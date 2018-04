The profession of safety administrator

Announcement

Présentation

Créée le 15 octobre 1830, l’Administration de la Sûreté publique – aujourd’hui Sûreté de l’État – est à la fois une des plus anciennes institutions de la Belgique indépendante et un des plus vieux services de renseignements d’Europe. Les tâches et les moyens attribués à ce service n’ont cessé d’évoluer depuis sa création, mais le secret, l’information et la protection de la sécurité du pays restent au cœur de ses activités. La direction de ce service a par conséquent toujours constitué un poste sensible au sein de l’appareil d’Etat.

Sur base des investigations menées avec des étudiants de master dans le cadre du séminaire d’histoire de la période contemporaine, cette journée se penchera sur les hommes qui se sont succédés à la tête de la Sûreté des premières semaines de l’indépendance de la Belgique aux premières années de la Guerre froide. Nous nous interrogerons sur les origines et le profil de ces individus, leur réseau de sociabilité et les ressources qu’ils ont mobilisé pour exercer cette fonction si particulière.

Programme complet

10h45 | Accueil

11h | Emmanuel Debruyne Profession : Administrateur de la Sûreté. Un siècle d’avatars et de métamorphoses d’un poste-clef

11h30 | Commentaires de Robin Libert (Sûreté de l'État) et Julie Louette (UCL)

12h | Christophe Chevalier, Gauthier Godart et Élise Rezsöhazy Profession : Administrateur de la Sûreté. Considérations méthodologiques

12h20 | Françoise Muller (UCL) Le travail de séminaire à l'heure de la révolution numérique. Digithemis et les administrateurs de la Sûreté publique

13h30 | François Saint-Amand (UCL) La mainmise sur la police et les étrangers ? L'action des administrateurs de la Sûreté publique sur la présence des réfugiés politiques français en Belgique, 1830-1851

14h | Julie Louette (UCL) Le Ministère de la Justice, son organigramme et son personnel (1880-1900)

14h30 | Robin Libert (Sûreté de l'État) Administrateur-général de la Sûreté de l'État, A Man for All Seasons

15h | Table-ronde et interventions des étudiants

15h45 | Conclusion et clôture

Détails pratiques

La journée d'étude se tiendra le 21 mars 2018 dans l'auditoire SOCRATE 21 à Louvain-la-Neuve.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire avant le 16 mars 2018 auprès de emmanuel.debruyne[at]uclouvain.be

Organisation

Organisé par E. Debruyne, C. Chevalier, G. Godart et É. Rezsöhazy