Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle

Study daysRepresentation
Published on Thursday, May 07, 2026
Abstract
Notre journée d’étude a pour objectif de dresser une cartographie de la production filmique des réalisatrices espagnoles de ces deux dernières décennies, qu’il s’agisse de films de fiction ou de non-fiction, d’en dessiner les contours à partir de l’analyse de spécificités ou en dégageant le caractère novateur des formes d’expression qu’elles choisissent.
Announcement
Présentation
La journée d'étude proposera en particulier des communications permettant de découvrir de nouvelles formes d'expérimentation, le traitement des identités et des sexualités féminines, les dynamiques de création et les processus collaboratifs qu’elles peuvent impliquer.
Il s'agira également de voir s'il existe un dialogue entre les différentes générations de réalisatrices qui pourrait transparaître dans leurs films, ou si, du fait qu'un certain nombre de nouvelles réalisatrices proviennent de Catalogne, du Pays Basque ou de Galice, on pourrait trouver des éléments permettant de déterminer une production qui serait spécifiquement régionale.
Organisation
Journée d’étude organisée par
- Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle) et
- Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)
Programme
Vendredi 19 juin
(Maison de la Recherche, salle Athéna : 4 rue des Irlandais, 75005 Paris)
Accueil 9h15
Les cinémas documentaires
- 9h30 Elena Oroz (U. Carlos III de Madrid) : Cartografías postcoloniales: autoría femenina, archivo y políticas de la memoria en el documental español
- 9h55 Brice Castanon-Akrami (U. Sorbonne Paris Nord) : Un autre monde. Les films de Laia Manresa et d’Elena Molina
- 10h20 Sergi Ramos (U. Sorbonne Université) : Formas de la no ficción en primera persona en el cine catalán del siglo XXI realizado por mujeres
- 10h45-11h 15 : discussion
11h15-11h30 : pause
Récits à la première personne et réalisme magique
- 11h30-11h55 Carlos Losilla (U. Pompeu Fabra) : Entre dos transiciones: la imagen protéica
- 11h55-12h20 Iván Villarmea (U. Santiago de Compostela) : Realismo mágico y autoría femenina en el Otro Cine Español
- 12h20-12h40 : discussion
12h40 -14h15 Pause déjeuner
Mémoire, mythe, hybridation
- 14h15-14h40 Imma Merino (U. Girona) : El cine de Carla Simón: una memoria personal que deviene colectiva.
- 14h40-15h05 Sarah Thomas (Brown University) : Memoria, mito y matrilinealidad en el cine híbrido de Carla Simón y Elena López Riera”
- 15h05-15h30 Marian del Moral Garrido (U. Granada) : El quehacer de cineastas españolas desde la antropología del cine
- 15h30-16h : discussion
16h-16h15 : pause
Le regard féminin sur la famille, la maternité et le deuil
- 16h15-16h40 Sabrina Grillo (U. Paris-Est Créteil) : Cine catalán y poéticas de la ausencia en el siglo XXI
- 16h40-17h05 María Marcos Ramos (U. de Salamanca) : ¿La familia? Bien, gracias. Análisis de las relaciones familiares en el cine de Alauda Ruiz de Azúa
- 17h05-17h30 Annalisa Mirizio (U. de Barcelona) : Genealogías de la gestualidad femenina y expresión del deseo: el papel de la colaboración entre actriz y directora para la liberación del cuerpo imaginario en la representación de la maternidad
- 17h30-18h : discussion et conclusion
Subjects
Places
- Maison de la Recherche, salle Athéna : 4 rue des Irlandais
Paris, France (75005)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Friday, June 19, 2026
Attached files
Keywords
- Espagne, cinéma au féminin, expérimentation, genre cinématographique, études de genre, analyse esthétique, sexualité féminine, violence de genre
Contact(s)
- Marie-Soledad Rodriguez
courriel : marie-soledad [dot] rodriguez [at] sorbonne-nouvelle [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marie-Soledad Rodriguez
courriel : marie-soledad [dot] rodriguez [at] sorbonne-nouvelle [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle », Study days, Calenda, Published on Thursday, May 07, 2026, https://doi.org/10.58079/166ss