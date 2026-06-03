Announcement

Présentation

Dès 1914, les bibliothèques — quelle que soit leur taille — se sont trouvées confrontées à des défis inédits : protéger les collections des destructions, faire face à la baisse des personnels en raison de la mobilisation tout en maintenant leurs missions ordinaires, répondre à l’appel des gouvernements à participer à l’œuvre de propagande, mais aussi, à mesure que le conflit s’installa dans la durée, collecter les masses de documents de toutes natures produits dans le contexte du conflit.

Cette grande collecte comprenait livres, journaux et périodiques mais aussi une documentation circonstancielle non moins vaste : affiches, tracts, éphémères de tous types, cartes postales illustrées, témoignages manuscrits, journaux de tranchée ou de camps de prisonniers produits artisanalement… Face à ce défi, certains établissements, créèrent au sein de leurs collections, des fonds spécialisés sur la guerre en cours.

La fin du conflit mit parfois, comme à Lyon ou Strasbourg, fin à la collecte. Pour autant, les masses documentaires entrées dans les collections nécessitaient un traitement bibliothéconomique et une valorisation, tandis que se dessinaient les premiers usages possibles de ces collections. D’autres documents pouvaient aussi venir enrichir les collections comme des archives ou des fonds privés, des témoignages ou correspondances inédites. De nouveaux fonds consacrés au conflit qui vient de se terminer sont aussi créées après 1918, comme, pour ne prendre qu’un exemple, la Hoover War Library.

Par rapport à d’autres enjeux comme la protection des collections, la mise en récit des destructions patrimoniales, la création de services d’accès à la lecture pour les combattants, les blessés ou les prisonniers ou encore la participation à la propagande, cette journée d’étude a pour ambition de se concentrer sur le travail des bibliothèques et de leurs personnels dans la collecte, le classement, le signalement, la mise en réseau et la valorisation pendant puis après le conflit.

Programme

Vendredi 19 juin

Matinée à l’Enssib

Collectionner, collecter, valoriser : le cas de la Bibliothèque-Musée de la Guerre

9h15 | Accueil café

9h45 | Mot d’accueil de la directrice de la recherche et / ou du directeur du Centre Gabriel Naudé (CGN)

10h | Introduction générale par Nicolas Beaupré (Enssib, CGN)

10h30 | Isabelle Coquillard : Collectionner à deux, invisibiliser l’une : le couple Leblanc et la genèse de la Bibliothèque et du Musée de la Guerre

: Collectionner à deux, invisibiliser l’une : le couple Leblanc et la genèse de la Bibliothèque et du Musée de la Guerre 11h | Joëlle Garcia (La contemporaine) : Faire vivre un musée de la guerre (1918-1939)

12h-12h30 | Table ronde et discussion de la matinée

12h30-13h30 | Pause déjeuner

Après-midi à la Bibliothèque municipale de Lyon

La vie des collections, de la guerre à l’après-guerre

14h15 | Maxime Blin (Bibliothèque universitaire d’Évreux) et Christophe Cloquier (Bibliothèque du Val-de-Grâce) : Au Val-de-Grâce : les bibliothèques, collections documentaires et personnels spécialisés d’une guerre à l’autre (1914-1939)

(Bibliothèque universitaire d’Évreux) et Christophe Cloquier (Bibliothèque du Val-de-Grâce) : Au Val-de-Grâce : les bibliothèques, collections documentaires et personnels spécialisés d’une guerre à l’autre (1914-1939) 14h45 : Alexandra Gottely (Bibliothèque Cujas) : Outil de travail, outil mémoriel : constitution, effacement et redécouverte des fonds liés à la Grande Guerre de la bibliothèque de la faculté de Droit de Paris

(Bibliothèque Cujas) : Outil de travail, outil mémoriel : constitution, effacement et redécouverte des fonds liés à la Grande Guerre de la bibliothèque de la faculté de Droit de Paris 15h15 | Séverine Montigny (Bibliothèque historique de la Ville de Paris) : La Bibliothèque historique de la Ville de Paris et la Première Guerre mondiale

(Bibliothèque historique de la Ville de Paris) : La Bibliothèque historique de la Ville de Paris et la Première Guerre mondiale 15h45 | Anna Germeyan (Bibliothèque municipale de Lyon) : Le Fonds de la Guerre 14-18 : une patrimonialisation en cours

16h15 | Table ronde et discussion de l’après-midi

16h45-17h45 | Visite réservée aux intervenants et organisateurs du Fonds de la Guerre de la bibliothèque municipale de Lyon de Lyon

Informations pratiques

Journée organisée à l’Enssib le matin et à la bibliothèque municipale de Lyon l’après-midi.

Entrée libre sur inscription : https://formulaires.enssib.fr/inscription-JE-Documenter-et-classer-la-guerre

Comité scientifique et d’organisation

Benjamin Gilles (Université de Picardie Jules Verne)

Susan Kovacs (Enssib, ELICO)

Nicolas Beaupré (Enssib, Centre Gabriel Naudé)

Martine Poulain (Centre Gabriel Naudé)

Emmanuelle Cronier (Université de Picardie Jules Verne)

Xavier Sené (La contemporaine)

Jérôme Schweitzer (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Christophe Didier (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Anna Germeyan (Bibliothèque municipale de Lyon)

Solène Amice (Université Paris 1)

L’Enssib et le Centre Gabriel Naudé, dans le cadre d’un programme de recherche émergeant sur les bibliothèques et les guerres à l’époque contemporaine organisent cette manifestation avec le soutien de la Bibliothèque municipale de Lyon que nous remercions pour son accueil, de La Contemporaine, de la Bibliothèque nationale universitaire de la Strasbourg, de l’Université Picardie Jules Verne et du Centre International de recherche de l’Historial de la Grande Guerre.