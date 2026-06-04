Scènes arabes en festivals

Announcement

Présentation

L’augmentation du nombre de festivals dédiés aux arts de la scène dans les pays arabes tout autant que la présence accrue des artistes arabes sur les scènes festivalières européennes, dans la cadre d’une multiplication globale du nombre de festivals et de leurs modèles constituent donc des constats sur lesquels reposent les questions soulevées par ce colloque international. Il s’agit ici de s’intéresser à la genèse et à la construction des festivals dans les pays arabes et à la place qu’ils donnent aux artistes sur leurs scènes, ainsi qu’à l’histoire, l’actualité et les enjeux de la programmation des artistes dans les festivals en Europe. En dressant un panorama des festivals existants ainsi que des réseaux qui les lient, nous les envisagerons à la fois comme points nodaux entre scènes arabes contemporaines et institutions et structures européennes et nous interrogerons les circulations spécifiques internes aux pays et régions arabes. Cela invite à penser ces réseaux mais aussi ce qui se passe en-dehors ou à leurs marges, en interrogeant la perméabilité de ces modalités de circulations.

Cette étude articule deux axes structurants, l’un esthétique, l’autre s’inscrivant dans l’étude socio-économique du spectacle vivant et en particulier l’internationalisation des champs ; ces deux axes s’inscrivant bien sûr au croisement d’enjeux politiques majeurs.

Ce colloque est organisé dans le cadre du projet FesTA (Festivalisation des Théâtres Arabes) soutenu par l’APPI 2025 (Appel à Projets Pluridusciplinaire Interne) de l’université Lumière Lyon 2 et en collaboration avec le laboratoire ARTES de l’Université Bordeaux-Montaigne

Programme

JOUR 1 – Mardi 16 juin

Université Lumière Lyon 2, Lyon 7ème arrondissement (Salle Léonie Villard, Palais Hirsch)

10h-10h30 : Mot d’ouverture et introduction (Astrid Chabrat-Kajdan, Pauline Donizeau, Omar Fertat)

10h30-12h15 : Panel 1 - Du festival au paysage festivalier dans la région SWANA

(modération : Annamaria Bianco)

Mahfoudh Kecili (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « La place de l’artiste et de son œuvre lorsque le village devient scène : le festival Raconte-Arts comme étude de cas »

(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « La place de l’artiste et de son œuvre lorsque le village devient scène : le festival Raconte-Arts comme étude de cas » Marianne Noujaim (Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban) : « Le Festival International de Baalbeck et la naissance du théâtre moderne libanais : une maïeutique ambiguë »

(Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban) : « Le Festival International de Baalbeck et la naissance du théâtre moderne libanais : une maïeutique ambiguë » Safa Gharsalli (Université d’Évry Paris-Saclay) : « Les festivals du monodrame dans le monde arabe : dispositifs festivaliers, esthétiques et enjeux institutionnels »

13h45-15h : Panel 2 - Les festivals en Irak

(modération : Marianne Noujaim)

Antonio Pacifico (Université Jean-Moulin Lyon et Università di Napoli “L’Orientale”, Italie) : « La (re)naissance des festivals internationaux en Irak : cartographie d’un champ théâtral en recomposition festivals irakiens »

(Université Jean-Moulin Lyon et Università di Napoli “L’Orientale”, Italie) : « La (re)naissance des festivals internationaux en Irak : cartographie d’un champ théâtral en recomposition festivals irakiens » Muhamad Sef (chercheur indépendant et critique France/Irak) : « Les esthétiques du théâtre irakien post-2003 via le prisme des festivals nationaux : entre chaos, mémoire et expérimentation scénique »

15h15-17h : Panel 3 - Les festivals aux échelles du Maroc

(modération : Omar Fertat)

Mahmoud Chahdi (ISADAC, Rabat, Maroc) : « Le festival national du théâtre au Maroc : enjeux et identités »

(ISADAC, Rabat, Maroc) : « Le festival national du théâtre au Maroc : enjeux et identités » Zohra Makach (FITUA et Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc) : « Le Festival International du Théâtre Universitaire d’Agadir (FITUA) : un laboratoire de création, de formation et de circulation artistiques »Tarik Ribh (ISADAC, Rabat, Maroc) : « Les festivals de théâtre de rue au Maroc : des outils au service de la dynamique durable des arts de rue »

17h-18h : Entretien - Jurys et prix : interroger les mécanismes de valorisation des festivals gouvernementaux (modération : Astrid Chabrat-Kajdan et Pauline Donizeau)

Avec Mahmoud Chahdi, Omar Fertat, Muhamad Sef, Nizar Saidi (metteur en scène et dramaturge, Tunisie)

JOUR 2 – Mercredi 17 juin

Les SUBS – Lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon 1er arrondissement (salle La Boulangerie)

9h15 : Mot de Charlotte Clary pour la Saison Méditerranée 2026

9h30-10h45 : Panel 4 - Les artistes arabes dans les festivals européens, perspective historique et critique

(modération : Antonio Pacifico)

Omar Fertat (Université Bordeaux-Montaigne) : « Mise en perspectives historiques de la présence des artistes arabes dans les festivals en France »

(Université Bordeaux-Montaigne) : « Mise en perspectives historiques de la présence des artistes arabes dans les festivals en France » Astrid Chabrat-Kajdan (Université Grenoble-Alpes & Université Lumière Lyon 2) et Pauline Donizeau (Université Lumière Lyon 2) : « Les festivals internationaux à l’épreuve de l’actualité politique : manifestations de la Question de Palestine depuis le 7 octobre 2023 »

11h-12h : Table ronde - Les festivals dans l’Égypte post-révolution

(modération : Pauline Donizeau)

Avec Delphine Blondet et Charlotte Clary (opératrices culturelles, Égypte/France)

13h30-15h15 : Table ronde - Produire et programmer des artistes arabes dans les festivals européens

(modération : Astrid Chabrat-Kajdan, Annamaria Bianco ; traduction : Antonio Pacifico)

Avec Alia Alzougbi (Directrice artistique, Festival Shubbak, Londres), Charlotte Clary (Saison Méditerranée / Les Rencontres à l’Échelle, Marseille), Tina Hollard (Direction, Festival Sens Interdits, Lyon)

15h30-17h15 Table ronde - De la controverse de la « Langue arabe » à Avignon 2025 aux (contre-)modèles programmatiques

(modération : Astrid Chabrat-Kajdan, Pauline Donizeau & Omar Fertat ; traduction : Antonio Pacifico)