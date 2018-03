Announcement

Argumentaire

Au cours des deux dernières décennies, la généralisation des méthodes de fouille et d’étude des grands ensembles mobilier a permis d’enrichir de façon très conséquente nos corpus. Mais elle a également induit un accroissement important des temps et des coûts de fouille, d’étude et d’inventaire, le tout dans le contexte contraint d’opérations archéologiques préventives et de mise en concurrence des différents opérateurs depuis la loi de 2003.

La problématique visée est de confronter les méthodologies et les attentes des différents acteurs de l’archéologie préventive (Drac, Inrap, collectivités, entreprises privées, musées, etc.) par rapport à la fouille, l’étude et l’inventaire du mobilier archéologique, et tout

particulièrement des grands lots de matériel issus des chantiers archéologiques.

Cette table ronde a pour objectif de nous interroger sur nos capacités à traiter la masse des données de terrain, au travers de multiples exemples concrets dans de nombreux domaines. L’accent sera porté sur les méthodologies à adapter selon les cas (type de

mobilier, d’artisanat, de terrain, etc.) dans le but de dégager des perspectives pour l’avenir, en discutant des finalités scientifiques, des méthodes et des moyens mis en œuvre.

Programme

22/03

Bât. D, salle du Belvédère, DR 408

9h-12h

Chaque communication dure 30 min suivie de 30 min de discussion

Accueil

Introduction

Bénédicte Guillot (Inrap, Craham)

La fouille des grands dépotoirs publics à Rouen. Avantages et inconvénients de la fouille en carroyage

Gilles Deshayes (Made, Craham)

Les terres cuites architecturales

14h-18h

Élisabeth Lecler-Huby (Inrap, Craham)

Les grands ensembles céramiques en contexte de dépotoir ou d’habitat

Alban Horry (Inrap, Arscan)

Les ateliers de potiers

Pause

16h15

Sébastien Gaime (Inrap, Géolab)

Le mobilier métallique

Nolwenn Zaour (Inrap, Iramat, LMC)

La paléo-métallurgie

18h15

Apéritif-discussion : « Que faire du mobilier d’époque contemporaine ? Exemple du camp et hôpital de la seconde guerre mondiale, la Touchelais à Savenay (44) ».

Antoine Le Boulaire (Inrap, CReAAH) et Édith Peytremann (Inrap, Craham).

23/03

Bâtiment F, Amphithéâtre de la MRSH

9h-12h

Benoît Clavel (CNRS, MNHN), Anaïs Chalant (MNHN, Labex BCDiv)

La faune, la micro-faune, l’ichtyologie : quels prélèvements ?

Vincent Bernard (CNRS, CReAAH)

Les bois

Luc Bourgeois (Unicaen, Craham)

Un regard archéologique sur la gestion des déchets dans une ville contemporaine : le Garbage Project, Tucson (Arizona)

Responsables

B. Guillot, L. Bourgeois. Centre Michel de Boüard-Craham | UMR 6273.

Tél. : +33 (0)2 31 56 57 25 /59 17