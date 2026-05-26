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Presentación

En ocasión del centenario del ciclo de la novela regionalista o de la tierra (1920-1930), nos parece interesante acercarnos a la ecoliteratura y la escritura del antropoceno cuestionando las distintas representaciones de la naturaleza que se han dado desde el siglo de Oro en las Artes hispánicas y señalando algunas tendencias pre-ecológicas. Desiertos, salinas, selvas, bosques, mares, ríos, volcanes, montañas, altiplanos y praderas, en sus representaciones literarias o pictóricas revelan tanto un interés por lo telúrico y lo rural como una preocupación apremiante por su posible destrucción. Las amenazas a romper el ecosistema local (tanto en España como en América) han sido siempre retratadas y conviene interrogarse en las primicias de la conciencia ecologista a través de las artes.

La Antigüedad clásica ya había definido cierta representación de la Naturaleza (cf Curtius) como un locus amoenus, un lugar apacible y perfecto. Tal ideal, lo retomó el Renacimiento amoldándolo a las preocupaciones de los pensadores del momento y a las innovaciones técnicas del siglo XVI (cf Panofsky, Garin), lo que confiere una notable plasticidad a la Naturaleza intelectualmente reconstruida (geometría, uso de la perspectiva). En España, Garcilaso fue quien abrió las letras castellanas a los modelos italianos, introduciendo un nuevo lenguaje poético, que da a la Naturaleza un protagonismo hasta entonces inédito. Como muchos artistas, su inspiración neoplatónica elabora una armonía estética nueva que conecta el microcosmos y el macrocosmos, sin que el canto del dolor de la voz poética, de raigambre petrarquista y cancioneril, amenace ni altere el orden natural. Al mismo tiempo ya se sugiere que el hombre tiene una historia personal que lo hace distinto en medio de la Naturaleza cíclica. ¿Serán los límites que anuncian otra postura frente a la Naturaleza : de la contemplación órfica a la curiosidad prometeica ? (le voile d’Isis, Hadot). Finalmente, el sentido de la Naturaleza revela una trayectoria que refleja la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, convirtiéndose a lo largo de los siglos modernos en el dueño y poseedor del mundo (Descartes).

Más tarde, a principios del siglo XX, en Latinoamérica, el ciclo de la novela de la selva (por ejemplo, La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos, y luego, Los pasos perdidos (1953) de Alejo Carpentier o La casa verde (1966) de Mario Vargas Llosa, etc.), le concede protagonismo absoluto a la naturaleza tropical, señalando la importancia de su preservación.

La Naturaleza, a su vez árida e infértil también es protagonista de El Llano en llamas (1953) y de las fotografías de Juan Rulfo por ejemplo. Las sequías e inundaciones afectan directamente a los personajes marginales del mundo rural de su obra y demuestran que las catástrofes ecológicas tienen consecuencias sociales irremediables.

En la poesía latinoamericana, no está ausente el motivo temático de la Naturaleza, cobrando a veces un cariz ecológico. Si bien en la poesía épica colonial se introduce el elemento natural como adorno exótico (La Araucana, Alonso de Ercilla), en el romanticismo se cantan los grandes espacios para rivalizar con Europa y afirmar una especificidad cultural y geográfica (por ejemplo, la « agricultura de la zona tórrida » en la poesía de Andrés Bello o la pampa en Martín Fierro de José Hernández). No olvidemos las abundantes referencias a las plantas en la poesía de Alfonsina Storni–cuyo discurso lírico, a veces, se vuelve preanimalista, como en el poema « El león »– en las primeras décadas del siglo XX, el canto a la cordillera en Mistral y Zurita, los océanos en los poemas de Neruda y otra vez de Zurita.

En la música de América latina, se cantan asimismo los territorios y su vegetación : citemos las canciones tradicionales « Alma llanera » y « Guantanamera », así como composiciones de la chilena Violeta Parra que introduce el elemento natural para transmitir su mensaje acusador.

Ejes temáticos

Las propuestas podrán inscribirse, entre otros, en los siguientes ejes temáticos :

El locus amoenus y las representaciones pre-ecológicas de la Naturaleza en el Siglo de Oro y el Renacimiento hispánico

La novela de la tierra y de la selva : naturaleza, territorio y preservación en la narrativa latinoamericana del siglo XX

Catástrofes ecológicas y mundo rural : sequías, inundaciones y sus consecuencias sociales en la literatura

Naturaleza y poesía hispanoamericana : del adorno exótico al compromiso ecológico

Territorio, música y canto popular en las artes hispánicas

De la contemplación a la posesión : trayectorias filosóficas del hombre frente a la Naturaleza

Ecología y destrucción ambiental : espacio geográfico (Glotfelty), materialidad medioambiental (Buell) y contexto ecológico (Binns)

Ecofeminismos y perspectivas de género en la ecoliteratura

Ontologías territoriales y giro rural

Memoria cultural, espacial y territorial

Violencia ambiental, violencia política y violencia social

Comunidades indígenas y afrodescendientes : voces y territorios

Disidencias, subversiones y epistemologías alternativas

Animalidad y relaciones interespecies : perspectivas posthumanistas y preanimalistas

Modalidades de proposiciones de ponencias

Fecha límite de solicitud : 01 de julio de 2026

Virginia Capote : virginiacd@ugr.es

Lise Demeyer : lise.demeyer@univ-littoral.fr

Benoît Santini : benoit.santini@univ-littoral.fr

Florence Toucheron : florence.toucheron@univ-littoral.fr

Coorganización

Lise Demeyer, Benoît Santini, Florence Toucheron (HLLI - UR4030), Virginia Capote Díaz (Universidad de Granada) Formato híbrido (Boulogne-sur-Mer/en línea)

Bibliografía orientativa

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