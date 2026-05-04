Study daysInformation
Published on Monday, May 04, 2026
Abstract
La journée interprofessionnelle organisée chaque année par les étudiant·es de master 2 « Livres et médiations » de l’université de Poitiers se tiendra le 12 mai 2026 à la Bibliothèque départementale de la Vienne. Elle aura cette fois-ci pour titre « La littérature est dans le pré : médiations en ruralités ». Plusieurs sujets seront abordés : définitions, idées reçues sur les ruralités et activités culturelles mises en place pour entretenir l’accès à la culture et aux livres dans les milieux ruraux. À travers ce projet, le master Livres et médiations cherchera à créer un échange de connaissances et d’expériences et des pistes de réflexion pour toustes les acteurices présent·es.
Announcement
Inscription
Pensez à vous inscrire dès à présent via le QR code sur l'affiche ou sur notre site internet.
Programme
- 9h45 : Définir les ruralités Pascal Chauchefoin, maître de conférences en sciences économiques et directeur scientifique de l’espace Mendès France.
- 10h45 : Quelles actions possibles pour les ruralités ? François Rosfelter, directeur de la Bibliothèque départementale de la Vienne. Jacques Deville, conseiller pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
13h30 : Les espaces hybrides au cœur des ruralités
- Gilles Boizeau, éditeur aux éditions La Bouinotte.
- Tangui Le Bolloc’h, lecteur-formateur du Tiers-Lieu Le Clou.
- Aimée Ardouin, responsable du Chalet Mauriac et de la Mission Résidences d’ALCA Nouvelle-Aquitaine.
15h00 : Comment attirer et maintenir le public ?
- Emmanuelle Dunand, directrice artistique du festival Chapitre Nature.
- Quentin Liabaud, libraire à la librairie de l'Apothicaire.
- Roxane Sterckeman, directrice de la bibliothèque de Meuzac.
Subjects
- Information (Main category)
- Mind and language > Language > Literature
- Society > Geography > Rural geography
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Society > Geography > Geography: society and territory
- Society > Sociology > Sociology of culture
- Society > Geography > Geography: politics, culture and representation
Places
- 2 Rue William Booth
Poitiers, France (86)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Tuesday, May 12, 2026
Attached files
Keywords
- ruralités, littérature, médiations, culture
Reference Urls
Information source
- Romane Metayer
courriel : romane [dot] metayer [at] etu [dot] univ-poitiers [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0 .
To cite this announcement
Romane Metayer, « La littérature est dans le pré : médiations en ruralités », Study days, Calenda, Published on Monday, May 04, 2026, https://doi.org/10.58079/165z3
Author(s)
Romane Metayer