021), dans ses relations à d’autres traditions anthropologiques, et plus particulièrement à l’anthropologie de la Méditerranée, de même qu’à des espaces intellectuels et géographiques proches (mondes arabes et musulmans, monde amazighs, mondes sahariens, MENA, etc…).

Dans la continuité des travaux initiés par le GIS Momm (Maghreb 3D), des rapprochements favorisés par le Forum Insaniyyat de Tunis en 2022, par le Salon des sciences sociales organisé par l’Université d’Oran en 2022, ou encore par le symposium « L’Algérie 70 ans après » qui a eu lieu au CRASC d’Oran en 2024, ainsi que des échanges menés en 2025 au sein du Réseau Thématique « Le Maghreb des anthropologues. Écritures et circulations depuis les Indépendances » au sein de la MMSH d’Aix-Marseille Université, notre ambition est double.

D’une part, mieux appréhender les contours, parfois flous, d’une discipline considérée comme « la somme des disciplines des sciences sociales » (Moussaoui, 2005) et d’en suivre le devenir local, national, régional et transnational ; de même que les relations qu’elle entretient, entre autres, avec l’histoire, la sociologie, la géographie, la linguistique, le droit, les études arabes et les études amazighes, leurs auteurs et leurs bibliothèques.

D’autre part, renforcer la constitution d’un réseau international et interdisciplinaire de réflexion et de collaboration scientifiques, en dialogue avec d’autres aires culturelles et d’autres espaces géographiques proches.

Les contributions attendues, de la part de doctorantes, jeunes chercheurses et chercheurses plus expérimentées, pourront s’inscrire dans les axes, non exclusifs, proposés ci-dessous.

Axe 1 : « Savoirs coloniaux », des usages et des héritages critiques ?

Ce premier axe souhaite explorer l’héritage de la bibliothèque coloniale et de la période des libérations sur l’anthropologie contemporaine du/au Maghreb, et plus globalement sur les sciences humaines et sociales tant du point de vue des approches que des lectures critiques.

Quels sont les référentiels, les approches théoriques et les auteurs mobilisés dans les enseignements et les recherches en cours ? Quelles lectures critiques, entre autres de la segmentarité, peuvent en être faites aujourd’hui ?

Quelles sont les politiques de traduction, de réédition et de transmission des « classiques » de l’anthropologie coloniale et des figures tutélaires de l’anthropologie moderne (Gellner, Bourdieu, Pascon, Tillion, etc…) ?

Axe 2 : Les « routes propres » de l’anthropologie du/au Maghreb

Il sera, ici, question d’interroger la reconstitution dans la période postcoloniale des études anthropologiques maghrébines aussi bien au Nord qu’au Sud de la Méditerranée qu’à une échelle globale. Les communications s’intéresseront, avec une approche réflexive, aux pratiques de la recherche, et aux enjeux de formation et de transmission.

Quelles stratégies de contournement ont pu être adoptées par les chercheurs et les chercheuses au Maghreb, face aux interdictions politiques et institutionnelles de la pratique anthropologique dans les premières décennies après les Indépendances ?

Dans quels espaces d’apprentissage et de transmission au sein et en dehors des institutions académiques des sciences humaines et sociales, la discipline est accueillie, pratiquée et vulgarisée au Maghreb, en France et à l’étranger ?

Quels renouvellements sont-ils proposés des objets classiques : traditions orales, appartenances tribales, pratiques religieuses, structures familiales ?

Quels sont les nouveaux objets et les nouvelles approches de l’anthropologie, y compris dans sa géographie diasporique et transnationale ?

Quels sont les principaux terrains explorés en lien avec les transformations des sociétés maghrébines ?

Quelle place est faite aux langues comme supports de connaissances, outils d’accès au terrain et moyens d’expression et de restitution analytiques ?

Axe 3 : Trajectoires scientifiques et positionnements épistémologiques

Une attention particulière sera portée aux trajectoires scientifiques et aux positionnements épistémologiques des anthropologues travaillant au Maghreb et sur le Maghreb, ceux-ci étant en mesure de nous renseigner, d’une part, sur les mutations transnationales d’une discipline transfuge au demeurant « implicite », et d’autre part sur les tensions et les enjeux propres aux questionnements de l’anthropologie contemporaine, postcoloniale et décoloniale.

Quelles sont les trajectoires intellectuelles, académiques et institutionnelles des anthropologues spécialistes du Maghreb, au sein du pays et à l’étranger ?

Y a-t-il des points de tension, d’articulation, de discussion entre les savoirs produits par l’anthropologie exogène (majoritairement, mais pas exclusivement francophone) et ceux produits par l’anthropologie endogène ? Comment celle-ci tend à se définir (anthropologie chez-soi, anthropologie du proche/du familier, anthropologie autochtone, …) et quels enjeux (apports, limites, biais) identifie-t-elle dans l’étude de sa propre société et de ses altérités de l’intérieur ?

Sommes-nous confrontées à la persistance d’une domination Nord-Sud, à la fois épistémologique et institutionnelle (programme de recherche, publications, réseaux, politiques de traduction), au sein de l’anthropologie maghrébine ?

Comment les discours critiques de l’anthropologie et plus largement des SHS dans le Nord résonnent-ils dans les pays du Maghreb ?

Comment, dans les contextes diasporiques propres au Maghreb, se négocient et se légitiment les frontières d’appartenance ainsi que les espaces ethnographiques des anthropologues installés à l’étranger et/ou de celles et ceux descendant.es de familles émigrées, que Lila Abu-Lughod a qualifié de halfies (2010) ?

Axe 4 : Frontières disciplinaires et circulations

Étroitement articulé aux précédents, le dernier axe questionnera les frontières disciplinaires et les mobilités épistémologiques et géographiques de l’anthropologie au sein du champ des Sciences Humaines et Sociales à une échelle régionale, transrégionale et internationale.

Comment se sont opérés et continuent de s’opérer les découpages et les interactions disciplinaires (principalement avec l’histoire, la sociologie, le droit mais également avec la linguistique, les études amazighes, les études urbaines, etc…) à la fois au sein des sciences humaines et sociales et des aires culturelles (Maghreb, Moyen Orient, mondes turcs, mondes arabes et musulmans, mondes amazighs, mondes africains) ?

L’anthropologie maghrébine constitue-t-elle un champ épistémologique, une aire culturelle ou simplement un territoire ethnographique ? Quelles frontières et quelles relations entretient-elle avec la tradition, aujourd’hui en déclin, de l’anthropologie de la Méditerranée ?

Quels sont les apports et les limites de l’interdisciplinarité ?

Dans quels réseaux - nationaux, régionaux, internationaux - d’aire culturelle ou de thématiques s’inscrivent les anthropologues ? Avec qui et dans quelles langues, dialoguent-ils et elles ? Où publient-ils et elles ?

Y a-t-il un espace anthropologique franco-maghrébin, soutenu entre autres par l’action des UMIFRE (IRMC et CJB) avec des spécificités locales et/ou régionales ? Et, le cas échéant, en quelles relations se tient-il avec d’autres institutions de recherche internationales et d’autres pôles du savoir (USA, UK, Allemagne, Liban) ?

Modalités de contribution

Les propositions de communication d’environ 200 mots accompagnées par une courte présentation biographique (en arabe, français et anglais) sont attendues pour le 30 juin aux adresses : assam_malika@yahoo.fr et giulia.fabbiano@univ-amu.fr

Bibliographie indicative

Abu-Lughod L., « Écrire contre la culture. Réflexions à partir d’une anthropologie de l’entre-deux », in Daniel Cefaï (dir.), L’engagement ethnographique, Paris, EHESS, 2010 (1991), p. 137-162.

Addi L., Deux anthropologues au Maghreb, Paris, Éditions des archives contemporains, 2013.

Alajmi, Abdullah, et al. (dir.), L’anthropologie sociale dans le monde arabe, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2026, https://doi.org/10.4000/15n6c.

Assam M., Des tribus en Kabylie ? Les At Zemmenzer, de la tribu précoloniale à la reconstruction identitaire berbère, Paris, Presses de l’Inalco, 2022.

Barone S., Metal, Rap, and Electro in Post-Revolutionary Tunisia : A Fragile Underground, Routledge, 2019.

Benabed A., Mebtoul M., « L’histoire de l’anthropologie en Algérie » in Alajmi, Abdullah, et al. (dir.), L’anthropologie sociale dans le monde arabe, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2025, p. 191-209.

Ben Hounet Y., L’Algérie des tribus. Le fait tribal dans le Haut Sud-Ouest contemporain, Paris, Éditions L’Harmattan, 2009.

Berque J., « Cent vingt-cinq ans de sociologie du Maghreb », Annales. Économies, sociétés, civilisations, n° 3, 1956, p. 296-324.

Berque J., « Sciences sociales et décolonisation », Tiers-Monde, tome 3, n° 9-10, 1962, p. 1-15.

Boissevain K., Sainte parmi les saints, Tunis, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2005.

Cheikh M., Les filles qui sortent. Jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020.

Crapanzano V., Tuhami. Portrait d’un Marocain, Toulouse, Anacharsis, 2022 (1985).

Chaulet C., « Anthropologie et/ou sociologie ? Retour en arrière sur nos pratiques » in N. Benghabrit-Remaoun et M. Haddab (dir.), L’Algérie 50 ans après. État des savoirs en Sciences sociales et Humaines (1954-2004), Oran, Editions du CRASC, 2008, p. 75-78.

Dakhlia J., « Les coudées franches. Parcours d’émancipation des sciences sociales du Maghreb », Mondes arabes, 2023/1, p. 5-21

Fabbiano G., « Une cage dorée en situation postcoloniale. Institution scolaire et présence française dans l’Algérie contemporaine », Cahiers d’Études Africaines, 2016, p. 175-197.

Fawzi A., 2002, « Problématique » in Nadir Marouf, Fawzi et Khadidja Adel (dir.), Quel Avenir pour l’anthropologie en Algérie ? Actes du colloque, Timimoun, 22-24 novembre 1999, Oran, Editions du Crasc, p. 13-18.

Ferchiou, Hasab wa nasab : parenté, alliance et patrimoine en Tunisie, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1992.

Geertz C., Le Souk de Séfrou. Sur l’économie de bazar, Paris, Bouchène, 2003 (1979).

Gélard M.-L., Le Pilier de la tente. Rituels et représentations de l’honneur chez les Aït Khebbach (Tafilalt), Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2003.

Gellner E., Les saints de l’Atlas, Paris, Bouchène, 2003 (1969).

Hannoum A., The Invention of the Maghreb, Cambridge University Press, 2021.

Hmed C. et Perrier A., Les études maghrébines en France, Livre blanc, 2023.

Jamous R., Honneur et baraka, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Cambridge University Press, 1981.

Lacoste-Dujardin C., Yasmina et les autres de Nanterre et d’ailleurs, Paris, Ed. La Découverte, 1992.

Lucas P. et Vatin J.-C., L’Algérie des anthropologues, Paris, Maspéro, 1975.

Madoui M., « Les sciences sociales en Algérie », Sociologies Pratiques, n° 15, 2007, p. 149-160.

Madoui M., « La sociologie marocaine : du déni à la réhabilitation », Sociologies pratiques, 30(1), 2015, 99-113.

Mahé A., Anthropologie historique de la Grande Kabylie : XIXe-XXe siècle : histoire du lien social dans les communautés villageoises, thèse soutenue à Paris EHESS sous la direction de Cornelius Castoriadis, 1994.

Mammeri M., 1991, « Une expérience de recherche anthropologique en Algérie », in Culture Savante et Culture Vécue (études 1938 -1989), Ed. Tala, Alger, 1991.

Melliti I., « L’anthropologie en Tunisie : une histoire mouvementée », in A. Alajmi, D. Cantini, I. Maffi, I. Melliti (dir.), L’anthropologie sociale dans le monde arabe, Tunis, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2026, p. 173-189.

Melliti I., « Une anthropologie indigène est-elle possible ? Réflexions sur le statut de l’anthropologie en Tunisie », Arabica, 2006, 2, p. 163-176.

Moussaoui A., « La pratique de l’anthropologie en Algérie », in D. Albera et M. Tozy (dir.), La Méditerranée des anthropologues. Fractures, filiations, contiguïtés, Paris, Maisonneuve & Larose, 2005.

Rachik H., L’esprit du terrain : Études anthropologiques au Maroc, Rabat, Centre Jacques-Berque, 2016.

Rachik H., Devenir anthropologue chez soi. Interpréter sa propre culture, Rabat, Éditions La Croisée des chemins, 2022.

Sayad A., La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Le Seuil, 1999.

Sayad A., L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, De Boeck/Editions universitaires, 1991.

Scheele J., Village Matters. Knowledge, Politics & Community in Kabylia, Algeria, James Currey, 2009.

Yacine T., 1993 Les Voleurs de feu. Éléments d’une anthropologie sociale et culturelle de l’Algérie, Paris, La Découverte.