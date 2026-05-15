Announcement

Journée d’études-atelier (en vue de la publication d’un abécédaire du théâtre d’enfance et de jeunesse), le lundi 19 octobre 2026 (10h-18h) à l’Université Rennes 2.

Programme associant Avignon Université, Université Rennes 2, Université Sorbonne Nouvelle

Argumentaire

Le théâtre d’enfance et de jeunesse, que ce soit dans ses (multiples) désignations, ses processus de création, ses modalités de réception et ses dispositifs de médiation, soulève un certain nombre de questions, voire de débats, impliquant des points de vue historiquement, géographiquement, socialement, idéologiquement et professionnellement situés. Cette journée d’études entend, en vue de la publication d’un abécédaire, interroger à nouveaux frais le théâtre d’enfance et de jeunesse au prisme de l’agentivité (Pascale Garnier, 2015) et de la co-auctorialité des jeunes, tout à la fois dans la création et la réception de ce théâtre, ainsi que dans ses traces (à savoir ce qu’il reste ou ce qu’il manque de la « voix » des jeunes au sein des archives forgeant une mémoire de ce théâtre : improvisations dans des ateliers, dessins et écrits en amont ou aval du spectacle ou de la restitution, souvenirs de spectacle, réactions collectées…).

La conception extensive et dynamique des « auctorialités théâtrales » (Benoît Barut, Catherine Brun, Élisabeth Le Corre, 2025) adoptée dans cette journée d’études sur le théâtre d’enfance et de jeunesse, entendu au sens large de spectacle vivant (danse, cirque, marionnette…), s’ancre dans le constat d’un essor, au sein des productions contemporaines, d’esthétiques dites « relationnelles » (Nicolas Bourriaud, 1998), constitutives d’un « tournant social » de l’art (Claire Bishop, 2006), mettant l’accent sur des spectateurs acteurs dans tous les sens du terme et sur une « utilité sociale » du théâtre – laquelle fait aussi partie des critères de subventionnement (Marjorie Glas, 2023). La question éthique et politique de faire entendre celles et ceux qu’on n’entend pas au nom de « l’égalité des intelligences » (Jacques Rancière, 1987) se pose avec d’autant plus d’acuité dans le cas de catégories dites « mineures », comme les enfants et adolescent·es. La relecture du théâtre d’enfance et de jeunesse que nous proposons entend ainsi prendre acte des récents débats autour de la « misopédie » (Cécile Kovacshazy, 2025), de l’ « infantisme » (Laelia Benoît, 2023) ou encore de l’« adultisme » (John Wall, 2025), dénonçant les multiples formes de violence et de domination des adultes sur les enfants et les risques d’effacement de l’agentivité des jeunes qu’elles occasionnent. Or les représentations, les discours et les archives produits sur le théâtre d’enfance et de jeunesse sont principalement le fait d’adultes qui s’expriment au sujet de, voire au nom des enfants… Quelles sélections sont opérées dans les processus de création et de réception, les discours, les représentations et les archives, et selon quels critères ? Dans quelle mesure ces sélections font-elles disparaître ou apparaître la « voix » des jeunes ? Que reste-t-il des interactions avec les jeunes ? En quoi la dimension collective est-elle minorée ou au contraire valorisée dans les traces des projets artistiques et leurs mises en récit ?

Cette journée d’études, étape de travail préparatoire à la réalisation d’un abécédaire sur « la voix des jeunes dans les spectacles vivants et leurs archives (XXe-XXIe) », se centrera sur le théâtre d’enfance et de jeunesse français et francophone, en englobant ses circulations transnationales. Outre le clin d’œil aux livres de l’enfance, le choix de la forme abécédaire, par sa plasticité, ses contraintes (l’ordre alphabétique) et par sa fragmentation, permet de questionner les narratifs univoques et les hiérarchies axiologiques dans les discours sur le théâtre d’enfance et de jeunesse. Il sera proposé à cet égard, pour chaque entrée, à la fois un questionnement théorique et un ou plusieurs exemples empruntés au présent ou à l’histoire du théâtre d’enfance et de jeunesse. À la pluralisation du sens occasionnée par l’abécédaire – « le sens ira vers sa multiplication, sa dispersion » – (Roland Barthes, 1975) –, nous souhaitons ajouter la polyphonie, non seulement à l’échelle de l’abécédaire, résolument collectif, mais aussi au sein même de chaque entrée (à rédiger à deux et plus), sans araser les différences de points de vue, ni taire les éventuelles dissonances, et en favorisant, sur un même sujet, le croisement des regards de praticien·nes du spectacle vivant, d’universitaires, d’archivistes, d’enseignant·es du premier et du second degré, de chargé·es de relations avec les jeunes publics… Enfin, la déhiérarchisation à laquelle invite l’abécédaire sera l’occasion de faire se côtoyer dans les notices des notions « abstraites » et des « détails » et objets concrets, mais aussi de mêler des entrées « sérieuses » ou attendues et des entrées plus ludiques ou plus décalées, de manière à problématiser sous des angles différents la question des « voix » des jeunes et des traces de ces voix dans le théâtre d’enfance et de jeunesse.

Liste des entrées envisagées :

A : Animation (socioculturel) ; Atelier ; Adultisme (autorité, âgisme, infantisme) ; Adolescent ; Adaptation (d’œuvres littéraires, de contes, etc.)

B : Bébés (ou très jeune public, éveil, horaires/durée)

C : Carnet spectateur (dossier pédagogique, dessin, Charte du spectateur, médiation) ; Censure ; Culture (enfantine)/contre-culture

D : Divertissement (plaisir)

E : École (public captif, relations école/théâtre) ; Enfant personnage (animal) ; Education (pédagogique) ; Émancipation

F : Festival (Avignon, Marmaille à Rennes…)

G : Ghettoïsation (invisibilité/ visibilité, décloisonnement)

H : Hors les murs (espaces non dédiés, accessibilité, publics empêchés, éloignés) ; Hauteur (à hauteur d’enfant).

I : Inclusivité ; Imaginaire versus réalité

J : Jeu dramatique ; Jeunes publics

L : Livre (édition, matérialité du livre)

M : Marionnette (Guignol), Médiation (dossier pédagogique)

N : No kids !

O : OSNI / objet scénique non identifié (hybridation)

P : Participation (co-auctorialité, dessin, interactivité) ; Prix (légitimation ou non ?) ; Professionnel/amateur ; Premières fois (théâtre des)

R : Rôle (distribution – doublure, triplure -, jouer l’enfant)

S : Silence (chut)! ; Sens (sensations, sensorialité); Subventions (modèles économiques)

T : Tout public (famille, intergénérationnel) ; Théâtre universitaire

V : Visuel/ Voir (affiche, dessin, photographie, nouvelles technologies)

X : X (sexualité, transgression)

Modalités de contribution

Pour cette journée d’études-atelier du lundi 19 octobre 2026, Il est à prévoir une durée de 10 minutes par intervention (avec un travail en atelier par groupe de 2 à 4 par entrée de l’abécédaire).

Les propositions (à raison d’une dizaine de lignes par entrée et d’une présentation bio-bibliographique de cinq lignes de chaque contributeur·ice) sont à envoyer avant le 15 juin 2026 aux adresses suivantes :

charly.guibaud@univ-avignon.fr

virginie.messina@univ-rennes2.fr

marie.sorel@sorbonne-nouvelle.fr

florence.baillet@sorbonne-nouvelle.fr

Organisation

Cette Journée d’études est organisée par Charly André Guibaud (Université d’Avignon), Virginie Messina (Université Rennes 2), Marie Sorel (Université Sorbonne Nouvelle) et Florence Baillet (Université Sorbonne Nouvelle) dans le cadre du Programme « Spectacle vivant : Patrimoine commun et nouvelles auctorialités », coordonné par Marion Denizot (Université Rennes 2), au sein du Projet AMI SHS HERMES (Heritage in the Making : Emerging Strategies) piloté par l’Université Sorbonne Nouvelle.

Bibliographie sélective

BARTHES Roland, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, Ecrivains de toujours, 1975.

BARUT Benoît, BRUN Catherine, LE CORRE Élisabeth (dir.), Auctorialités théâtrales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Le spectaculaire – Arts de la scène », 2025.

BENOIT Laelia, Infantisme, Paris, Seuil, « Libelle », 2023.

BISHOP Claire, « The Social Turn: Collaborations and its Discontents », Artforum, vol. 44, n°6, February, 2006.

BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Paris, Presses du réel, 1998.

GARNIER Pascale, « L’agency des enfants. Projet scientifique et politique des ‘childhood studies’ », Éducation et Sociétés, 2015/2, n° 36, p. 159-173.

KOVACSHAZY Cécile (dir.), Misopédie : la domination adulte dans les discours contemporains, Méréville, Le Hêtre Myriadis, 2025.

GLAS Marjorie, Quand l’art chasse le populaire, Socio-histoire du théâtre public en France depuis 1945, Marseille, Éd. Agone, coll. « L’Ordre des choses », 2023.

MARTINEZ THOMAS Monique, Le théâtre appliqué : enjeux épistémologiques et études de cas, Carnières, Lansman, 2017.

RANCIÈRE Jacques, Le Maître ignorant, Paris, Fayard, 1987.

WALL John, « Theorizing Adultism: From Adult Domination to Normative Disempowerment », Childhood : A Journal of Global Child Research, 2025, p. 1-17.