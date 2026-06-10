Announcement

Programme

Mercredi 10 Juin

Matinée spéciale

9 h – 11 h - au Théâtre du Morrice Hall #017

Pol Pelletier (artiste indépendante) – Vidéo et discussion : « Les Sept lois de la présence – Fondement de la Méthode Dojo » (1 h 40 + discussion)

11 h – 12 h - dans le couloir d’entrée au Pavillon des Arts (en face de la salle Arts 150)

Visite libre de l’exposition

Ouverture officielle

12 h – 12 h 30 - Mot de bienvenue

Lisa Shapiro (Doyenne de la Faculté des Arts), Marie-Eve Skelling Desmeules (UQAC, CRILCQ), Nicole Nolette (UWaterloo), Erin Hurley (McGill) (Arts 150)

12 h 30 – 14 h Séance plénière (Arts West 120 et en webinaire)

SQET50 – Table ronde conjointe avec ACRT50

Pause (Arts 160)

14 h 30 – 16 h Séances parallèles

Itinéraires de l’avenir - conférence-démonstration de 15-20 minutes suivie d’une discussion de 10 minutes chacune (Théâtre Morrice Hall)

Amélie Trottier (U. d’Ottawa), « Théâtre et utopie : interdisciplinarité dans l’écriture d’une partition scénique, suivie d’une courte performance de L’Utopie d’une jeune fille »

(U. d’Ottawa), « Théâtre et utopie : interdisciplinarité dans l’écriture d’une partition scénique, suivie d’une courte performance de L’Utopie d’une jeune fille » Irina Gonzalez (U. Laval), « Manifestations du corps onirique dans les écritures intermédiales scéniques »

(U. Laval), « Manifestations du corps onirique dans les écritures intermédiales scéniques » Lara Kanso (U. Laval), « Dispositifs scéniques. Corporéités. Cités »

(U. Laval), « Dispositifs scéniques. Corporéités. Cités » Milena Buziak et Natalie Norma Fella (artistes indépendantes), « ONDE – Récit d’un spectacle sur l’amitié et d’une coproduction internationale portée à bout de bras par 4 artistes » Itinéraires savants (Arts 150)

et (artistes indépendantes), « ONDE – Récit d’un spectacle sur l’amitié et d’une coproduction internationale portée à bout de bras par 4 artistes » Itinéraires savants (Arts 150) Jeanne Murray-Tanguay (UQAM), « Chantiers du radiothéâtre : écouter avec Renée Legris »

(UQAM), « Chantiers du radiothéâtre : écouter avec Renée Legris » William Durbau (U. d’Ottawa), « Les Bulletins Théâtralités comme entité collective ventriloque et site d’organisation d’une histoire de la recherche théâtrale au Québec »

Pause (Arts 160)

16 h 30 – 18 h (Arts West 120 et en webinaire)

Axe Théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui – Parcours d’artistes, traverser les frontières Acadie-Québec - Animation : Alexandre Gauthier (Memorial U.) et Sandrine Duval (Université McGill), avec Caroline Bélisle, Xénia Gould et Herménégilde Chiasson.

18 h 15 h – 20 h « Les frissons intellectuels » et la cérémonie des prix avec bouchées et vin (Arts 150)

Alexandre Cadieux (CEAD) et Pierre-Olivier Gaumond (UQAM/SQET)

Jeudi 11 juin

9 h – 10 h 30 (Arts 150)

Axe Théâtre et formation – La formation en théâtre aujourd’hui : tendances et défis

Animation : Marie-Eve Skelling Desmeules (UQAC, CRILCQ),

avec Joël Beddows (U. d’Ottawa) ; Frédéric Dubois (ÉNT) ; Mathieu Chouinard (U. de Moncton) ; Yves Jubinville (EST, UQAM) ; Catherine Richer (CADM)

Pause (Arts 160)

11 h – 12 h 30 Mettre en scène de meilleurs avenirs. Fenêtres sur trois pôles régionaux

Animation : Marie-Eve Skelling Desmeules (UQAC, CRILCQ) (Arts 150)

« Présentations du projet » - Nicole Nolette (U. Waterloo), Jennifer Roberts-Smith (U. Waterloo), Jeffrey Gagnon (SBF/MSMA), Sunita Nigam (SBF/MSMA)

(U. Waterloo), (U. Waterloo), (SBF/MSMA), (SBF/MSMA) « Fenêtre sur trois pôles régionaux » - Mathieu Chouinard (U. de Moncton), Émilie Martz-Kuhn (UQAM), Shauna Janssen (U. Concordia)

Discussion avec les panélistes

Écoles de pensée (Arts West 120)

Charlotte Gagné-Dumais (metteur·e en scène et docteur·e en théâtre), « Une révolution cachée du jeu d’acteur·ice : innovations et questionnements théâtraux dans les textes d’Hervé Bouchard »

(metteur·e en scène et docteur·e en théâtre), « Une révolution cachée du jeu d’acteur·ice : innovations et questionnements théâtraux dans les textes d’Hervé Bouchard » Mathilde Perahia (directrice artistique, chercheuse et artiste de cirque), « Genres de cirque, cirque de genre : vers une terminologie pour décrire les formes de cirque actuel, au Québec et ailleurs ? »

(directrice artistique, chercheuse et artiste de cirque), « Genres de cirque, cirque de genre : vers une terminologie pour décrire les formes de cirque actuel, au Québec et ailleurs ? » Guy-Philippe Côté (auteur-interprète et critique théâtral basé à Québec), « Spectres du futur mort : Olivier Choinière, l’hantologie et le deuil d’un projet collectif québécois »

Lunch (Arts 160)

12 h 45 – 14 h 45 Assemblée générale annuelle (Arts West 120 et en webinaire)

15 h – 16 h 30 JEU/SQET - table ronde (Arts 150)

Lancement JEU no 198 (« En chœur »), Animation Anne-Marie Cousineau (JEU/SQET)

Vendredi 12 Juin

9 h – 11 h - Séances parallèles « (2)50 ans de cirque au Québec : réflexions sur l’histoire à faire d’une forme en constante réinvention » (Arts West120)

Louis Patrick Leroux (U. Saint-Paul / U. Concordia)

(U. Saint-Paul / U. Concordia) Milena Pereira dos Santos (U. Concordia)

(U. Concordia) Anna Vigeland (U. Concordia)

(U. Concordia) Sarah Poole (École nationale de théâtre du Canada) Institutions théâtrales (Arts 150)

(École nationale de théâtre du Canada) Institutions théâtrales (Arts 150) Audréanne Lamontagne (U. Sherbrooke), « Du militantisme à la scène : itinéraires artistiques et savoirs féministes au sein du Théâtre des Cuisines »

(U. Sherbrooke), « Du militantisme à la scène : itinéraires artistiques et savoirs féministes au sein du Théâtre des Cuisines » Clothilde Cazamajor (UQAM et l’Université Lumière Lyon 2), « Cinquante ans de la revue JEU : état des lieux de la recherche sur les arts de la marionnette au Québec »

(UQAM et l’Université Lumière Lyon 2), « Cinquante ans de la revue JEU : état des lieux de la recherche sur les arts de la marionnette au Québec » Emmanuelle Sirois (UQAM), « Hommage à la liberté. Critique féministe décoloniale du théâtre québécois pensé à partir de ses scandales »

Pause (Arts 160)

11 h 30 – 13 h Artistes-chercheur·se·s indépendant·e·s : enjeux d’une posture de la confluence (Arts 150)

Guy-Philippe Côté (auteur-interprète et critique théâtral basé à Québec)

(auteur-interprète et critique théâtral basé à Québec) Pénélope Deraîche Dallaire (performeuse, écrivain, et metteuse en scène)

(performeuse, écrivain, et metteuse en scène) Mathilde Perahia (directrice artistique, chercheuse, et artiste de cirque)

(directrice artistique, chercheuse, et artiste de cirque) Thomas Langlois (poète, comédien, performeur, et metteur en scène)

Lunch (Arts 160)

14 h – 15 h 30 Axe Théorie et critique – Fouiller en soi/Creuser en nous : gestes dramaturgiques ethnographiques et archéologiques,

Animation : Pierre-Olivier Gaumond (UQAM/SQET), (Arts 150)

Enzo Giacomazzi (JEU/SQET)

(JEU/SQET) Geneviève Rochette (UQAM)

(UQAM) Ana Pfeiffer Quiroz (U. d’Ottawa/UQAM)

Pause (Arts 160)

16 h – 17 h Activité-synthèse – Chercheur·se·s émergent·e·s, Animation : Gabrielle Boucher (U. d’Ottawa), (Arts 150)

Sophie Audousset-Coulier (UQAM)

(UQAM) Murielle Bechame (U. Laval)

(U. Laval) Gabrielle Boucher (U. d’Ottawa)

(U. d’Ottawa) Clothilde Cazamajor (UQAM et l’Université Lumière Lyon 2)

(UQAM et l’Université Lumière Lyon 2) Carolina Chmielewski (UQAM)

(UQAM) Églantine Dadone (U. Laval)

(U. Laval) William Durbau (U. d’Ottawa)

(U. d’Ottawa) Irina-Betzabhe Gonzalez-Guadarram (U. Laval)

(U. Laval) Audréanne Hétu (UQAM)

(UQAM) Audréanne Lamontagne (U. Sherbrooke)

(U. Sherbrooke) Mylène Leboeuf-Gagné (UQAC)

(UQAC) Geneviève Martineau-Wabant (U. d’Ottawa)

(U. d’Ottawa) Amélie Trottier (U. d’Ottawa)

Organisation

Le colloque « 50 ans de recherche théâtrale au Québec et au Canada francophone » est organisé par la Société québécoise d’études théâtrales (SQET), sous la responsabilité de Véronique Basile Hébert (membre étudiante CRILCQ, UQAM), Claudia Blouin (membre étudiante CRILCQ, Université Laval), Pauline Bouchet (Université Grenoble Alpes), Hervé Guay (cochercheur CRILCQ, UQTR), Erin Hurley (cochercheuse CRILCQ, Université McGill), Nicole Nolette (collaboratrice CRILCQ, University of Waterloo) et Marie-Ève Skelling Desmeules (cochercheuse CRILCQ, UQAC).