Vallée de l'Eure : une rivière, des territoires

Argumentaire

La position historique et la configuration géographique du bassin versant de l’Eure, à l’ouest du bassin Parisien, offrent un cadre riche et original pour aborder les questionnements sur les logiques d’occupation du sol, les dynamiques de peuplement et la structuration des territoires, sur le temps long et à différentes échelles.

Le bassin versant de l'Eure

Sur le plan géographique, l’Eure forme une sorte de colonne vertébrale d’orientation S/N, entre la Loire (avec laquelle elle n’a pas de lien hydrographique) et la Seine dans laquelle elle se jette. Cette position la met au cœur de phénomènes pluriels d’évolution des territoires, conséquence directe des évolutions politiques dont elle est témoin, qui rendent complexes, rétrospectivement, notre compréhension et appréhension de l’évolution des cultures matérielles aux influences multiples.

L’Eure, Axe de circulation ou frontière ?

L’organisation et l’évolution de l’occupation du sol de part et d’autre du tracé de l’Eure – plaine, coteaux, plateau et points d’eau (rus, sources, etc.) –, l’aménagement de ses abords ou encore son utilisation et sa navigabilité, comme voie de communication et d’échanges, peuvent-ils nous renseigner sur le rôle de cette vallée secondaire ?

Études connexes

Des approches et des thématiques connexes sur l’évolution des territoires seront abordées dans un cadre plus large, de manière à asseoir la réflexion sur un espace original encore peu connu sur le plan géo-archéologique et historique.

Objectifs

Cette table ronde veut initier une synergie des ressources disciplinaires et institutionnelles autour de l’histoire du bassin versant de l’Eure, en mettant en relation les objets naturels et historiques, les spécialités et les temporalités, mais aussi des approches et des outils innovants.

Axes du programme

I – Géographie et géoarchéologie de la vallée de l'Eure. Organisation interne des paysages et occupation humaine

II – Formation des cultures matérielles et structuration des territoires sur le temps long. Systèmes de gestion des territoires, interprétation fonctionnelle des sites, distribution et rôle des lieux de culte

III – Impact des actions humaines sur l'évolution des paysages. Entre patrimoine culturel et gestion des risques naturels

Organisation

La table ronde est organisée dans le cadre des programmes de l’Umr 8167 Orient & Méditerranée et est accueillie par la SHADT – Société d’histoire et d’archéologie du Drouais et du Thymerais – et son président Michel Guilmain, en partenariat avec le CAELElle se déroulera à Dreuxau Cercle Laïque les 12 et 13 mars 2018 de 9h30 à 16h30

Programme

Lundi 12 mars 2018

9H30 Accueil des participants

10H Introduction aux journées (F. Dugast, I. Renault – Umr 8167 0rient & Méditerranée)

I – Géographie et géoarchéologie

Organisation interne des paysages et occupation humaine

10H15 Géoarchéologie des fonds de vallées dans le bassin Parisien pendant l’Holocène : forçage climatique, anthropique et héritage pléistocène – Yann Le Jeune – DRAC Pays de la Loire

– DRAC Pays de la Loire 10H45 Approche géoarchéologique sur les vallées normandes : résultats paléoenvironnementaux et impacts anthropiques – Axel Beauchamp (doctorant dir. Laurent Lespez) – Université Paris Est-Créteil (UPEC)

Les paysages de la valée de l'Eure : État des connaissances

11H30 Géomorphologie de la vallée de l’Eure : contexte et perspectives – François Bétard, Vincent Viel, Gilles Arnaud-Fassetta – Université Paris-Diderot (PRODIG)

II – Structurations des territoires.

Formations fossiles en vallée de l'Eure

13H30 Formations fluviatiles fossiles et sites préhistoriques : 25 ans dans les vallées du Loir, du Cher et de la Creuse. Et la vallée de l’Eure ? – Jackie Despriée – MNHN - Dép. Homme&Environnement, Umr 7194

– MNHN - Dép. Homme&Environnement, Umr 7194 14H Reprise d’étude du site de Saint-Prest (Eure-et-Loir), témoin d’une présence humaine en vallée de l’Eure autour de 1 Ma ? – Amélie Vialet – MNHN - Dép. Homme&Environnement, Umr 7194

Les indices d'évolution dans le temps et l'espace

15H L’occupation des bords de l’Eure entre l’époque gauloise et le Moyen Âge dans la boucle du Vaudreuil (Val-de-Reuil / Eure) – Yves-Marie Adrian, Dagmar Lukas – Inrap ; Clément Moreau – Archeodunum

Mardi 13 mars 2018

II – Structuration des territoires

L’occupation du sol : les éléments structurants



10H L’apport de la géomatique à l’étude des territoires – Benoit Pandolfi – EHESS

– EHESS 10H30 Premiers éléments du paysage religieux en vallée de l’Eure à la période antique – Amandine Tremel – Université Paris I-Panthéon Sorbonne

Construction des territoires et représentativité des données matérielles

11h15 Faciès céramique et approvisionnement entre le Ier et le IV e siècle. L’exemple de trois sites carnutes implantés à proximité de la rivière l’Œuf (Loiret) – Alix Fourré – Inrap, Umr 7324 CITERES, Archéologie et Territoires

et le IV siècle. L’exemple de trois sites carnutes implantés à proximité de la rivière l’Œuf (Loiret) – – Inrap, Umr 7324 CITERES, Archéologie et Territoires 11h45 Culture(s) matérielle(s) dans le nord de la cité carnute (Ier-IVe s.) : quelques marqueurs céramologiques – Fabienne Dugast, Ingrid Renault – Umr 8167 Orient & Méditerranée

III – Impacts des actions humaines.

Navigabilité et aménagements des cours d'eau.

14H Espace nautique, système hydraulique solidaire, territoire archéologique du fleuve : réflexions et perspectives – Virginie Serna – Ministère de la Culture, Direction générale des Patrimoines

– Ministère de la Culture, Direction générale des Patrimoines 14H30 La navigation de l’Eure et l’aménagement des portes à bateaux aux XVe et XVIe siècles – Eleonora Antuna – PCR « Epaves et naufrages »

15H15 Paysages anthropiques et milieux naturels : une approche contradictoire ? – Sophie Dransart, François Hardy – PNR Haute Vallée de Chevreuse

