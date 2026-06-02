Figures méconnues de la bibliophilie belge (XIXe-XXe siècle)

Abstract

À l’occasion de la parution du dernier numéro de la revue Le livre & l’estampe, consacré aux figures méconnues de la bibliophilie belge, l’Académie royale de Belgique vous invite à un après-midi de rencontres. Organisé en partenariat avec la Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique et le Groupe de contact FNRS « Documents rares et précieux », cet événement sera l’occasion de découvrir ce volume thématique à travers présentations, échanges et discussions. Chercheurs, bibliophiles et amateurs de patrimoine écrit sont les bienvenus pour explorer ensemble ces trajectoires souvent oubliées, mais essentielles à l’histoire du livre en Belgique.