Résumé

S’inscrivant dans le cadre du séminaire de l’année du GTM Crises du pouvoir, pouvoir des crises, cette journée d’études « Déconstruire la crise du logement » sera l’occasion d’interroger cette notion de crise à partir de terrains et travaux variés. À travers l’étude de cas localisés sur des territoires différents (banlieues, territoire périurbain et rural) à des échelles plus ou moins fines (de la région parisienne à un immeuble), il s’agit d’aborder d’un côté les discours sur la crise et les politiques publiques et, de l’autre, leurs effets sur les conditions de vie selon les groupes sociaux et les contextes résidentiels.