Study daysHistory
Published on Thursday, May 21, 2026
Abstract
Enfants du Monde et l’Université de Genève (Projet FND DEGESUD–Décentrer les sciences de l’enfance) proposent une journée de réflexion sur l’histoire et l’actualité de la coopération internationale, de la pédagogie et de l’aide au développement. Un rendez-vous pour les acteurs et actrices de l’éducation, du secteur social, de la coopération et de la philanthropie, pour penser le passé et le futur d’un monde en profonde reconfiguration.
Announcement
Programme
14h-16h30 Colloque - Genève, laboratoire de l’innovation pédagogique
Genève a toujours joué un rôle important dans l’élaboration et la diffusion de modèles pédagogiques au-delà de la Suisse. À partir des années 1960 ce sont les liens entre pédagogie, émancipation et développement qui sont notamment conceptualisés. Ce colloque propose une analyse historique et critique de ces approches émancipatrices, fondée sur des enquêtes archivistiques et sur des retours d’expériences menées sur le terrain.
Modération : Damiano Matasci (Université de Genève)
Intervenant·e·s
- Nicolas Hafner (Graduate Institute), (Re)Politicise Development : The Geneva Africa Institute, Development Studies and Third World Solidarity
- Mélanie Toulhoat (Université Nouvelle de Lisbonne-Université de Genève), Paulo Freire et l’Institut d’action culturelle : alphabétisation, circulations et réinventions depuis Genève (1971-1980)
- Bernard Schneuwly (Université de Genève) et Edivanda Mugrabi (Graines de Paix), La «pédagogie du texte» : histoire d’une approche pédagogique dans les pays du Sud (1990-2020)
- Rufine Sama (Enfants du Monde), De la théorie à la pratique : les programmes d’éducation d’Enfants du monde en Afrique et en Amérique latine
17h30-18h45 Table ronde – Quelles pédagogies améliorent les chances des plus marginalisé.es en Suisse et ailleurs ?
Face aux inégalités socio-économiques persistantes, quelles approches pédagogiques permettent concrètement de favoriser la réussite scolaire, l’employabilité et l’amélioration durable des conditions de vie ? À partir d’expériences menées en Suisse et au Tchad, la discussion croisera de manière critique recherche académique et pratiques de terrain pour analyser les pédagogies qui soutiennent la progression des élèves, les conditions nécessaires à leur durabilité ainsi que le rôle de la coopération internationale et des acteurs associatifs, institutionnels et philanthropiques dans le renforcement des systèmes éducatifs.
L’apéritif offrira un temps d’échange privilégié avec les intervenant·es, les équipes organisatrices et les partenaires académiques.
Modération : Myriam Gallio (Enfants du monde)
Mots introductifs : Alfonso Gomez – Maire de Genève
Intervenant·e·s
- Damiano Matasci – Historien de l’éducation, Université de Genève
- Rufine Sama – Directrice pédagogique, Enfants du Monde
- Eliane Matti-Proenca, Partnerships Advisor, Jacobs Foundation
- Béatrice Malebranche, Chargée de projet, Bureau international de l’éducation, UNESCO.
- Albana Krasniqi Malaj, Directrice Université des cultures de Genève (UPA) et membre du collectif genevois pour la formation de base des adultes (C9FBA)
Informations utiles
- En présentiel et sur Zoom. Il est possible de s’inscrire indépendamment au colloque et à la table ronde. Le lien Zoom sera fourni après inscription.
- Places limitées : inscription jusqu’au 27 mai 2026 à l’adresse https ://edm.ch/fr/inscription-4-juin-evenement-unige/
- Lieu : Université de Genève-Uni Mail ; salle MR160 rez-de-chaussée ; Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève
Subjects
- History (Main category)
- Mind and language > Education > History of education
- Zones and regions > Africa
- Zones and regions > America > Latin America
- Zones and regions > Europe
- Periods > Modern > Twentieth century > 1945-1989
- Zones and regions > Europe > Switzerland
Places
- Uni Mail, salle MR160 rez-de-chaussée
Geneva, Switzerland
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Thursday, June 04, 2026
Attached files
Keywords
- pédagogie, coopéeration internationale, éducation, émancipation
Contact(s)
- Damiano Matasci
courriel : damiano [dot] matasci [at] unige [dot] ch
Information source
- Damiano Matasci
courriel : damiano [dot] matasci [at] unige [dot] ch
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Quelle éducation pour changer le monde ? Regards historiques et contemporains », Study days, Calenda, Published on Thursday, May 21, 2026, https://doi.org/10.58079/1693i