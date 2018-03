Announcement

18 e 19 de Outubro de 2018

Apresentação

NOVA FCSH

A história dos media tem vindo a despertar cada vez mais interesse entre os investigadores portugueses. Depois de um longo período em que foi, de algum modo, ignorada, nas últimas duas décadas assistiu-se a um considerável desenvolvimento de estudos sobre o passado dos media nacionais, cruzando várias disciplinas científicas e ângulos de abordagem distintos. Neste contexto, o Portugal Contemporâneo ganha particular destaque nas investigações que têm sido realizadas.

Numa perspectiva histórica, o estudo dos media permite-nos, através dos seus conteúdos, leituras da sociedade e dos contextos, mas também, entre outras possibilidades, uma melhor compreensão da complexa teia de relações entre os meios de comunicação social e campos como o da política, da economia, da cultura, entre outros.

O Congresso “Os media no Portugal Contemporâneo: da ditadura à democracia” pretende refletir sobre o papel dos meios de comunicação social – com ênfase na imprensa, rádio e televisão – no longo período da ditadura portuguesa e nos primeiros anos da democracia. Numa perspetiva interdisciplinar, procura-se também discutir metodologias e problemáticas ligadas ao estudo do passado dos media.

A par de sessões plenárias com apresentações que incidam sobre os vários meios de comunicação social nos dois períodos em análise, bem como acerca das problemáticas principais e desafios que se colocam à história dos media, será reservado espaço a sessões paralelas, organizadas a partir de propostas de comunicações recebidas.

Assim, apela-se à participação no congresso, através da submissão de propostas enquadradas nos seguintes temas (sem prejuízo de virem a ser aceites propostas de comunicações dedicadas a outros temas, desde que se refiram ao período cronológico definido), até ao dia 31 de Maio de 2018:

Media e sociedade

Media e poderes político e económico

Práticas e rotinas de trabalho

Ruturas e continuidades

Discursos

Censura(s)

Legislação e regulação

Olhares estrangeiros

Cinema, Cartaz, Mural

Publicidade, Relações Públicas

Metodologias e fontes para a história dos media

Submissão de propostas

A seleção das propostas será realizada pelos membros da Comissão Científica, sendo orientada pelo objetivo de garantir o máximo de qualidade, relevância e originalidade dos trabalhos e tendo também em conta o mérito científico curricular do(s) proponente(s). As propostas de comunicação devem ser apresentadas num texto com o máximo de 400 palavras (em português, espanhol ou inglês). Os proponentes deverão juntar uma nota biográfica de 200 palavras no máximo, indicando a sua filiação institucional e um email para contacto. As propostas devem ser enviadas, em formato Word, para o seguinte endereço: congresso.media.portugal@gmail.com.

até 31 de Maio de 2018

As comunicações terão a duração máxima de 15 minutos e poderão ser apresentadas em português, espanhol ou inglês.

Calendário

Encerramento da Chamada de Trabalhos: 31 de Maio

Notificação de aceitação de propostas de comunicação: 2 de Julho

Prazo para realizar inscrição na 1ª fase: 31 de Julho

Divulgação do Programa do Congresso: Setembro

Prazo para realizar inscrição na 2ª fase: 28 de Setembro

Inscrições

A inscrição no congresso é obrigatória e inclui a assistência a todas as sessões do congresso, apresentação de comunicação e materiais de apoio.

Taxas de inscrição:

até 31 de Julho 2018: 20€ | depois de 31 de Julho 2018: 35€

Comissão Organizadora

Cláudia Henriques (CIC.Digital / ICNOVA – NOVA FCSH)

Pedro Marques Gomes (IHC – NOVA FCSH)

Sílvia Torres (CIC.Digital / ICNOVA – NOVA FCSH)

Comissão Científica