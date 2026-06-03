Study daysHistory
Published on Wednesday, June 03, 2026
Abstract
Confrontées à la protection des collections et à la mobilisation de leur personnel, les bibliothèques ont également participé à la collecte massive de documents liés au conflit.Cette journée d’étude a pour ambition de présenter le travail des bibliothèques et de leur personnel dans la collecte, le classement, le signalement, la mise en réseau et la valorisation pendant, puis après le conflit. Elle vise aussi à élargir les connaissances à la fois sur des cas non encore étudiés mais aussi sur la genèse, l’évolution et les usages des collections de guerre dans leurs premières années.
Announcement
Présentation
Dès 1914, les bibliothèques — quelle que soit leur taille — se sont trouvées confrontées à des défis inédits : protéger les collections des destructions, faire face à la baisse des personnels en raison de la mobilisation tout en maintenant leurs missions ordinaires, répondre à l’appel des gouvernements à participer à l’œuvre de propagande, mais aussi, à mesure que le conflit s’installa dans la durée, collecter les masses de documents de toutes natures produits dans le contexte du conflit.
Cette grande collecte comprenait livres, journaux et périodiques mais aussi une documentation circonstancielle non moins vaste : affiches, tracts, éphémères de tous types, cartes postales illustrées, témoignages manuscrits, journaux de tranchée ou de camps de prisonniers produits artisanalement… Face à ce défi, certains établissements, créèrent au sein de leurs collections, des fonds spécialisés sur la guerre en cours.
La fin du conflit mit parfois, comme à Lyon ou Strasbourg, fin à la collecte. Pour autant, les masses documentaires entrées dans les collections nécessitaient un traitement bibliothéconomique et une valorisation, tandis que se dessinaient les premiers usages possibles de ces collections. D’autres documents pouvaient aussi venir enrichir les collections comme des archives ou des fonds privés, des témoignages ou correspondances inédites. De nouveaux fonds consacrés au conflit qui vient de se terminer sont aussi créées après 1918, comme, pour ne prendre qu’un exemple, la Hoover War Library.
Par rapport à d’autres enjeux comme la protection des collections, la mise en récit des destructions patrimoniales, la création de services d’accès à la lecture pour les combattants, les blessés ou les prisonniers ou encore la participation à la propagande, cette journée d’étude a pour ambition de se concentrer sur le travail des bibliothèques et de leurs personnels dans la collecte, le classement, le signalement, la mise en réseau et la valorisation pendant puis après le conflit.
Programme
Vendredi 19 juin
Matinée à l’Enssib
Collectionner, collecter, valoriser : le cas de la Bibliothèque-Musée de la Guerre
9h15 | Accueil café
9h45 | Mot d’accueil de la directrice de la recherche et / ou du directeur du Centre Gabriel Naudé (CGN)
10h | Introduction générale par Nicolas Beaupré (Enssib, CGN)
- 10h30 | Isabelle Coquillard : Collectionner à deux, invisibiliser l’une : le couple Leblanc et la genèse de la Bibliothèque et du Musée de la Guerre
- 11h | Joëlle Garcia (La contemporaine) : Faire vivre un musée de la guerre (1918-1939)
12h-12h30 | Table ronde et discussion de la matinée
12h30-13h30 | Pause déjeuner
Après-midi à la Bibliothèque municipale de Lyon
La vie des collections, de la guerre à l’après-guerre
- 14h15 | Maxime Blin (Bibliothèque universitaire d’Évreux) et Christophe Cloquier (Bibliothèque du Val-de-Grâce) : Au Val-de-Grâce : les bibliothèques, collections documentaires et personnels spécialisés d’une guerre à l’autre (1914-1939)
- 14h45 : Alexandra Gottely (Bibliothèque Cujas) : Outil de travail, outil mémoriel : constitution, effacement et redécouverte des fonds liés à la Grande Guerre de la bibliothèque de la faculté de Droit de Paris
- 15h15 | Séverine Montigny (Bibliothèque historique de la Ville de Paris) : La Bibliothèque historique de la Ville de Paris et la Première Guerre mondiale
- 15h45 | Anna Germeyan (Bibliothèque municipale de Lyon) : Le Fonds de la Guerre 14-18 : une patrimonialisation en cours
16h15 | Table ronde et discussion de l’après-midi
16h45-17h45 | Visite réservée aux intervenants et organisateurs du Fonds de la Guerre de la bibliothèque municipale de Lyon de Lyon
Informations pratiques
Journée organisée à l’Enssib le matin et à la bibliothèque municipale de Lyon l’après-midi.
Entrée libre sur inscription : https://formulaires.enssib.fr/inscription-JE-Documenter-et-classer-la-guerre
Comité scientifique et d’organisation
- Benjamin Gilles (Université de Picardie Jules Verne)
- Susan Kovacs (Enssib, ELICO)
- Nicolas Beaupré (Enssib, Centre Gabriel Naudé)
- Martine Poulain (Centre Gabriel Naudé)
- Emmanuelle Cronier (Université de Picardie Jules Verne)
- Xavier Sené (La contemporaine)
- Jérôme Schweitzer (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)
- Christophe Didier (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)
- Anna Germeyan (Bibliothèque municipale de Lyon)
- Solène Amice (Université Paris 1)
L’Enssib et le Centre Gabriel Naudé, dans le cadre d’un programme de recherche émergeant sur les bibliothèques et les guerres à l’époque contemporaine organisent cette manifestation avec le soutien de la Bibliothèque municipale de Lyon que nous remercions pour son accueil, de La Contemporaine, de la Bibliothèque nationale universitaire de la Strasbourg, de l’Université Picardie Jules Verne et du Centre International de recherche de l’Historial de la Grande Guerre.
Subjects
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Friday, June 19, 2026
Keywords
- bibliothèque, collection, conflit, document, archive, livre, journaux, périodiques, fonds
Reference Urls
Information source
- Frédéric Deroche
courriel : communication [at] enssib [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Documenter et classer la guerre. Les bibliothèques face à la Première Guerre mondiale (1914-1939) », Study days, Calenda, Published on Wednesday, June 03, 2026, https://doi.org/10.58079/16bzs