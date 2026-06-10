POST DOC PATRIX - Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles

Announcement

Mission proposée

Le projet de recherche PATRIX – Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles s’inscrit dans le HERMES. Il interroge les modalités de conservation, de transmission et de valorisation des expérimentations audiovisuelles, qu’il s’agisse de télévision expérimentale, cinéma expérimental, animation, vidéo, dispositifs techniques ou nouveaux médias.

Il est porté par l’Université Sorbonne Nouvelle — IRCAV, l’Université Bordeaux Montaigne — ARTES et l’Université Rennes 2 — APP (Arts : Pratiques et Poétiques), en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou, le Centre national du cinéma et de l’image animée et la Cinémathèque Française.

Le Service de la Recherche de la RTF/ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer, constitue le corpus-témoin principal du projet. Le programme s’intéresse notamment :

aux formes d’expérimentation audiovisuelle développées au sein du Service de la Recherche

aux dispositifs techniques et esthétiques innovants

aux archives matérielles et immatérielles produites

aux enjeux contemporains de patrimonialisation et de réactivation des œuvres expérimentales

Rattachement

Durant la première année du projet (2026-2027), le postdoctorat est rattaché à l’unité de recherche Arts : Pratiques et Poétiques (université Rennes 2). Le postdoctorant ou la postdoctorante jouera un rôle central dans la coordination scientifique et opérationnelle du programme.

Missions scientifiques

Réaliser une veille scientifique internationale sur les questions liées à la patrimonialisation des expérimentations audiovisuelles

Conduire des recherches en archives sur le Service de la Recherche de la RTF/ORTF et ses prolongements (en particulier sur le corpus de la collection Banc d’Essai)

Participer aux travaux sur les archives audiovisuelles, techniques et documentaires

Contribuer aux réflexions sur les modalités de conservation, restauration, ré-émulation et exposition des œuvres expérimentales

Participer à la rédaction du Guide des bonnes pratiques pour la patrimonialisation des expérimentations audiovisuelles

Missions de coordination

Assurer la cohésion scientifique globale des actions du projet avec les responsables scientifiques

Organiser le séminaire transversal PATRIX

Participer à l’organisation des journées d’étude et du colloque final

Préparer les manuscrits des actes scientifiques

Assurer la communication scientifique du programme

Missions de valorisation

Participer au développement du site « Pierre Schaeffer, site officiel » (https ://pierreschaeffer.huma-num.fr/index.html) et aux données de Patrix valorisées sur le portail Huma-Num d’Hermès

Contribuer à la préparation de l’exposition Exp-Oser le patrimoine audiovisuel expérimental

Participer à la valorisation publique des recherches auprès des institutions partenaires et du grand public

Activités spécifiques liées au Service de la Recherche ORTF

Participer à l’étude des expérimentations télévisuelles et techniques du Service de la Recherche

Participer à l’analyse des dispositifs de création et des outils expérimentaux (Animographe, Trans-Trav, synthétiseurs vidéo, etc.)

Participer à la réflexion sur la patrimonialisation des archives du Service de la Recherche et leur médiation contemporaine

Formation

Doctorat soutenu après le 1er octobre 2023 dans une autre université que Rennes 2 en histoire des médias, arts du spectacle/audiovisuel, sciences de l’information et de la communication, histoire des techniques, études culturelles, ou discipline connexe.

Compétences attendues

Expérience de recherche en archives

Bonne connaissance de l’histoire de la télévision et de l’audiovisuel français

Intérêt pour les approches interdisciplinaires

Capacités rédactionnelles et organisationnelles

Expérience de coordination scientifique

Compétences appréciées

Connaissance des travaux de Pierre Schaeffer et du Service de la Recherche appréciées

Humanités numériques

Médiation scientifique

Commissariat d’exposition

Gestion de projets culturels et scientifiques

Livrables attendus

Publications scientifiques

Coordination éditoriale des journées d’étude

Contribution au Guide PATRIX

Participation au site scientifique Pierre Schaeffer

Participation aux dispositifs de valorisation (exposition, médiation, communication scientifique)

Composition de dossier de candidature

Un projet de recherche rédigé en français (12 000 signes maximum [2000 mots], espaces et notes compris). Le candidat ou la candidate expliquera comment ce projet s’inscrit dans la thématique du programme et comment il ou elle pourra contribuer aux actions du programme. 50% du temps de travail de la personne recrutée sera consacré à des activités de recherche collective au sein du programme.

Un curriculum vitae et une liste des publications

Le diplôme de doctorat

Un résumé de la thèse (entre 6000 et 10000 signes espaces compris)

Le rapport de soutenance éventuel, certifié conforme

Une publication significative (PDF)

Deux références de chercheur·es ou de personnalités en lien avec les questions patrimoniales

Une lettre de recommandation, rédigée en français ou en anglais (optionnel)

Calendrier