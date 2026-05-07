Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle

Announcement

Présentation

La journée d'étude proposera en particulier des communications permettant de découvrir de n ouvelles formes d'expérimentation, le t raitement des identités et des sexualités féminines, les d ynamiques de création et les processus collaboratifs qu’elles peuvent impliquer.

Il s'agira également de voir s'il existe un dialogue entre les différentes générations de réalisatrices qui pourrait transparaître dans leurs films, ou si, du fait qu'un certain nombre de nouvelles réalisatrices proviennent de Catalogne, du Pays Basque ou de Galice, on pourrait trouver des éléments permettant de déterminer une production qui serait spécifiquement régionale.

Organisation

Journée d’étude organisée par

Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle) et

Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)

Programme

Vendredi 19 juin

(Maison de la Recherche, salle Athéna : 4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Accueil 9h15

Les cinémas documentaires

9h30 Elena Oroz (U. Carlos III de Madrid) : Cartografías postcoloniales: autoría femenina, archivo y políticas de la memoria en el documental español

(U. Carlos III de Madrid) : Cartografías postcoloniales: autoría femenina, archivo y políticas de la memoria en el documental español 9h55 Brice Castanon-Akrami (U. Sorbonne Paris Nord) : Un autre monde. Les films de Laia Manresa et d’Elena Molina

(U. Sorbonne Paris Nord) : Un autre monde. Les films de Laia Manresa et d’Elena Molina 10h20 Sergi Ramos (U. Sorbonne Université) : Formas de la no ficción en primera persona en el cine catalán del siglo XXI realizado por mujeres

(U. Sorbonne Université) : 10h45-11h 15 : discussion

11h15-11h30 : pause

Récits à la première personne et réalisme magique

11h30-11h55 Carlos Losilla (U. Pompeu Fabra) : Entre dos transiciones: la imagen protéica

11h55-12h20 Iván Villarmea (U. Santiago de Compostela) : Realismo mágico y autoría femenina en el Otro Cine Español

12h20-12h40 : discussion

12h40 -14h15 Pause déjeuner

Mémoire, mythe, hybridation

14h15-14h40 Imma Merino (U. Girona) : El cine de Carla Simón: una memoria personal que deviene colectiva .

(U. Girona) : 14h40-15h05 Sarah Thomas (Brown University) : Memoria, mito y matrilinealidad en el cine híbrido de Carla Simón y Elena López Riera”

(Brown University) : Memoria, mito y matrilinealidad en el cine híbrido de Carla Simón y Elena López Riera” 15h05-15h30 Marian del Moral Garrido (U. Granada) : El quehacer de cineastas españolas desde la antropología del cine

(U. Granada) : El quehacer de cineastas españolas desde la antropología del cine 15h30-16h : discussion

16h-16h15 : pause

Le regard féminin sur la famille, la maternité et le deuil