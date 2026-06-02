Figures méconnues de la bibliophilie belge (XIXe-XXe siècle)

Miscellaneous informationHistory
Abstract
À l’occasion de la parution du dernier numéro de la revue Le livre & l’estampe, consacré aux figures méconnues de la bibliophilie belge, l’Académie royale de Belgique vous invite à un après-midi de rencontres. Organisé en partenariat avec la Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique et le Groupe de contact FNRS « Documents rares et précieux », cet événement sera l’occasion de découvrir ce volume thématique à travers présentations, échanges et discussions. Chercheurs, bibliophiles et amateurs de patrimoine écrit sont les bienvenus pour explorer ensemble ces trajectoires souvent oubliées, mais essentielles à l’histoire du livre en Belgique.
Announcement
Programme
Vendredi 3 juillet
14h30 Accueil
15h00
- Alain Dierkens, Académie royale de Belgique - Mots de bienvenue
- Renaud Adam, Rédacteur en chef du “Le livre & l’estampe” - Mots de bienvenue
- Nathalie Roland (ULiège) - Quand bibliophilie rime avec biographie et bibliographie : mise en lumière de la collection et du réseau du verviétois Jean-Laurent Massau
- Laurence Meunier (KBR) - Le legs de François-Joseph Lintermans (1808-1895) à la Bibliothèque royale de Belgique
- Olivier Latteur (BUMP - UNamur) - Bibliophilie et botanique en Belgique au XIXe siècle : Auguste Bellynck et Alfred de Limminghe
- Anne-Sophie Laruelle (ULiège) - Le baron Wittert (1823-1903), un bibliophile et iconophile à redécouvrir
16h00 Exposition d’ouvrages issus des collections de l’Académie royale de Belgique
16h30 Réception
Places
- ÉCURIES ROYALES - SALLE ILYA PRIGOGINE & SALLE DE LECTURE - 1, Rue Ducale
Brussels, Belgium (1000)
Attached files
Keywords
- bibliophilie, histoire du livre, belgique, collectionneurs
Contact(s)
- Renaud Adam
courriel : renaud [dot] Adam [at] uliege [dot] be
- Nicolas Simon
courriel : nicolas [dot] simon [at] academieroyale [dot] be
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Figures méconnues de la bibliophilie belge (XIXe-XXe siècle) », Miscellaneous information, Calenda, Published on Tuesday, June 02, 2026, https://doi.org/10.58079/16bds