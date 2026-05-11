Autour de la « Poétique » d'Averroès

Conference, symposiumMiddle Ages
Published on Monday, May 11, 2026
Abstract
À l’occasion de la publication de la première traduction française de la Poétique d’Averroès (GF-Flammarion) et du 900e anniversaire de sa naissance (1126–1198), ce colloque propose d’explorer ce texte encore peu étudié, tant par les spécialistes de philosophie arabe médiévale que par ceux de poésie arabe, en en restituant la complexité à travers une approche plurielle. La réflexion d’Averroès sur la poésie constitue en effet un point d’entrée privilégié pour interroger les rapports entre éthique, politique, rhétorique et littérature.
Announcement
Présentation
À l’occasion de la publication de la première traduction française de la Poétique d’Averroès (GF-Flammarion) et du 900e anniversaire de sa naissance (1126–1198), ce colloque propose d’explorer ce texte encore peu étudié, tant par les spécialistes de philosophie arabe médiévale que par ceux de poésie arabe, en en restituant la complexité à travers une approche plurielle. La réflexion d’Averroès sur la poésie constitue en effet un point d’entrée privilégié pour interroger les rapports entre éthique, politique, rhétorique et littérature.
Les contributions examineront notamment l’inscription de la Poétique dans la tradition de la balāgha et son éventuelle interprétation comme traité de rhétorique, les relations d’Averroès à la poésie de son temps en al-Andalus et à l’usage des poètes, ainsi que la place de ce texte dans son œuvre philosophique, en lien avec les enjeux éthiques et politiques. Une attention particulière sera également portée à l’articulation entre poétique et rhétorique, à la comparaison avec la Poétique du Shifāʾ d’Avicenne et, plus largement, à la réception arabe de la Poétique d’Aristote, ainsi qu’à la postérité de la Poétique d’Averroès du Moyen Âge à la Renaissance.
Organisation
Frédérique Woerther (CNRS) et Loïc Bertrand (INALCO)
Programme
Mercredi 17 juin
INALCO, l'auditorium Dumézil
9h30 – Accueil
10h – Ouverture, Frédérique Woerther (CNRS) — Loïc Bertrand (INALCO)
Contexte historique, antécédents philosophiques
- 10h30 – Brève histoire politique et culturelle d’al-Andalus, Emmanuelle Tixier du Mesnil (Université Paris-Nanterre)
- 11h15 – Takhyīl between literature and psychology in Ibn Sina and Ibn Rushd’s Poetics, Feriel Bouhafa (Universität Würzburg) & Johannes Stephan (Freie Universität Berlin)
Pause
Traditions poétiques
- 14h30 – Reconsidering Averroes’ Poetics and balāgha, Ryan Milov-Córdoba (Scripps College)
- 15h15 – Les citations poétiques du Commentaire moyen d’Averroès à la Poétique, ou la persistance du modèle éthique arabe au siècle almohade, Brigitte Foulon (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle)
Jeudi 18 juin
INALCO, salon Borel
9h30 – Accueil
Logique et linguistique
- 10h – L’invention des noms : quel impact exerce-t-elle sur la théorie des noms d’Averroès ainsi que sur sa Poétique ?, Aïcha Belabid (INALCO)
- 10h45 – Averroes grammairien : le chapitre 7 du Commentaire moyen à la Poétique, Francesco Binaghi (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle) & Léonard Bertin (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle)
Pause
Héritages et réceptions
- 14h30 – De l'hébreu au latin : traducteurs et lecteurs du commentaire moyen d'Averroès sur la Poétique à la Renaissance, Francesca Gorgoni (Université de Bar-Ilan)
- 15h15 – La réception moderne du commentaire moyen à la Poétique, du Cinquecento à Borges, Guillaume Navaud (Lycée Henri IV)
Conclusions
Subjects
- Middle Ages (Main category)
- Mind and language > Thought > Philosophy
- Mind and language > Language > Linguistics
- Zones and regions > Asia > Middle East
- Mind and language > Thought > Intellectual history
- Mind and language > Language > Literature
- Zones and regions > Europe > Mediterranean regions
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Places
- INALCO, Maison de la recherche - 2 rue de Lille
Paris, France (75007)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, June 17, 2026
- Thursday, June 18, 2026
Attached files
Keywords
- Averroes, Ibn Rushd, Poétique, Aristote, rhétorique, balāgha, mimèsis, Andalous, poésie arabe
Reference Urls
Information source
- Frédérique Woerther
courriel : frederique [dot] woerther [at] cnrs [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0 .
To cite this announcement
Frédérique Woerther, Loïc Bertrand, « Autour de la « Poétique » d'Averroès », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, May 11, 2026, https://doi.org/10.58079/1675s
Author(s)
Frédérique Woerther
Loïc Bertrand