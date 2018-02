Announcement

Troyes, les 23 et 24 novembre 2018

Argumentaire

Pour son 31e colloque, l’association française pour la peinture murale antique aura le plaisir de se déplacer à Troyes (Aube), les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018, à l’invitation de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (Mopo).

Ce colloque sera une nouvelle fois l’occasion de nous interroger sur la place et le rôle du décor peint et stuqué dans l’architecture antique et sur la manière d’en aborder les vestiges. Voici les divers axes qui structureront nos débats :

l’ actualité de la recherche en France, mais aussi dans les provinces occidentales de l’Empire (Suisse, Allemagne, Espagne, Italie…) et même au-delà, actualité qui donne à voir un corpus sans cesse élargi de décors et de sites grâce aux interventions d’archéologie préventive ou programmée ;

des synthèses régionales ou thématiques ;

les avancées méthodologiques dans tous les domaines : fouille et prélèvement, conservation-restauration, analyse des matériaux, acquisition et traitement des données… ;

la reprise de dossiers anciens, les archives, l'historiographie de la peinture murale et plus largement du décor en contexte architectural ;

et, enfin, l'iconographie.

Vous êtes tous invités, archéologues, toichographologues, historiens de l’art, conservateurs-restaurateurs, étudiants… à présenter vos travaux autour desquels nous échangerons durant ces deux journées.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire joint, détaillant le sujet et la forme souhaitée pour votre intervention : communication de 20’, de 10’ ou poster, et de joindre une illustration (format jpeg) correspondant à votre recherche avec sa légende précise – titre + crédit photographique (auteur et institution).

La langue de communication ou de poster est de préférence le français.

La date limite d’envoi des propositions de communication est fixée

au 1er juin 2018,

par mail à : asso.afpma@gmail.com

Le comité d’organisation vous fera connaître sa décision dans les meilleurs délais ; il établira le programme des deux journées, en fonction des réponses reçues et des sujets, et vous adressera la fiche d’inscription définitive.

Publication des actes

Les actes de ce 31e colloque seront publiés dans Pictor, collection de l’AFPMA sous réserve d’acceptation de l’article. Les communicants s’engagent à présenter des travaux inédits et à remettre leur tapuscrit avant le 1er mars 2019.

Merci de diffuser largement l’appel à communication et le formulaire d’inscription afin d’assurer le succès de ce colloque.

Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir nombreux à Troyes, nous vous adressons, chers collègues, nos cordiales salutations.

Le comité de l’AFPMA

Association française pour la peinture murale antique asso.afpma@gmail.com

Comité scientifique