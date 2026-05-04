HomeLa littérature est dans le pré : médiations en ruralités

La littérature est dans le pré : médiations en ruralités

*  *  *

Published on Monday, May 04, 2026

Abstract

La journée interprofessionnelle organisée chaque année par les étudiant·es de master 2 « Livres et médiations » de l’université de Poitiers se tiendra le 12 mai 2026 à la Bibliothèque départementale de la Vienne. Elle aura cette fois-ci pour titre « La littérature est dans le pré : médiations en ruralités ». Plusieurs sujets seront abordés : définitions, idées reçues sur les ruralités et activités culturelles mises en place pour entretenir l’accès à la culture et aux livres dans les milieux ruraux. À travers ce projet, le master Livres et médiations cherchera à créer un échange de connaissances et d’expériences et des pistes de réflexion pour toustes les acteurices présent·es.

Announcement

Inscription

Pensez à vous inscrire dès à présent via le QR code sur l'affiche ou sur notre site internet.

Programme 

  • 9h45 : Définir les ruralités Pascal Chauchefoin, maître de conférences en sciences économiques et directeur scientifique de l’espace Mendès France.
  • 10h45 : Quelles actions possibles pour les ruralités ? François Rosfelter, directeur de la Bibliothèque départementale de la Vienne. Jacques Deville, conseiller pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France à la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

13h30 : Les espaces hybrides au cœur des ruralités 

  • Gilles Boizeau, éditeur aux éditions La Bouinotte. 
  • Tangui Le Bolloc’h, lecteur-formateur du Tiers-Lieu Le Clou. 
  • Aimée Ardouin, responsable du Chalet Mauriac et de la Mission Résidences d’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

15h00 : Comment attirer et maintenir le public ? 

  • Emmanuelle Dunand, directrice artistique du festival Chapitre Nature. 
  • Quentin Liabaud, libraire à la librairie de l'Apothicaire. 
  • Roxane Sterckeman, directrice de la bibliothèque de Meuzac.

Places

  • 2 Rue William Booth
    Poitiers, France (86)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Tuesday, May 12, 2026

Keywords

  • ruralités, littérature, médiations, culture

Information source

  • Romane Metayer
    courriel : romane [dot] metayer [at] etu [dot] univ-poitiers [dot] fr

License

CC-BY-4.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0 .

To cite this announcement

Romane Metayer, « La littérature est dans le pré : médiations en ruralités », Study days, Calenda, Published on Monday, May 04, 2026, https://doi.org/10.58079/165z3

Author(s)

Romane Metayer

Add to my calendar

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search