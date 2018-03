Revue « Trajectoires » n°12 – Varia

Annonce

La revue Trajectoires, créée en 2007 au sein du CIERA par une équipe de jeunes chercheur.e.s (doctorant.e.s et post-doctorant.e.s), vise à renforcer les connaissances que la France et l’Allemagne ont de la société, de l’économie, de l’histoire, de la géographie, de la culture ou encore des institutions du pays voisin. Elle se donne ainsi pour mission de participer à l’émergence d’une génération d’auteurs et d’autrices ouvert.e.s à l’interdisciplinarité, propre à nourrir le dialogue entre les espaces francophones et germanophones dans sa diversité.

La rubrique « Perspectives » de la revue Trajectoires permet aux doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s de publier des articles inédits issus de leur travail de recherche (doctorat, post-doctorat ou, exceptionnellement, master). Les articles pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales. Si les contributions comparatives sont particulièrement bienvenues, tout article contenant une dimension franco-allemande, de par son objet ou son terrain bien sûr, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pourra faire l’objet d’une publication.

La revue Trajectoires est publiée sur le portail http://journals.openedition.org/trajectoires/

Délais et modalités

Les propositions d’articles, accompagnées d’un CV scientifique de 3 pages maximum, sont à envoyer au plus tard le 31 mars 2018 en un seul PDF au comité de rédaction : trajectoires@ciera.fr. Les propositions d’article en langue française ou allemande de 5.000 signes maximum (espaces compris) devront faire apparaître la problématique, la méthode, le corpus ou terrain et les éléments centraux de l’argumentation. Les auteur.e.s sélectionné.e.s seront averti.e.s mi avril et devront envoyer leur article (25.000 signes maximum, notes incl.) avant le 4 juin 2018. Les contributions seront ensuite soumises à une double peer review pour une publication fin 2018.

Comité de rédaction

Aurélie Cachera, Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris III

Jawad Daheur, EHESS

Hélène Floréa, Toulouse Jean Jaurès/ CREG EA 4151, Montpellier III

Elisabeth Hamm, Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris III

Sarah Haßdenteufel, Université de Francfort/Trente

Ole Hexel, Sciences Po

Pauline Pujo, CLARE, université Bordeaux Montaigne

Daniel Rakovsky, Sorbonne Université

Rédactrice en chef



Lucia Aschauer, CIERA / EHESS

Comité scientifique