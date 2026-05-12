Dynamiques du canon

Announcement

Congrès 2026 de la Société d’étude de la littérature de langue française du XXe et du XXe siècles

Argument

La question du canon, qui constitue dans les espaces anglo-saxon et germanique un débat central pour études littéraires depuis un demi-siècle, semble désormais s’imposer avec force dans les études littéraires françaises, comme le montre le nombre des colloques et publications récents qui s’y intéressent, dans une perspective généralement transéculaire et/ou globalisante. Même si elle est aujourd’hui principalement articulée aux studies et donc à un débat du second XXe siècle, la question a été posée de longue date, certes selon des catégories et dans des termes différents: pour le domaine français, ce sont singulièrement l’histoire littéraire, la définition d’un corpus de “classiques”, voire l’idée d’un “génie national” qui semblent avoir longtemps déterminé les réflexions sur le canon. L’affirmation d’un canon a tantôt pris la forme d’un débat académique autour des classiques, tantôt traversé les œuvres littéraires sous le double aspect de l’influence et de l’héritage, et produit presque systématiquement sa propre contestation. Nous proposons ici d’explorer les dynamiques qui traversent les littératures de langue française des XXe et XXIe siècles, objet d’étude de la SELF XX-XXI, à partir de cette notion qui s’y trouve intensément interrogée dans ses dimensions culturelles, institutionnelles, axiologiques, politiques et sociales.

En effet, les littératures de langue française des XXe et XXIe siècles semblent marquées par une succession de contestations (plus ou moins radicales) du canon – de la part notamment des avant-gardes –, par une multiplication de canons parallèles, parfois en tension, au sein d’espaces littéraires dominés, marginalisés voire spécifiques – comme les littératures de l’imaginaire, la littérature jeunesse, les littératures francophones –, par des processus rapides de transformation des instances légitimantes et critiques, de même que par des bouleversements importants des approches et méthodes académiques, qui ébranlent jusqu’à l’idée même du « canon », et imposent ainsi une perspective dynamique et fluide pour en appréhender l’étude.

On pourra d’abord se demander quel est le rôle des œuvres du canon (ainsi entendu comme construction dynamique à l’évidence problématique) dans l’imaginaire de la langue et de la littérature françaises aux XXe et XXIe siècles, à différents niveaux (régional, métropolitain, national, mondial). Si la notion de canon est nouée à l’idée d’un imaginaire national, quels canons de la littérature de langue française sont dessinés à partir d’autres pays, d’autres espaces linguistiques, d’autres échelles territoriales ? À partir de quels critères, pour produire quelles normes et quels types de modèles, et dans quels objectifs ? On pourra interroger le croisement de la notion de canon avec celle de patrimoine littéraire, notion elle aussi très présente dans l’actualité de la recherche française en sciences humaines et sociales. Les deux champs d’étude convoquent des logiques plurielles d’institutionnalisation et sont pris dans des mouvements de contestation critiques de leurs objets – sans que le canon et le patrimoine ne se superposent. La dynamique de la patrimonialisation est-elle similaire à celle de la canonisation ? L’extension du patrimoine à de nouveaux corpus et de nouveaux objets ne vient-elle pas au contraire éroder, voire contredire, la logique hiérarchique et modalisatrice du canon ? Comment penser l’accélération éventuelle des effets de la consécration médiatique, au XXe et au XXIe siècles, sur la constitution d’un canon et sur les effets de consensus ou de dissensus qui peuvent y être associés ?

Le congrès souhaiterait également contribuer à une périodisation fine des mouvements canoniques et anticanoniques, de l’orée du XXe siècle jusqu’à l’extrême-contemporain. Les combats esthétiques et politiques des avant-gardes s’appuient à la fois sur une contestation du canon et sur la proposition d’autres canons. Dans quelle mesure ces contre-canons portent-ils un renouvellement non seulement des valeurs littéraires mais aussi des critères de littérarité ? Quelle est leur portée, au-delà du cénacle qui les défend ? Comment reconfigurent-ils, ponctuellement ou de manière plus durable, une certaine idée de l’histoire littéraire ? Quelles sont les œuvres qui circulent entre les différents canons et au prix de quelles relectures ?

Si le rôle structurant et prescripteur des institutions scolaires (du programme des examens et des concours de l’enseignement à la conception des manuels) est bien connu, le canon scolaire (dont les contours sont à réinterroger au regard tant des prescriptions que des pratiques) des « grandes œuvres » dites « classiques » (dont la nature même est soumise à fluctuations) coexiste avec des canons circonscrits à des espaces littéraires dominés ou marginalisés au regard de l’institution littéraire française. Quelles tensions existent-elles entre les différents canons ? Ceux-ci témoignent-ils de logiques différentes ? Y a-t-il une porosité et une évolution entre le centre et les marges, rebrassant les hiérarchies littéraires ? Leur multiplicité dissout-elle la notion même de canon ? On prêtera une attention particulière aux méthodes appliquées à la définition et l’étude du canon : les évolutions de l’histoire et de l’analyse littéraire, sur toute la période, sont un des moteurs des transformations du canon. Aujourd’hui, les studies contribuent fortement à mettre en cause les mécanismes et les effets de domination encryptés dans les canons, tandis que le développement des humanités numériques est un vecteur de leur élargissement, de leur assouplissement, voire de leur radicale mise en cause, en rendant accessibles de nouveaux corpus et en proposant de nouveaux modes de lisibilité de la littérature. Comment peut-on interroger, aujourd’hui, ces effets de continuum, de la visibilité à la consécration, de la remise en lumière à la réévaluation, de la sélection critique à l’expansion illimitée de la bibliothèque ?

Ces dynamiques impliquent d’observer les logiques à la fois institutionnelles, sociales, culturelles et médiatiques à l’œuvre dans la production, la diffusion et la contestation des canons. Comment ces canons s’inscrivent-ils dans l’espace social ? Quel.les en sont les acteur.rices et les relais ? Si le canon cristallise une conception de la littérature et de langue, il déborde aussi largement le champ littéraire, et est mis au service d’objectifs multiples et entrecroisés : didactiques, économiques, politiques, sociaux. Il rassemble des communautés comme il singularise : on peut ainsi interroger le rôle du canon pour les critiques, depuis l’écrivain qui exprime sa position dans la littérature en définissant son propre canon jusqu’aux lecteur.rices anonymes qui affichent en ligne leurs palmarès littéraires, en passant par le monde académique dont la structuration et les carrières peuvent aussi être pensées dans leur rapport aux canons. Modèle littéraire, l’œuvre canonique, paradoxalement, échappe au texte et à la littérature : elle suscite des objets, des lieux de commémoration, des pratiques culturelles, se métamorphose au gré de divers avatars médiatiques. Qu’apporte l’étude de ces dynamiques médiatiques et culturelles à la réflexion sur le canon ? En sont-elles une pierre de touche, ou marquent-elles sa disparition dans la plasticité des univers imaginaires et médiatiques ?

Organisation

Hélène Baty-Delalande, Pierre-Louis Fort, Mathilde Labbé, Ivanne Rialland, avec Nicolas Thierry, Yuhan Zhang, et la Cellule Recherche du Cellam

Programme

20 mai

9h30-10h15 > Accueil - amphi B8

9h30 > Ouverture du congrès

9h45 > Mot du Président de la SELF XX-XXI, Guillaume Bridet

10h > Introduction par le comité d’organisation

10h30-12h > Littératures numériques

amphi B8

Présidence de séance : Nathalie Brillant Rannou

10h30 > Erika Fülöp , « Des œuvres perdues au canon. L’exposition ‘‘Jean-Pierre Balpe : l’écriture infinie’’ comme tentative de mise en œuvre »

, « Des œuvres perdues au canon. L’exposition ‘‘Jean-Pierre Balpe : l’écriture infinie’’ comme tentative de mise en œuvre » 11h > Servanne Monjour , « Twittérature, littéraTube, gittérature, autoblographie… Les littératures numériques ont-elles mauvais genre ? »

, « Twittérature, littéraTube, gittérature, autoblographie… Les littératures numériques ont-elles mauvais genre ? » 11h30 > Anaïs Guillet, « Canons, fanons et remédiatisations : la question du canon face aux écritures numériques et participatives »

10h30-12h > Canon et édition

amphi T

Présidence de séance : Dominique Vaugeois

10h30 > Fanny Cardin , « Une posture éditoriale singulière : la collection ‘‘L'Imaginaire’’ (Gallimard) et son rapport au canon littéraire »

, « Une posture éditoriale singulière : la collection ‘‘L'Imaginaire’’ (Gallimard) et son rapport au canon littéraire » 11h > Guillaume Bridet , « Le XXe siècle de Gallimard : histoire et valeur d’un canon pour les concours d’enseignement »

, « Le XXe siècle de Gallimard : histoire et valeur d’un canon pour les concours d’enseignement » 11h30 > Tanguy Habrand et Morgane Kieffer, « De l’amitié à la valeur littéraire : reconfigurations du canon dans les Cahiers de l’Herne »

14h-15h > Contre-canons

amphi B8

Présidence de séance : Nathalie Brillant Rannou

14h > Mathilde Labbé , « Contre-écrire le canon. Grandeurs usurpées et logiques de l’invisibilité dans l’histoire littéraire de Françoise d’Eaubonne »

, « Contre-écrire le canon. Grandeurs usurpées et logiques de l’invisibilité dans l’histoire littéraire de Françoise d’Eaubonne » 14h30 > Aude Bonord, « L’univers paysan, un contre-canon inattendu. Le cas de Joseph Delteil (des années 1920 aux années 1960) »

14h00-15h00 > Marges ?

amphi T

Présidence de séance : Alain Schaffner

14h > Roland Roudil , « Du canon à l’oubli : le cas de Romain Rolland »

, « Du canon à l’oubli : le cas de Romain Rolland » 14h30 > Stéphane Chaudier, « Chantons en canon : les dynamiques patrimoniales dans la chanson française, de Bruant à aujourd’hui »

Pause

15h30-16h30 > Canon et critique

amphi B8

Présidence de séance : Guillaume Bridet

15h30 > Maxime Bergès, « ‘‘Retenez son nom : il se placera parmi les meilleurs.’’ Sur quelques écarts de réception entre la critique et le canon »

« ‘‘Retenez son nom : il se placera parmi les meilleurs.’’ Sur quelques écarts de réception entre la critique et le canon » 16h > Zoé Perrier, « Critique universitaire et canon contemporain »

15h30-16h30 > Le canon, objet littéraire ?

amphi T

Présidence de séance : Anne-Yvonne Julien

15h30 > Iacopo Leoni, « Repenser le canon du XXe siècle à l’aune du modernisme : une catégorie problématique de l’histoire littéraire française »

« Repenser le canon du XXe siècle à l’aune du modernisme : une catégorie problématique de l’histoire littéraire française » 16h > Pauline Adeline, « Éric Chevillard dynamite le canon »

17h00-18h00 > Rencontre avec Hyam Yared, animée par Maxime Del Fiol - amphi B8

21 mai

9h-10h >- Rencontre avec Jean Rouaud animée par Hélène Baty-Delalande - amphi B8

10h15-11h15 > Instances de consécration

amphi B8

Présidence de séance : Aude Bonord

10h15 > Giovanni Salvagnini Zanazzo, « Déjouer le canon ? Barthes, Blanchot et la ‘‘Bibliothèque du Neutre’’ »

« Déjouer le canon ? Barthes, Blanchot et la ‘‘Bibliothèque du Neutre’’ » 10h45 > Béatrice Bloch, « Du modèle théologique au modèle connexionniste : un nouveau canon ? »

10h15-11h15 > Canon et réécritures

amphi T

Présidence de séance : Maxime Del Fiol

10h15 > Natalia Ferreri, « Un canon de traduction : la littérature d'expression française dans le système universitaire argentin actuel »

« Un canon de traduction : la littérature d'expression française dans le système universitaire argentin actuel » 10h45 > Bernard De Meyer, « Canonisation différenciée et réécritures postcoloniales : deux romans malgaches contemporains face à l'histoire »

Pause

11h45-12h45 > Canon décentré

amphi B8

Présidence de séance : Audrey Giboux

11h45 > Ivanne Rialland, « Être ou ne pas être un auteur de bande dessinée : Philippe Dupuy à la croisée des canons »

« Être ou ne pas être un auteur de bande dessinée : Philippe Dupuy à la croisée des canons » 12h15 > Lise Gauvin, « ‘‘Kafka et les autres’’ : de la littérature mineure à la littérature du Tout-monde. Retour sur une méprise et les diverses catégories institutionnelles servant à désigner les littératures francophones. »

11h45-12h45 > Canon scolaire et universitaire

amphi T

Présidence de séance : Anne-Yvonne Julien

11h45 > Jean-Baptiste Legavre , « Le processus contrarié de canonisation de Georges Simenon. La place ambigüe des universitaires »

, « Le processus contrarié de canonisation de Georges Simenon. La place ambigüe des universitaires » 12h15 > Dorian Barbieur, « La grande école à l’école des grands : canonisation précoce de la ‘‘génération 1880’’ à travers l'enseignement esthétique des ouvriers belges »

14h15-15h45 > Décentrer le canon scolaire

amphi B8

Présidence de séance : Ivanne Rialland

14h15 > Gaspard Turin, « Cerner le roman français du présent : sur quelques enjeux de l'enseignement hors-France »

« Cerner le roman français du présent : sur quelques enjeux de l'enseignement hors-France » 14h45 > Daniel Teixeira da Costa Araújo, « Humanités numériques et reconfiguration des littératures de langue française dans le contexte brésilien »

« Humanités numériques et reconfiguration des littératures de langue française dans le contexte brésilien » 15h15 > Maxime Del Fiol, « La marginalisation des écrivains francophones dans le canon scolaire et universitaire français : “mélancolie postcoloniale” et fabrique littéraire de l’identité nationale »

14h15-15h45 > Genres

amphi T

Présidence de séance : Charline Pluvinet

14h15 > Alain Schaffner , « ‘‘Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère’’ : la canonisation de la chronique aux XXe et XXIe siècles »

, « ‘‘Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère’’ : la canonisation de la chronique aux XXe et XXIe siècles » 14h45 > Laure Michel , « Ce que la poésie contemporaine fait au canon »

, « Ce que la poésie contemporaine fait au canon » 15h15 > Anne-Yvonne Julien, « Claude Simon, une approche biaisée du canon littéraire néo-romanesque »

Pause

16h-17h > Table ronde en hommage à Francine Dugast – amphi T – Cocktail

22 mai

9h30-10h30 > Canon et société

amphi B8

Présidence de séance : Pierre-Louis Fort

9h30 > AMarie Petitjea n, « Un canon pour combattre la maladie : comment s'inventent des œuvres de référence en médecine narrative »

n, « Un canon pour combattre la maladie : comment s'inventent des œuvres de référence en médecine narrative » 10h > Marina Hertrampf, « La littérature rom comme littérature canonique ? »

9h30-10h30 > Ce que les studies font au canon 1

amphi B7

Présidence de séance : Hélène Baty-Delalande

9h30 > Aurore Turbiau , « Sous le feu de dynamiques inégales et combinées : des canons et de la cause littéraire des femmes » (dans l'espace francophone à la fin du XX e siècle) »

, « Sous le feu de dynamiques inégales et combinées : des canons et de la cause littéraire des femmes » (dans l'espace francophone à la fin du XX siècle) » 10h > Isabelle Boisclair, « Esquiver le canon : écrire l’histoire littéraire des femmes autrement »

Pause

11h-12h > Canon et avant-garde 1

amphi B8

Présidence de séance : Laure Michel

11h > Pierre Taminiaux, « Les canons anti-canoniques de l’éros surréaliste »

« Les canons anti-canoniques de l’éros surréaliste » 11h30 > Nathalie Brillant-Rannou , « Pulvériser le(s) canon(s) et gribouiller la littérature : peut-on lire TXT aux enfants ? »

, « Pulvériser le(s) canon(s) et gribouiller la littérature : peut-on lire TXT aux enfants ? » 11h-12h > Ce que les studies font au canon 2

amphi B7

Présidence de séance : Simon Bréan

11h > Stéphane Nourisson , « De la patrimonialisation à la canonisation. Les récits homosexuels de Montmartre »

, « De la patrimonialisation à la canonisation. Les récits homosexuels de Montmartre » 11h30 > Jean-Christophe Corrado, « Pour un canon communautaire. L’invention d’un canon littéraire homosexuel au XXe siècle »

Déjeuner

13h30-15h > Littérature contemporaine

amphi B8

Présidence de séance : Gaëlle Debeaux

13h30 > Pierre-Louis Fort et Anissa Belhadjin , « Un ‘‘premier contemporain’’ ? Processus de canonisation au tournant des années 1980 »

et , « Un ‘‘premier contemporain’’ ? Processus de canonisation au tournant des années 1980 » 14h > Estelle Mouton-Rovira, « Le canon de la théorie : prismes formels et reconfiguration des corpus contemporains »

« Le canon de la théorie : prismes formels et reconfiguration des corpus contemporains » 14h30 > Frédéric Martin Achard, « Ironie, ludisme, indécidabilité : comment construire un ‘‘canon non canonique’’ universitaire après les avant-gardes (1980-2000) ? »

13h30-15h > Canon et avant-garde 2

amphi B7

Présidence de séance : Mathilde Labbé

13h30 > Emma Gazano , « Filliou et le canon : pourquoi donc s’accrocher un boulet à la cheville ? »

, « Filliou et le canon : pourquoi donc s’accrocher un boulet à la cheville ? » 14h > Angelos Triantafyllou , « Y aurait-il un ‘‘canon’’ surréaliste ? – Les recoupements d'une ligne fort sinueuse »

, « Y aurait-il un ‘‘canon’’ surréaliste ? – Les recoupements d'une ligne fort sinueuse » 14h30 > Alexandru Matei, « Toutes les époques sont dégueulasses. Historiciser le canon et re-situer un canon littéraire français en Europe de l’Est »

15h > Clôture du colloque - amphi B8

Contacts

helene.baty-delalande@univ-rennes2.fr

pierre-louis.fort@cyu.fr

mathilde.labbe@univ-nantes.fr

ivanne.rialland@uvsq.fr

marylene.mouiche@univ-rennes2.fr

Renseignements

Université Rennes 2

Campus Villejean

Place du recteur Henri Le Moal

+33 (0)2 99 14 10 00

Métro Villejean-Université