Announcement

Présentation

À travers sa collection scientifique « COMMUNICOMÉTRIE – Science de la mesure et de la gouvernance du sens », le Laboratoire de Psychologie des Communications (LaPsyCom), structure de recherche (asbl) évoluant au sein de l’Université des Sciences de l’Information et de la Communication, lance un appel à contributions pour la publication de Mélanges destinés à honorer la mémoire de deux éminents professeurs ayant profondément marqué l’histoire des sciences de l’information et de la communication en République démocratique du Congo, et dont les trajectoires académiques présentent plusieurs convergences remarquables : le professeur Denis NZONKATU Batubediko et le professeur Jean-Pierre MANUANA Nseka.

Toutes les personnes désireuses de rendre hommage à ces deux figures académiques sont invitées à contribuer à cet ouvrage collectif à travers des articles scientifiques, des témoignages, des comptes rendus critiques, des synthèses ou résumés de leurs travaux scientifiques de référence, des analyses de leurs apports aux sciences de l’information et de la communication ou des réflexions sur l’évolution des sciences documentaires et de la bibliologie en Afrique.

Modalités de contribution

Les personnes intéressées sont priées de manifester leur intérêt au plus tard le 30 mai 2026 afin d’être intégrées au groupe WhatsApp créé à cet effet :

· +243 998 969 899

· +243 823 305 454.

Les versions des articles, comptes rendus, témoignages et résumés des travaux scientifiques sont attendues au plus tard le 30 juin 2026 et devront parvenir au Comité de lecture aux adresses ci-après :

communicometrie@gmail.com

kinghfarelguillaume@gmail.com

contact@lapsycom-communicometrie.org

Publication

L'événement consiste à ressambler des contributions significatives sur les Sciences documentaires, bibliologie et gouvernance du savoir en Afrique afin d'honnorer la mémoire de deux éminents professeurs qui ont contribué à la consolidation des sciences de l'information et de la communication en République Démocratique du Congo aussi bien en Afrique Centrale.

L'ouvrage collectif ainsi constitué sera publié dans la Collection scientifique "Communicométrie-Science de la mesure et de la gouvernance du sens" dans une des Editions européennes connues au plus tard décembre 2026.

Le vernissage se fera à Kinshasa (RDC) en Avril 2027.

Comité scientifique

À venir