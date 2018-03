Résumé

Ce stage intensif de langue arabe est organisé par l’'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) en partenariat avec l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), le lycée Pierre Mendes France et l’université de La Manouba. Il s’adresse à des étudiants (masterisants et doctorants) et aux jeunes chercheurs sur le monde arabe. Outre l’apprentissage de la langue arabe, il propose des orientations linguistiques plus spécifiques aux recherches en sciences humaines et sociales .