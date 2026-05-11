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Autour de la « Poétique » d'Averroès

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Published on Monday, May 11, 2026

Abstract

À l’occasion de la publication de la première traduction française de la Poétique d’Averroès (GF-Flammarion) et du 900e anniversaire de sa naissance (1126–1198), ce colloque propose d’explorer ce texte encore peu étudié, tant par les spécialistes de philosophie arabe médiévale que par ceux de poésie arabe, en en restituant la complexité à travers une approche plurielle. La réflexion d’Averroès sur la poésie constitue en effet un point d’entrée privilégié pour interroger les rapports entre éthique, politique, rhétorique et littérature.

Announcement

Présentation

À l’occasion de la publication de la première traduction française de la Poétique d’Averroès (GF-Flammarion) et du 900e anniversaire de sa naissance (1126–1198), ce colloque propose d’explorer ce texte encore peu étudié, tant par les spécialistes de philosophie arabe médiévale que par ceux de poésie arabe, en en restituant la complexité à travers une approche plurielle. La réflexion d’Averroès sur la poésie constitue en effet un point d’entrée privilégié pour interroger les rapports entre éthique, politique, rhétorique et littérature.

Les contributions examineront notamment l’inscription de la Poétique dans la tradition de la balāgha et son éventuelle interprétation comme traité de rhétorique, les relations d’Averroès à la poésie de son temps en al-Andalus et à l’usage des poètes, ainsi que la place de ce texte dans son œuvre philosophique, en lien avec les enjeux éthiques et politiques. Une attention particulière sera également portée à l’articulation entre poétique et rhétorique, à la comparaison avec la Poétique du Shifāʾ d’Avicenne et, plus largement, à la réception arabe de la Poétique d’Aristote, ainsi qu’à la postérité de la Poétique d’Averroès du Moyen Âge à la Renaissance.

Organisation

Frédérique Woerther (CNRS) et Loïc Bertrand (INALCO)

Programme

Mercredi 17 juin

INALCO, l'auditorium Dumézil

9h30 – Accueil

10h – Ouverture, Frédérique Woerther (CNRS) — Loïc Bertrand (INALCO)

Contexte historique, antécédents philosophiques

  • 10h30 – Brève histoire politique et culturelle d’al-Andalus, Emmanuelle Tixier du Mesnil (Université Paris-Nanterre)
  • 11h15 – Takhyīl between literature and psychology in Ibn Sina and Ibn Rushd’s Poetics, Feriel Bouhafa (Universität Würzburg) & Johannes Stephan (Freie Universität Berlin)

Pause

Traditions poétiques

  • 14h30 – Reconsidering Averroes’ Poetics and balāgha, Ryan Milov-Córdoba (Scripps College)
  • 15h15 – Les citations poétiques du Commentaire moyen d’Averroès à la Poétique, ou la persistance du modèle éthique arabe au siècle almohade, Brigitte Foulon (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle)

Jeudi 18 juin

INALCO, salon Borel

9h30 – Accueil

Logique et linguistique 

  • 10h – L’invention des noms : quel impact exerce-t-elle sur la théorie des noms d’Averroès ainsi que sur sa Poétique ?, Aïcha Belabid (INALCO)
  • 10h45 – Averroes grammairien : le chapitre 7 du Commentaire moyen à la Poétique, Francesco Binaghi (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle) & Léonard Bertin (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle) 

Pause

Héritages et réceptions

  • 14h30 – De l'hébreu au latin : traducteurs et lecteurs du commentaire moyen d'Averroès sur la Poétique à la Renaissance, Francesca Gorgoni (Université de Bar-Ilan)
  • 15h15 – La réception moderne du commentaire moyen à la Poétique, du Cinquecento à Borges, Guillaume Navaud (Lycée Henri IV)

Conclusions

Places

  • INALCO, Maison de la recherche - 2 rue de Lille
    Paris, France (75007)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Wednesday, June 17, 2026
  • Thursday, June 18, 2026

Attached files

Keywords

  • Averroes, Ibn Rushd, Poétique, Aristote, rhétorique, balāgha, mimèsis, Andalous, poésie arabe

Reference Urls

Information source

  • Frédérique Woerther
    courriel : frederique [dot] woerther [at] cnrs [dot] fr

License

CC-BY-4.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0 .

To cite this announcement

Frédérique Woerther, Loïc Bertrand, « Autour de la « Poétique » d'Averroès », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, May 11, 2026, https://doi.org/10.58079/1675s

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