Announcement

Présentation

La journée se tiendra le jeudi 28 mai 2026, à partir de 9h30, au Centre d’Études Catalanes de Sorbonne Université, 39 rue du Bourg-Tibourg, 75004 Paris. Cette journée proposera une réflexion collective sur l’histoire des communismes en Espagne au XXe siècle, en interrogeant les formes d’engagement, les trajectoires militantes, les pratiques sociales et les expériences subjectives de leurs acteurs et actrices. Elle abordera ces questions à partir d’un jeu d’échelles allant des ancrages locaux de la militance aux circulations transnationales, en passant par les cadres nationaux de structuration partisane, de conflictualité politique et de production des cultures communistes. Les interventions permettront ainsi d’examiner les modalités concrètes de l’action militante, les sociabilités politiques, les rapports de genre et les expériences de l’intime, ainsi que les processus de subjectivation, de dissidence et de recomposition mémorielle au sein des différents espaces du communisme espagnol.

La journée bénéficiera également des interventions magistrales de Mercedes Yusta Rodrigo et David Ginard i Ferón. Elle se clôturera par la présentation, par David Ginard i Ferón, de son ouvrage Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948), dans la bibliothèque du Centre d’Études Catalanes.

La participation est à confirmer auprès du secrétariat avant le 27 mai : lettres-etudescatalanes-secretariat@sorbonne-universite.fr

Programme du 28 mai 2026

9h30 - Accueil institutionnel et présentation de la journée par les organisateurs - Pablo Gil Valero et Diego de la Calle y Díaz.

9h45 - Intervention inaugurale - David Ginard i Ferón (Universitat de les Illes Balears) : « La historiografía sobre el comunismo en España. Orígenes, desarrollo y perspectivas ».

10h45 - Table 1 : De l’expérience locale au phénomène transnational : échelles du communisme espagnol

Tristan Kas (Paris 1) - Les communistes madrilènes et les saisies de propriétés au début de la guerre civile (1936).

(Paris 1) - Les communistes madrilènes et les saisies de propriétés au début de la guerre civile (1936). Étienne Kogan (Université de Bourgogne) - Acteurs et formes de militantisme au prisme de la tentative de résurrection du PCE dans la province de Cadix (1944-1945).

(Université de Bourgogne) - Acteurs et formes de militantisme au prisme de la tentative de résurrection du PCE dans la province de Cadix (1944-1945). Mauro Milano (Università Roma Tre) - « La eterna juventud de la revolución ». El 80 cumpleaños de Dolores Ibárruri (diciembre 1975) : militancia y mitos en los comunismos de España y sus conexiones globales.

12h15 - Déjeuner

13h30 - Mercedes Yusta Rodrigo (Paris 8) : « Las conexiones transnacionales de las comunistas españolas (1933-1950) : una historia en construcción ».

14h15 - Table 2 : Expériences de l’intime et sociabilités dans le monde communiste

Laura Cruz Chamizo (UPV/EHU) - La moral al desnudo : militancia, moral y sexualidad en el PCE (1975-1982).

(UPV/EHU) - La moral al desnudo : militancia, moral y sexualidad en el PCE (1975-1982). Daniel Sierra (Universidad de Oviedo) - Las fiestas del PCE como espacios de sociabilidad transnacional : internacionalismo, militancia y cultura política.

16h00 - Table 3 : Trajectoires, expériences et subjectivations de la militance du PCE-PSUC

Irene Quintana (Universitat de Girona) - La militància comunista en l’obra sobre l’exili de Teresa Pàmies.

(Universitat de Girona) - La militància comunista en l’obra sobre l’exili de Teresa Pàmies. Xavier Ortega Martín (Paris 8) - Manuel Sacristán : marxismo, comunismo y política tras el PCE-PSUC.

(Paris 8) - Manuel Sacristán : marxismo, comunismo y política tras el PCE-PSUC. Pablo Gil Valero (Professeur agrégé dans le secondaire) – 1964 : Microhistoria de una disidencia comunista.

17h30 - Conclusion et clôture de la journée - Pablo Gil Valero et Diego de la Calle y Díaz.

18h00 - Présentation du livre Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948) dans la bibliothèque du Centre d’Études Catalanes avec David Ginard i Ferón.

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