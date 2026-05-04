La littérature est dans le pré : médiations en ruralités

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Programme

9h45 : Définir les ruralités Pascal Chauchefoin , maître de conférences en sciences économiques et directeur scientifique de l’espace Mendès France.

, maître de conférences en sciences économiques et directeur scientifique de l’espace Mendès France. 10h45 : Quelles actions possibles pour les ruralités ? François Rosfelter, directeur de la Bibliothèque départementale de la Vienne. Jacques Deville, conseiller pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

13h30 : Les espaces hybrides au cœur des ruralités

Gilles Boizeau , éditeur aux éditions La Bouinotte.

, éditeur aux éditions La Bouinotte. Tangui Le Bolloc’h, lecteur-formateur du Tiers-Lieu Le Clou.

lecteur-formateur du Tiers-Lieu Le Clou. Aimée Ardouin, responsable du Chalet Mauriac et de la Mission Résidences d’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

15h00 : Comment attirer et maintenir le public ?