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Argumentaire

Le lobbyisme indirect (ou outside lobbying, en contexte anglosaxon) se réfère à une situation où des porteurs d’intérêts qui cherchent à influencer la décision politique choisissent d’investir l’espace public et médiatique pour faire pression sur les titulaires de charges publiques (Kollman,1998 ; Tresch, 2022). Cette stratégie s’accompagne généralement d’un discours visant à légitimer les revendications ainsi portées, en les associant à une certaine conception de l’intérêt général (Yates et Lalande, 2024) qui cherche à infléchir l’opinion publique en leur faveur (Rasmussen et al., 2021). Afin de miser sur le caractère représentatif du point de vue défendu, les porteurs d’intérêt peuvent en outre susciter la mobilisation citoyenne, ces « appels au grand public » ayant pour objectif que la population se fasse le relais de leurs revendications auprès des décideuses et décideurs politiques. La formation de coalitions est notamment une avenue privilégiée à cette fin (De Bruycker et Beyers, 2019; Walker, 2013). Dans cette optique, diverses tactiques de mobilisation, ou répertoires d’action, peuvent être déployées, entre autres par le biais des médias socionumériques ; cela dit, ces tactiques peuvent parfois emprunter des voies questionnables sur le plan éthique, notamment en raison de l’inégalité des ressources à la disposition des divers porteurs d’intérêt (Sedda, 2021). C’est également le cas lorsque ceux-ci stimulent la mobilisation citoyenne de manière plus ou moins transparente (Gervais, 2024), ou alors la simulent carrément, une démarche associée au similitantisme – ou à l’astroturfing (Lits, 2021).

Trois objets ont alors été privilégiés par la littérature internationale anglophone. Une série de travaux s’est intéressée à l’ambivalence de la relation entre les groupes d’intérêt et l’opinion publique, à travers l’enjeu des formes d’alignement et du sens des interactions (Rasmussen, Willems, 2022; Rasmussen & alii, 2018). Des enquêtes, essentiellement de nature quantitative ont porté sur la nature, les stratégies et les effets du ciblage proprement médiatique des groupes d’intérêt et des entreprises (Binderkrantz, 2012; Mykkänen, Ikonen, 2019 ; Binderkrantz & alii, 2023), accordant parfois une place importante au cadrage privilégié. Une dernière approche, reprenant les interrogations initiales posées par l’enquête précurseur de Kollman, questionne les conditions, contraintes d’engagement en lobbying de type indirect (Tresch, Fischer, 2015).

Si des publications de langue anglaise ont donc bien investi la question, les écrits francophones demeurent encore épars, sans permettre à ce jour de disposer d’une véritable systématisation. L’ensemble de la production disponible n’a de surcroît que faiblement interrogé ce que ces modalités d’intervention nous disent, aussi en creux, des transformations de l’ordre politique et des formes de régulation publique (Gervais, 2024).

À l’intersection de la science politique, de la sociologie politique et de la communication, la journée d’étude vise donc à la fois à établir un bilan de ces travaux et à réfléchir aux approches, stratégies et tactiques associées au lobbyisme indirect, à partir de cas concrets, notamment en contexte francophone. Il vise également à examiner l’arrimage de ces pratiques avec les stratégies de lobbyisme telles que traditionnellement conçues, et plus largement, à susciter la réflexion quant aux enjeux démocratiques et aux questionnements éthiques soulevés par ces pratiques.

Programme

9h00 Mot d’accueil par Marc Milet , professeur de science politique à l’Université Paris-Panthéon-Assas (Panthéon Assas–Cersa CNRS), et Stéphanie Yates , professeure, département de communication sociale et publique, UQAM (Labfluens)

, professeur de science politique à l’Université Paris-Panthéon-Assas (Panthéon Assas–Cersa CNRS), et , professeure, département de communication sociale et publique, UQAM (Labfluens) 9h10 Premiers jalons: Les approches du lobbying indirect par Marc Milet

Expertise et lobbying indirect

Présidence par Stéphanie Yates

9h20 Ivan Chupin , professeur en science de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Paris Nord, L’agro-industrie responsable des prix agricoles? Retour sur un cas récent de lobbyisme indirect (à propos des lois EGALIM)

, professeur en science de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Paris Nord, L’agro-industrie responsable des prix agricoles? Retour sur un cas récent de lobbyisme indirect (à propos des lois EGALIM) 9h40 Hélène Michel , professeure en science politique à l’Université de Strasbourg (UMR SAGE CNRS), Science et lobbying au Parlement européen : une analyse sociologique du Panel for the Future of Science and Technology (STOA)

, professeure en science politique à l’Université de Strasbourg (UMR SAGE CNRS), Science et lobbying au Parlement européen : une analyse sociologique du Panel for the Future of Science and Technology (STOA) 10h00 Léa Lebeaupin-Salamon , docteure en science politique à l’Université Sorbonne Nouvelle, rattachée au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (CREDA) Comment les entreprises extractives orientent la transition par la participation indirecte : du Minas Gerais à la COP30

, docteure en science politique à l’Université Sorbonne Nouvelle, rattachée au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (CREDA) Comment les entreprises extractives orientent la transition par la participation indirecte : du Minas Gerais à la COP30 10h20 Discussion avec Guillaume Courty, professeur en science politique à l’Université de Picardie Jules Verne, et questions de la salle

Enjeux méthodologiques : analyser le lobbying indirect

Présidence par Natacha Gally, maîtresse de conférences en science politique (Panthéon Assas- Cersa CNRS)

11h20 Édith Nadeau-Bolduc , doctorante en communication publique à l’Université Laval, et Josianne Millette , professeure agrégée, département d’information et de communication à l’Université Laval, Faire des relations publiques pour militer : mieux comprendre les enjeux de communication pour les groupes citoyens

, doctorante en communication publique à l’Université Laval, et , professeure agrégée, département d’information et de communication à l’Université Laval, Faire des relations publiques pour militer : mieux comprendre les enjeux de communication pour les groupes citoyens 11h40 Elisa Reymond , doctorante en sciences politiques et sociales à l’Université de Louvain, IRIS-L-Institut d’études européennes (IEE), Le mouvement anti-CETA face au Parlement européen : l’influence des stratégies de cadrage de la société civile sur les positions parlementaires

, doctorante en sciences politiques et sociales à l’Université de Louvain, IRIS-L-Institut d’études européennes (IEE), Le mouvement anti-CETA face au Parlement européen : l’influence des stratégies de cadrage de la société civile sur les positions parlementaires 12h00 Alexis Hudelot , PhD consultant indépendant en communication stratégique, enseignant à l’Université St Paul (Ottawa), Les limites de la fenêtre d’Overton : les stratégies de cadrage médiatique dynamique (CMD) comme outil de lobbyisme indirect

, PhD consultant indépendant en communication stratégique, enseignant à l’Université St Paul (Ottawa), Les limites de la fenêtre d’Overton : les stratégies de cadrage médiatique dynamique (CMD) comme outil de lobbyisme indirect 12h20 Discussion avec Yves Surel, professeur en science politique à l’Université Paris-Panthéon-Assas (Panthéon-Assas-Cersa), et questions de la salle

Formes différenciées, formes combinées du lobbying

Présidence par Benjamin Loveluck, professeur junior de science politique, Chaire de la régulation digitale (Panthéon Assas - Cersa)