Annonce

Présentation

La voiture électrique, héritière d’une technologie qui date du XIXe siècle, s’impose discrètement, mais sûrement, dans le paysage automobile français. Elle attire aujourd’hui l’attention des constructeurs, des pouvoirs publics et de la société civile plus durablement qu’au cours du XXe siècle, car elle semble répondre aux enjeux actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances automobiles (tel que le bruit) et elle contribuerait à redynamiser la filière automobile.



Différentes lois (Grenelle II – du 12 Juillet 2010 et loi du 17 août 2015) visent ainsi à encourager le déploiement d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique (IRVE). Les projets de déploiement des bornes de recharge s’opèrent actuellement dans les territoires et sont portés non seulement par les collectivités locales compétentes mais par une pluralité d’acteurs qui choisissent des espaces d’implantation variés.



Le projet de recherche MOUVE a pour objet l’analyse de la diffusion de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) dans les territoires ainsi que des usages qui en sont faits sur les espaces publics, les espaces privés et les espaces privés ouverts au public.



Afin d’apporter un deuxième éclairage sur les connaissances en la matière et faire un point sur les recherches en cours, l’équipe du projet MOUVE organise une demi-journée dédiée au VE à la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de Lille le 20 Mars 2018.



Ce deuxième Workshop est l’occasion de donner la parole à de jeunes chercheur.e.s sur le sujet. Il s'agit également d'un lieu d’échanges entre chercheur.e.s et acteur.e.s du territoire, collectivités locales ou entreprises, qui mènent des projets de promotion de l’électromobilité (voir programmation).

Programme

L'évènement se déroulera à la MESHS (1 rue des Canonniers à Lille), de 9h30 à 12h30.

9h00 : Accueil

9h 15 : Introduction de la journée : présentation de la phase 2 du projet MOUVE et du questionnaire en ligne. Elodie Castex (TVES-Université de Lille)

(TVES-Université de Lille) 9h 30 : Stratégies comparées de déploiement des IRVE sur le territoire des intercommunalités en Hauts-de-France. Julia Frotey (Doctorante, 2ème année, TVES-Université de Lille)

(Doctorante, 2ème année, TVES-Université de Lille) 10h 15: Un an après le déploiement des IRVE, quel bilan ? Retour d’expérience d’un projet transversal piloté par l’AUD. Eugénie Ruckebusch, chargée d’études Mobilités, Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de St Omer (AUD)

Pause

11h 00 : Dépasser les territoires locaux : le processus d’harmonisation des réseaux de charge pour VE à l’échelle européenne. Anne Guillemot (Doctorante, 2ème année, CIRED, Ecole des Ponts ParisTech – Université Paris-Est)

Echanges et discussions avec la salle sur la diffusion de l’électromobilité

12h 30 : Clôture du workshop

Inscriptions

L’entrée est gratuite et ouverte au public.

Pour plus d'information : Julia.Frotey@univ-lille1.fr et Elodie.Castex@univ-lille1.fr