Announcement

Programme

14h-16h30 Colloque - Genève, laboratoire de l’innovation pédagogique

Genève a toujours joué un rôle important dans l’élaboration et la diffusion de modèles pédagogiques au-delà de la Suisse. À partir des années 1960 ce sont les liens entre pédagogie, émancipation et développement qui sont notamment conceptualisés. Ce colloque propose une analyse historique et critique de ces approches émancipatrices, fondée sur des enquêtes archivistiques et sur des retours d’expériences menées sur le terrain.

Modération : Damiano Matasci (Université de Genève)

Intervenant·e·s

Nicolas Hafner (Graduate Institute), (Re)Politicise Development : The Geneva Africa Institute, Development Studies and Third World Solidarity

Mélanie Toulhoat (Université Nouvelle de Lisbonne-Université de Genève), Paulo Freire et l’Institut d’action culturelle : alphabétisation, circulations et réinventions depuis Genève (1971-1980)

(Université Nouvelle de Lisbonne-Université de Genève), Paulo Freire et l’Institut d’action culturelle : alphabétisation, circulations et réinventions depuis Genève (1971-1980) Bernard Schneuwly (Université de Genève) et Edivanda Mugrabi (Graines de Paix), La «pédagogie du texte» : histoire d’une approche pédagogique dans les pays du Sud (1990-2020)

(Université de Genève) et Edivanda Mugrabi (Graines de Paix), La «pédagogie du texte» : histoire d’une approche pédagogique dans les pays du Sud (1990-2020) Rufine Sama (Enfants du Monde), De la théorie à la pratique : les programmes d’éducation d’Enfants du monde en Afrique et en Amérique latine

17h30-18h45 Table ronde – Quelles pédagogies améliorent les chances des plus marginalisé.es en Suisse et ailleurs ?

Face aux inégalités socio-économiques persistantes, quelles approches pédagogiques permettent concrètement de favoriser la réussite scolaire, l’employabilité et l’amélioration durable des conditions de vie ? À partir d’expériences menées en Suisse et au Tchad, la discussion croisera de manière critique recherche académique et pratiques de terrain pour analyser les pédagogies qui soutiennent la progression des élèves, les conditions nécessaires à leur durabilité ainsi que le rôle de la coopération internationale et des acteurs associatifs, institutionnels et philanthropiques dans le renforcement des systèmes éducatifs.

L’apéritif offrira un temps d’échange privilégié avec les intervenant·es, les équipes organisatrices et les partenaires académiques.

Modération : Myriam Gallio (Enfants du monde)

Mots introductifs : Alfonso Gomez – Maire de Genève

Intervenant·e·s

Damiano Matasci – Historien de l’éducation, Université de Genève

– Historien de l’éducation, Université de Genève Rufine Sama – Directrice pédagogique, Enfants du Monde

– Directrice pédagogique, Enfants du Monde Eliane Matti - Proenca , Partnerships Advisor, Jacobs Foundation

- , Partnerships Advisor, Jacobs Foundation Béatrice Malebranche , Chargée de projet, Bureau international de l’éducation, UNESCO.

, Chargée de projet, Bureau international de l’éducation, UNESCO. Albana Krasniqi Malaj, Directrice Université des cultures de Genève (UPA) et membre du collectif genevois pour la formation de base des adultes (C9FBA)

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