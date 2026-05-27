Conference, symposiumMiddle Ages
Published on Wednesday, May 27, 2026
Abstract
Entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne, les récits médiévaux ne disparaissent pas avec l’avènement de l’imprimé : ils se transforment, circulent et se réinventent à travers de nouvelles formes éditoriales et de nouveaux horizons de lecture. Le colloque se propose d’explorer les continuités, adaptations et métamorphoses qui ont accompagné le passage des narrations sur le Moyen Âge du manuscrit à l’imprimé, en interrogeant les stratégies de remédiation, les mutations matérielles et les acteurs du livre qui ont contribué à remodeler les héritages médiévaux dans la culture imprimée de la première modernité.
Announcement
Programme
Mercredi 17 Juin 2026
19h00 Apéritif de bienvenue
Jeudi 18 Juin 2026
09h30 Mots d’accueil et introduction
10h00 – 12h00 SESSION 1 : La fabrique du nouveau livre : héritages et innovations
Présidence : Estelle Doudet (Université de Lausanne)
- Richard Trachsler (Universität Zürich) : La Coupe et les lèvres. À la recherche des modèles manuscrits de quelques romans imprimés
- Stéphanie Rambaud (Bibliothèque nationale de France) : « A pourtraire & tailler plusieurs histoires pour la decoration dudit livre ». La constitution du matériel d’illustration chez Jean I Trepperel autour de 1500
- Adrian Armstrong (Queen Mary University of London) : Paratexte, forme et brouillage diégétique dans « L’Abuzé en court » de Colard Mansion
Discussion
12h00 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 16h00 SESSION 2 : La tradition chevaleresque à l’épreuve de l’imprimé
Présidence : Sergio Cappello (Università di Udine)
- Francesco Montorsi (Université Lumière Lyon 2) : L’armorial de la Table Ronde dans les imprimés
- Richard Cooper (University of Oxford) : Les chroniques illustrées de Savoie et de Lorraine par Symphorien Champier et la tradition chevaleresque
- Helwi Blom (Radboud Universiteit Nijmegen) : Perpétuation et actualisation de la figure du chevalier dans la Bibliothèque bleue : le cas de Robert le diable (XVIIe-XVIIIe siècles)
Discussion
16h00 – 16h30 Pause
16h30 – 18h30 SESSION 3 : Transitions éditoriales et génériques
Présidence : Richard Cooper (University of Oxford)
- Sergio Cappello (Università di Udine) : Récits médiévaux et reconfiguration du domaine romanesque à l’âge de l’imprimé
- Caroline Cazanave (Université Marie-et-Louis-Pasteur) : La prose de Huon de Bordeaux à l’épreuve de l’imprimé : inventivité éditoriale et survivance d’un texte privé de ses manuscrits
- Francis Gingras (Université de Montréal) : Raconter l’histoire sainte : persistances médiévales à l’âge de l’imprimerie et des réformes
Discussion
19h15 Dîner
Vendredi 19 Juin
09h15 Accueil des participants
09h30 – 11h30 SESSION 4 : Survivances médiévales et formes nouvelles
Présidence : Adrian Armstrong (Queen Mary University of London)
- Renaud Adam (Université de Liège) : Survivances médiévales à Bruxelles au cours de la première Modernité (XVIe-XVIIe siècle)
- Pascale Mounier (Université Grenobles Alpes) : ‘Le dard de Jalousie’. Enquête sur la renaissance d’une nouvelle grivoise
- Olivier Delsaux (Université catholique de Louvain) : Les deux éditions des « Œuvres » de François de Villon par Galliot du Pré : un partage des eaux ?
Discussion
12h00 – 14h00 Déjeuner
14h00 – 16h00 SESSION 5 : Traductions, transmédiations et mémoires historiques
Présidence : Francis Gingras (Université de Montréal)
- Johannes Junge Ruhland (University of Notre Dame) : La Bible historiale (1291-97) : une traduction biblique deux siècles et demi plus tard
- Deborah McGrady (University of Virginia) : De la victime historique à une héroïne de fiction : la réinvention de Jeanne d’Arc par l’imprimé
- Alessandro Turbil (Universität Zürich) : Circulation et survie des récits français d’armes et d’amours dans l’espace transrhénan (XVe-XVIIe siècles) : l’imprimé au prisme de la modélisation écologique
Discussion
16h00 – 16h30 Pause
16h30 – 17h00 Remarques de clôture
19h15 Dîner
Argumentaire
Entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne, les récits médiévaux ne disparaissent pas avec l’avènement d’une ‘longue Renaissance’ en Europe : ils se transforment, circulent et se réinventent à travers de nouveaux supports, de nouvelles formes éditoriales et de nouveaux horizons de lecture. Loin d’opposer de manière schématique culture manuscrite et culture imprimée selon le modèle d’une rupture nette entre Moyen Âge et modernité, le colloque Sui Generis propose d’explorer les continuités, les adaptations et les métamorphoses qui ont permis aux récits médiévaux de poursuivre leur propre trajectoire dans l’espace du livre imprimé prémoderne.
Réunissant des spécialistes d’histoire du livre, de littérature médiévale et de première modernité, le colloque s’intéresse aux multiples stratégies de remédiation mises en œuvre lors du passage des récits médiévaux du manuscrit à l’imprimé : reconfigurations paratextuelles, réécritures, translations narratologiques, transformations génériques, dispositifs iconographiques, compilations ou encore adaptations commerciales destinées à de nouveaux lectorats. Les communications examineront notamment la manière dont imprimeurs, libraires, éditeurs et traducteurs ont contribué à remodeler les héritages médiévaux tout en participant à la construction des imaginaires culturels de la première modernité.
Les différentes sessions aborderont des thématiques telles que la constitution du matériel d’illustration dans les ateliers typographiques, les relations entre modèles manuscrits et romans imprimés, la survivance des traditions chevaleresques dans l’imprimé européen, les mutations du récit romanesque à l’âge de l’imprimerie, les persistances médiévales dans les textes religieux et historiographiques, ainsi que les phénomènes de traduction, de transmédiation et de médiévalisme précoce. Une attention particulière sera également portée aux réseaux du commerce du livre et aux « mains invisibles » — éditeurs, correcteurs, adaptateurs ou compilateurs, sans compter celles et ceux impliqués dans des éditions aujourd’hui perdues — qui ont façonné la transmission des récits médiévaux à travers plusieurs générations de culture imprimée.
À travers cette réflexion sur les transitions médiatiques du passé, le colloque propose enfin un dialogue avec les enjeux contemporains liés à la circulation des savoirs, à la diffusion des textes et aux nouvelles formes de médiation algorithmique et d’archivage à long terme. Comprendre comment les sociétés de la première modernité ont négocié le passage d’un médium à un autre permet ainsi de mieux interroger les mécanismes actuels de transmission, de survivance et de transformation de la mémoire culturelle.
Informations pratiques
Pour une participation à distance, veuillez contacter : alessandro.turbil@uzh.ch
Participants
- Renaud Adam (Université de Liège)
- Adrian Armstrong (Queen Mary University of London)
- Helwi Blom (Radboud Universiteit Nijmegen)
- Sergio Cappello (Università di Udine)
- Caroline Cazanave (Université Marie-et-Louis-Pasteur)
- Richard Cooper (University of Oxford)
- Olivier Delsaux (Université catholique de Louvain)
- Francis Gingras (Université de Montréal)
- Johannes Junge Ruhland (University of Notre Dame)
- Deborah McGrady (University of Virginia)
- Francesco Montorsi (Université Lumière Lyon 2)
- Pascal Mounier (Université Grenobles Alpes)
- Stéphanie Rambaud (Bibliothèque nationale de France)
- Richard Trachsler (Universität Zürich)
- Alessandro Turbil (Universität Zürich)
Subjects
- Middle Ages (Main category)
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Periods > Early modern
- Zones and regions > Europe > France
- Mind and language > Representation
- Mind and language > Epistemology and methodology > Digital humanities
Places
- University of Zurich, Salle KO2-F-152 - Karl-Schmid-Strasse 4 / Raum KO2-F-152
Zurich, Switzerland
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Thursday, June 18, 2026
- Friday, June 19, 2026
Attached files
Keywords
- medieval studies, early modern studies, book history, literature, cultural studies
Contact(s)
- Alessandro Turbil
courriel : alessandro [dot] turbil [at] uzh [dot] ch
Information source
- Alessandro Turbil
courriel : alessandro [dot] turbil [at] uzh [dot] ch
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Sui Generis : métamorphoses des récits médiévaux du manuscrit à l’imprimé », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, May 27, 2026, https://doi.org/10.58079/16a4u