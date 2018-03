Atelier de la paléographie allemande

Résumé

Pour accéder aux sources manuscrites en langue allemande, l’étude de la paléographie allemande est une étape obligatoire mais parfois rédhibitoire. Afin d’aider les étudiant·e·s et les jeunes chercheurs et chercheuses de surmonter leurs difficultés, l’Institut historique allemand propose un atelier sur deux jours qui donne un aperçu général de l’évolution de l’écriture allemande, de 1800 à nos jours. L’atelier sera consacré à la lecture de sources choisies du XIXe et du XXe siècle.