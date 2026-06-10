Scholarship, prize and job offerRepresentation
POST DOC PATRIX - Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles
Programme ANR Hermès - Patrimoines en devenir
Published on Wednesday, June 10, 2026
Abstract
Le projet de recherche PATRIX – Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles s’inscrit dans le HERMES. Il interroge les modalités de conservation, de transmission et de valorisation des expérimentations audiovisuelles, qu’il s’agisse de télévision expérimentale, cinéma expérimental, animation, vidéo, dispositifs techniques ou nouveaux médias.
Announcement
Mission proposée
Le projet de recherche PATRIX – Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles s’inscrit dans le HERMES. Il interroge les modalités de conservation, de transmission et de valorisation des expérimentations audiovisuelles, qu’il s’agisse de télévision expérimentale, cinéma expérimental, animation, vidéo, dispositifs techniques ou nouveaux médias.
Il est porté par l’Université Sorbonne Nouvelle — IRCAV, l’Université Bordeaux Montaigne — ARTES et l’Université Rennes 2 — APP (Arts : Pratiques et Poétiques), en partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou, le Centre national du cinéma et de l’image animée et la Cinémathèque Française.
Le Service de la Recherche de la RTF/ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer, constitue le corpus-témoin principal du projet. Le programme s’intéresse notamment :
- aux formes d’expérimentation audiovisuelle développées au sein du Service de la Recherche
- aux dispositifs techniques et esthétiques innovants
- aux archives matérielles et immatérielles produites
- aux enjeux contemporains de patrimonialisation et de réactivation des œuvres expérimentales
Rattachement
Durant la première année du projet (2026-2027), le postdoctorat est rattaché à l’unité de recherche Arts : Pratiques et Poétiques (université Rennes 2). Le postdoctorant ou la postdoctorante jouera un rôle central dans la coordination scientifique et opérationnelle du programme.
Missions scientifiques
- Réaliser une veille scientifique internationale sur les questions liées à la patrimonialisation des expérimentations audiovisuelles
- Conduire des recherches en archives sur le Service de la Recherche de la RTF/ORTF et ses prolongements (en particulier sur le corpus de la collection Banc d’Essai)
- Participer aux travaux sur les archives audiovisuelles, techniques et documentaires
- Contribuer aux réflexions sur les modalités de conservation, restauration, ré-émulation et exposition des œuvres expérimentales
- Participer à la rédaction du Guide des bonnes pratiques pour la patrimonialisation des expérimentations audiovisuelles
Missions de coordination
- Assurer la cohésion scientifique globale des actions du projet avec les responsables scientifiques
- Organiser le séminaire transversal PATRIX
- Participer à l’organisation des journées d’étude et du colloque final
- Préparer les manuscrits des actes scientifiques
- Assurer la communication scientifique du programme
Missions de valorisation
Participer au développement du site « Pierre Schaeffer, site officiel » (https ://pierreschaeffer.huma-num.fr/index.html) et aux données de Patrix valorisées sur le portail Huma-Num d’Hermès
Contribuer à la préparation de l’exposition Exp-Oser le patrimoine audiovisuel expérimental
Participer à la valorisation publique des recherches auprès des institutions partenaires et du grand public
Activités spécifiques liées au Service de la Recherche ORTF
- Participer à l’étude des expérimentations télévisuelles et techniques du Service de la Recherche
- Participer à l’analyse des dispositifs de création et des outils expérimentaux (Animographe, Trans-Trav, synthétiseurs vidéo, etc.)
- Participer à la réflexion sur la patrimonialisation des archives du Service de la Recherche et leur médiation contemporaine
Formation
Doctorat soutenu après le 1er octobre 2023 dans une autre université que Rennes 2 en histoire des médias, arts du spectacle/audiovisuel, sciences de l’information et de la communication, histoire des techniques, études culturelles, ou discipline connexe.
Compétences attendues
- Expérience de recherche en archives
- Bonne connaissance de l’histoire de la télévision et de l’audiovisuel français
- Intérêt pour les approches interdisciplinaires
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles
- Expérience de coordination scientifique
Compétences appréciées
- Connaissance des travaux de Pierre Schaeffer et du Service de la Recherche appréciées
- Humanités numériques
- Médiation scientifique
- Commissariat d’exposition
- Gestion de projets culturels et scientifiques
Livrables attendus
Publications scientifiques
- Coordination éditoriale des journées d’étude
- Contribution au Guide PATRIX
- Participation au site scientifique Pierre Schaeffer
- Participation aux dispositifs de valorisation (exposition, médiation, communication scientifique)
Composition de dossier de candidature
Un projet de recherche rédigé en français (12 000 signes maximum [2000 mots], espaces et notes compris). Le candidat ou la candidate expliquera comment ce projet s’inscrit dans la thématique du programme et comment il ou elle pourra contribuer aux actions du programme. 50% du temps de travail de la personne recrutée sera consacré à des activités de recherche collective au sein du programme.
- Un curriculum vitae et une liste des publications
- Le diplôme de doctorat
- Un résumé de la thèse (entre 6000 et 10000 signes espaces compris)
- Le rapport de soutenance éventuel, certifié conforme
- Une publication significative (PDF)
- Deux références de chercheur·es ou de personnalités en lien avec les questions patrimoniales
- Une lettre de recommandation, rédigée en français ou en anglais (optionnel)
Calendrier
-
Date limite de candidature : 29 juin 2026
- Auditions prévues : la semaine du 6 juillet 2026
- Prise de poste : à partir du 1er octobre 2026
- Poste de catégorie A (niveau Ingénieur de Recherche), ouvert aux non titulaires dans le cadre d’un CDD d’1 an Rémunération brute mensuelle applicable : 2800€ à 3100€ selon expérience
- Pour plus d’information, merci de contacter : guillaume.soulez@sorbonne-nouvelle.fr ; priska.morrissey@univ-rennes2.fr ; marguerite.vappereau@u-bordeaux-montaigne.fr
Subjects
Date(s)
- Monday, June 29, 2026
Keywords
- patrimoine, expérimental, audiovisuel, histoire des techniques, animation, jeu vidéo, expérimentations, tests
Contact(s)
- Priska MORRISSEY
courriel : priska [dot] morrissey [at] univ-rennes2 [dot] fr
- Guillaume SOULEZ
courriel : guillaume [dot] soulez [at] sorbonne-nouvelle [dot] fr
Information source
- Priska MORRISSEY
courriel : priska [dot] morrissey [at] univ-rennes2 [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« POST DOC PATRIX - Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles », Scholarship, prize and job offer, Calenda, Published on Wednesday, June 10, 2026, https://doi.org/10.58079/16dg6